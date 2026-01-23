「LINE POP2」、「LINE FRIENDS」冬シーズンイベント前半を開催

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、当社が展開する6角形パズルゲーム「LINE POP2」（iPhone・Android対応／無料）において、2026年1月23日（金）より、「LINE FRIENDS」冬シーズンイベント前半を開催します。

【コラボ期間】2026年1月23日（金）11:00 ～ 2月6日（金）10:59

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください

■温泉テーマの『LINE FRIENDS』新ミニモンが期間限定で登場

プレイを助けてくれるミニモンに温泉をテーマにした「温泉ブラウン」「温泉ムーン」「温泉レナード」などの仲間たちが期間限定で登場します。これらのミニモンは、今回の冬シーズンイベントにあわせて登場する新たなラインアップです。限定ミニモンはガチャから獲得できるほか、イベントでも入手可能です。

【期間】2026年1月23日（金）11:00 ～ 2月6日（金）10:59

■毎日ログインするだけでコラボミニモンや豪華アイテムが獲得できる「VIPパス」開催

コラボを記念して、毎日ゲーム内にログインするだけで、コラボミニモンのみが登場する「プレミアムミニモンボックス」や豪華ゲーム内アイテムがもらえる「VIPパス」を開催します。

【期間】2026年1月23日（金）11:00 ～ 2月6日（金）10:59

※報酬はプレゼント箱に配布されます

※イベント詳細はゲーム内の「VIPパス」をご確認ください

■コラボ限定ミニモンが手に入る各種イベントを開催

・星座モードに「冬シーズン」ステージが登場

冬シーズンイベントにあわせて、星座モードに専用ステージが登場します。ステージをクリアして星座を完成させると、コラボミニモンボックスが手に入るほか、すべてのステージをクリアすると「★3 温泉ムーン」や特別な限定フレームを獲得できます。

【期間】2026年1月23日（金）11:00 ～ 2月27日（金）10:59

・風船配達イベント

通常ステージをクリアして手に入る風船を指定数集めると、アイテムがもらえる風船配達イベントを開催します。

報酬として「★3 温泉ジェシカ」や限定フレームなど、豪華アイテムを獲得できます。

【期間】2026年1月23日（金）11:00 ～ 1月30日（金）10:59

・【予告】ラリーイベント

新規チャプターオープンを記念して、メダルラリーイベントを開催します。今回は冬シーズン限定報酬として、「★4 温泉ブラウン」やミニモンボックスなどが登場します。

【期間】2026年1月30日（金）11:00 ～ 2月6日（金）10:59

・【予告】ミッションクリアイベント

期間中、ブロックを指定された個数消すごとに、豪華アイテムを獲得できるミッションクリアイベントを開催します。

【期間】2026年2月2日（月）11:00 ～ 2月6日（金）10:59

■限定ミニモンが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催

イベント期間中、「LINE POP2」公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、該当のポストをリポストすると、抽選で限定ミニモン「★5 温泉ブラウン」が当たるキャンペーンを開催します。

【賞品】「★5 温泉ブラウン」：10名様

【期間】2026年1月23日（金）13:00 ～ 1月30日（金）23:59

(C) LY Corporation

「LINE POP2」概要

「LINE POP2」は、6角形のブロックを上・下・斜めの6方向に移動させ、同じキャラクターのブロックを3つ以上並べて消していく、6角形パズルゲームです。2014年10月27日のサービス公開以降、ポップなデザインやサウンドによるかわいらしい世界観と、ステージごとに異なる多彩なギミック、限られた移動回数の中で効率的にブロックを消していく戦略性など、世界中の幅広いユーザーからご好評いただき、日本国内のApp Store、Google Playの無料アプリランキングでもそれぞれ1位を記録しております。2023年10月23日時点で世界累計1,900万ダウンロードを突破しました。

■LINE POP2

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語・英語・中国語（繁体字）・タイ語・韓国語

サービス地域：全世界

サービス開始日：2014年10月27日

価格：無料（アイテム課金）

開発：NHN

運営：LINEヤフー株式会社

著作権表記：(C)NHN Corp.All Rights Reserved.

▼App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id878506376

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGLP2

