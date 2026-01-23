日常に寄り添いながら、美しさを再定義。バーニーズ ニューヨークが2026年春夏シーズンのシーズンビジュアルを公開
株式会社バーニーズ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：Penny Luo）は、１月23日（金）より、2026年春夏シーズンのシーズンビジュアルを公開しました。
■2026年春夏シーズンテーマ
『Redefinition（再定義）』
バーニーズ ニューヨークでは、今シーズン「非日常の演出」から「日常をどう美しく生きるか」へとシフトする価値観を再定義し、表現しました。より軽やかに、鮮やかに気負わぬテーラリングや、自然体で着られる上質でミニマルなコーディネートを提案します。
また、今回はイラストレーターやアートディレクターとしてもマルチに活躍する和泉琴華氏をフォトグラファーに起用。
「自然体であること、そしてそこに寄り添うバーニーズ ニューヨークをテーマに撮影しました。特別なことをしなくても漂う上品さ、等身大で自分を好きでいられるようなファッションを感じられる撮影でした。（和泉琴華氏）」
日常に寄り添いながら美しさを再定義する、バーニーズ ニューヨークの2026年春夏シーズンに、ぜひご注目ください。
全ルックはこちらから(https://www.barneys.co.jp/fashion/womens/from-the-fashion-office/springsummer2026seasonvisual.html)
BARNEYS NEW YORK
バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレットも含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。メンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやスキンケアまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。ディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となり、お客様に新たな発見やショッピングを楽しむ空間を提供しています。
