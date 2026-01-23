『Fate/Grand Order』アーチャー/ドゥルガーのフィギュア予約受付開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、「“手に取れる”新しい物語」をコンセプトとしたフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」の新作アイテムとして、『Fate/Grand Order』 アーチャー/ドゥルガーフィギュアの予約受付を、カドストなどで予約受付中です。本フィギュアの予約締切は2026年3月4日（水）を予定しています。

大人気スマホゲーム『Fate/Grand Order』より、アーチャーのサーヴァント「ドゥルガー」を1/7スケールフィギュア化。「虚数羅針内界 ペーパームーン」で登場した際の霊基第一段階の姿で立体化いたしました。

大迫力の神授兵装と抜群のプロポーションを忠実に再現。大胆すぎる衣装と全身を彩る装飾品、美しいラインを描く後ろ髪なども見どころです。台座は元イラストをイメージして水面に仕立てました。

神秘的な究極の殲滅女神を是非お手元にお迎えください。

詳細は、「KDcolle（KADOKAWAコレクション）公式サイト(https://kdcolle.kadokawa.co.jp/)」をご覧ください。また、カドスト(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302401004237)では、予約も始まっておりますのでお見逃しなく！

『Fate/Grand Order』 アーチャー/ドゥルガー

・商品名： 『Fate/Grand Order』 アーチャー/ドゥルガー

・仕様：プラスチック製塗装済み完成品

・スケール：1/7スケールフィギュア

・全高：約265mm 頭頂高：約240mm

・企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）

・発売元：KADOKAWA

・販売元：KADOKAWA

・価格：32,780円（税込）

・予約締切日：2026年3月4日（水）

・お届け時期：2026年9月予定

【権利表記】

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

KDcolle（KADOKAWAコレクション）とは

～コンテンツホルダーならではの魅力あふれるフィギュアを皆様に～

KADOKAWAのフィギュアブランドKDcolle（KADOKAWAコレクション）。数々の作品を生んできたKADOKAWAにしかできない魅力あふれる企画とクオリティーで、“わくわくドキドキ”させるフィギュアを世界の人にお届けいたします。KDcolleが贈る新しい物語にご期待ください！！