JEANASISのママスタッフが本気で考えたリアルに着たい、理想のセレモニーアイテムを1月30日（金）に発売

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のJEANASIS（ジーナシス）は、店舗スタッフがアイテムをプロデュースする人気企画「JEANASIS Opinion Leaders」の第3弾を2026年1月30日（金）より、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、JEANASISの3店舗（アトレ松戸店、アミュエスト博多店、エスパル仙台店）にて販売いたします。自身も保護者として卒入園・卒入学を経験してきた3名が「普段使いもしたいけれど、マナーは守りたい」「式が終わった後も、大切な思い出と一緒に着続けられる服が欲しい」といったママのリアルな思いと、JEANASISらしいシャープなイメージを掛け合わせて完成した全8型を展開します。




JEANASISは、カルチャーとファッションを楽しむブランドとしてシャープで洗練されたファッションを提案しています。人気スタッフが商品プロデュースをする「JEANASIS Opinion Leaders」は、企画者が好きなことやワクワクすることをファッションを通してお客さまに提案する企画です。今回の第3弾は、クールなスタイリングに支持を得ている「みきのすけ」、きれいめモノトーンコーデが人気の「よしはらさん」、個性的なアイテムの着こなしが得意な「you」の３名が、“リアルに着たい卒入園・卒入学セレモニーアイテム”をプロデュースしました。



■企画概要


販売開始日：2026年1月30日（金）



取り扱い店舗：公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN


アイテムをプロデュースしたスタッフが所属する3店舗＜アトレ松戸店、アミュエスト博多店、エスパル仙台店＞



特設サイト：https://www.dot-st.com/jeanasis/disp/itemlist/?dispNo=002001066001


※2026年1月23日（金）12:00公開予定



■アイテム概要







商品名：【全員企画】バックスリットテーラードジャケット


価格：\14,300（税込）


カラー展開：ブラック／グレー


サイズ：FREE








商品名：【全員企画】2タックワイドパンツ


価格：\8,800（税込）


カラー展開：ブラック／グレー


サイズ：S／M








商品名：【みきのすけ企画】サテンレギュラーシャツ


価格：\7,700（税込）


カラー展開：グレー／ホワイト


サイズ：FREE








商品名：【みきのすけ企画】daisyピンブローチ


価格：\3,850（税込）


カラー展開：ゴールド／シルバー








商品名：【よしはらさん企画】Sheer Long One-Piece


価格：\9,900（税込）


カラー展開：ブラック／ホワイト


サイズ：FREE








商品名：【よしはらさん企画】Le Lien Ring


価格：\5,500（税込）


カラー展開：ブラック／ホワイト


サイズ：FREE








商品名：【you企画】2WAYフリルBIGカラーブラウス


価格：\8,250（税込）


カラー展開：ホワイト／アイボリー×ストライプ


サイズ：FREE








商品名：【you企画】キャミソールジレ


価格：\8,800（税込）


カラー展開：ブラック/グレー


サイズ：FREE



■企画スタッフ


みきのすけ（アトレ松戸店)







＜Instagram＞ https://www.instagram.com/mikinosuke125/


＜STAFF BOAD＞ https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=23794



よしはらさん(アミュエスト博多店)







＜Instagram＞ https://www.instagram.com/ai_______js/


＜STAFF BOAD＞ https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=10502



you(エスパル仙台店)







＜Instagram＞ https://www.instagram.com/in_you_my2/


＜STAFF BOAD＞ https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=10812




■JEANASIS（ジーナシス）について







JEANASISはカルチャーとファッションを楽しむブランド。ぶれない強さの黒と、品のある白を軸に、シャープでこびない服を展開。マニッシュでクールなスタイルの中に、芯のある女性らしさを表現します。ターゲットは20～30代の女性。国内70店舗（12月31日時点）展開。



＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞https://www.dot-st.com/jeanasis/


＜公式ブランドサイト＞https://www.dot-st.com/jeanasis/cp/jeanasis_media


＜Instagram＞https://www.instagram.com/jeanasis_official/



■株式会社アダストリアについて







株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。


＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ


＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/



■アンドエスティHDグループについて







アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。


様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。


＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ


＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/


＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official