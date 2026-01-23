月刊PAMがグラビアでも唯一無二の世界観を表現！ 最新デジタル写真集が発売
株式会社ワニブックス
『NEXT ISSUE』表紙
『NEXT ISSUE』より
『NEXT ISSUE』より
『NEXT ISSUE』より
【書誌情報】
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）は、月刊PAMのデジタル限定写真集『NEXT ISSUE』を2026年1月26日にリリースいたします。
『NEXT ISSUE』表紙
宇都宮未来と船井美玖からなるオルタナティブ・ガールズユニット”月刊PAM”が、グラビアでも2人だけのワンダーランドを表現！
本作は、彼女たちが纏（まと）う独特の空気感をそのままパッケージした、叙情的な詩情あふれる一冊。ふとした瞬間の表情や、2人の間に流れる静謐な時間を切り取った、まるで映画のワンシーンのようなグラビアとなっています。
音楽シーンのみならず、ビジュアル表現でも異彩を放つ彼女たちの世界観を、ぜひたっぷりとご堪能ください。
●公開カット
『NEXT ISSUE』より
『NEXT ISSUE』より
『NEXT ISSUE』より
＜げっかん・ぱむ＞
宇都宮未来（1998年7月14日生まれ。兵庫県出身）と、船井美玖（2001年4月27日生まれ。広島県出身）によるオルタナティブ・ガールズユニット。元ザ・コインロッカーズのメンバーとして活動後、2人が再集結しユニットを結成。楽曲リリースやライブ活動を精力的に行う傍ら、その独自のビジュアルセンスと世界観が各所で注目を集める。ZINE（自主制作誌）の発行や、デジタルコンテンツの配信など、音楽の枠に留まらないクリエイティブな活動を展開中。1stフルアルバム「MAGAZINE.」が好評配信中。
【書誌情報】
【デジタル限定】月刊PAM写真集『NEXT ISSUE』
撮影：HIROKAZU
定価：2,200円(税込)
発行：ワニブックス
【ワニブックスの電子書籍】
最新情報は公式Xで発信中！
https://x.com/digi_wani
※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。
詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。