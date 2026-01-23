『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 POP UP SHOP in 渋谷モディの開催が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、ファンタジア文庫の人気ライトノベルシリーズ『デート・ア・ライブ』のPOP UP SHOPを開催いたします。

◆イベント開催情報◆

本イベントでは「バレンタイン」をテーマに、原作イラストレーター・つなこ先生による時崎狂三の新規描き下ろしイラストを中心に、原作の人気エピソード「狂三バレンタイン」の挿絵イラストなどを使用した新商品が多数登場！その他、ビッグアクリルスタンドの展示も予定しております。

■開催場所：渋谷モディ 7階 マルイノアニメ

■開催期間：2026年2月13日(金)～3月1日(日)

■営業時間：11:00～19:00

入場料無料

※展示内容や商品情報は変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※最新情報は渋谷モディHPのイベントページ(https://www.0101.co.jp/721/?from=01_pc_st721_event-list_head-logo)をご確認ください。

■ご入場について

フリー入場となります。直接会場へお越しください。

※混雑状況に応じて、入場規制や整理券配布を行う場合がございます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

■開催内容

●お買上特典

期間中、開催店舗にて『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 POP UP SHOP in 渋谷モディのキャラクターグッズを3,000円(税込)ご購入毎に、「ランダムミニブロマイド(全9種)」を1枚プレゼント！

さらに、お手持ちのエポスカードをご提示いただくと、追加で1枚ランダムでプレゼント！

※エポス特典は3,000円(税込)以上1会計となります。

※特典はお選びいただけません。また無くなり次第終了です。



●バレンタイン特典

バレンタイン当日の2/14(土)に3,000円(税込)以上ご購入された方には、追加で1枚ランダムミニブロマイドをプレゼント！

※特典はお選びいただけません。また無くなり次第終了です。

■エポスカード新規入会特典

期間中、イベント会場にてエポスカードに新規ご入会いただいたお客さまには、「ランダムミニブロマイド(全9種)」セットをプレゼントいたします。

詳しくは、会場にてご確認ください。

※お申込みの際、顔写真付きの公的身分証明書をお持ちいただくとスムーズです。

※入会特典は無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

≪主な商品ラインナップ≫

『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 描き下ろしアクリルスタンド

つなこ先生による描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドが登場！

価格：1,700円＋税

『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 描き下ろしバレンタイングッズセット

つなこ先生による描き下ろしイラストを使用したハートアクリルスタンド・ハート缶バッジ・狂三からのコメントカードの計3点がセットで登場！

価格：2,600円＋税

『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 描き下ろしビッグタペストリー

つなこ先生による描き下ろしイラストを使用したビッグタペストリーが登場！

価格：13,000円＋税

『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 描き下ろし板チョコ風ラバーキーホルダー

つなこ先生による描き下ろしイラストを使用した板チョコ風のラバーキーホルダーが登場！

価格：1,300円＋税

『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 描き下ろしマグカップ

つなこ先生による描き下ろしイラストを使用したマグカップが登場！

価格：1,800円＋税

他、新商品が続々登場！続報をお待ちください。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※予告なく商品ラインナップ・商品名・デザイン・仕様・価格が変更になる場合がございます。

※商品数には限りがございます。売り切れの際はご容赦ください

※イベント終了後に、一般販売を予定しております。

◆受注商品◆

『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 描き下ろし特大アクリルスタンド

つなこ先生による描き下ろしイラストを使用したほぼ等身大のアクリルスタンドが登場！会場に展示予定です。

価格：200,000円＋税

※受注商品（カドスト限定）

※受注期間：2026年2月13日（金）11:00～3月10日（火）23:59

※発売予定：2026年5月予定

『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 描き下ろしキャラファイングラフ(コメントカード付き)

つなこ先生による描き下ろしイラストを使用したキャラファイングラフが登場！狂三からのコメントカード付きです。キャラファイングラフは会場に展示予定です。

価格：15,000円＋税

※狂三からのコメントは「『デート・ア・ライブ』狂三バレンタイン2026 描き下ろしバレンタイングッズセット」と同一ではございません。

※受注商品（カドスト、他）

※受注期間：2026年2月13日（金）11:00～3月10日（火）23:59

※発売予定：2026年5月予定

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

※予告なく商品ラインナップ・商品名・デザイン・仕様・価格が変更になる場合がございます。

【お並び情報・完売情報・その他ご案内に関して】

◆「デート・ア・ライブ」公式サイト：https://fantasiabunko.jp/sp/201103date/

◆「デート・ア・ライブ」 公式X：https://x.com/date_a_info

◆ファンタジア文庫編集部公式X: https://x.com/fantasia_bunko

◇渋谷マルイ・モディ アニメイベント公式X：@marui_shibuya_a

◇マルイノアニメイベント公式X ：＠marui_anime

◇渋谷モディ ホームページ：https://www.0101.co.jp/721/?from=01_pc_st721_event-list_head-logo

(C)橘公司・つなこ