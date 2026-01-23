魅力的なゲストと繰り広げる、奇人賢人のカラオケパーティ「TechKARA」で組織を超えた絆を生む、企業対抗バトルを実施！

IMA株式会社

IMA株式会社（以下、IMA）は、2026年1月に名古屋で開催される国内最大級のスタートアップイベントTechGALA2026のサイドイベント 「TechKARA」において、株式会社LEO と連携し、企業対抗カラオケバトルを開催することをお知らせします。

TechKARAについて

TechGALAのサイドイベントとして2026年1月27日・28日の2日間開催。

本イベントは、TechGALA本編で生まれた新しい出会いやコミュニケーションを、音楽とカラオケの力を通じてさらに深化させる「究極のネットワーキング・プラットフォーム」です。

昨年、参加者同士が深く繋がり、多くのコミュニケーションの起点となったあの熱狂が、今年もJOYSOUND様のご協力を得て、名古屋・栄の「クラブCentral」で再び幕を開けます。

【DAY1：1月27日】

TechGALAプロデューサ参戦の熱狂カラオケナイト

TechGALA初日の高揚感をそのままに、業界を牽引するリーダーたちと深く繋がる夜になります。

【DAY2：1月28日】

- ゲスト参戦：プロデューサ・奥田 浩美 氏をはじめとする4名のゲストが、ステージから会場を盛り上げます。- ネットワーキング：普段は遠い存在に感じるトップランナーや登壇者と、マイクを囲んで同じ時間を共有。様々な方々と、初対面でも一気に距離を縮められます。- DJ：ホンジョージュンコ 氏によるDJパフォーマンスで幕を開け、会場の一体感を一気に高めます。- ゲスト：奥田 浩美 氏、野呂 エイシロウ 氏、及川 美紀 氏、下農 淳司 氏「START CAMP」コラボ。組織を超えた絆を生む、企業対抗バトルナイト

TechGALA 2日目の締めくくりは、ソーシャルインパクトの祭典「START CAMP」との特別コラボレーション。さらに、CIC Japan 会長の梅澤氏によるDJをオープニングに添えて、特別な時間を皆様に楽しんでいただきます。

主催

- チーム対抗戦：各社の熱量を歌に乗せてぶつけ合う企業対抗カラオケバトルを開催。ライバルやパートナー企業の垣根を超え、リスペクトで繋がる熱い夜を演出します。もちろんその場でチームを組んで飛び入り参加も可能です。- 共創の誕生：「道なき道は、誰かといけ。」を掲げるSTART CAMPの精神をカラオケで体感いただき、次なる共創の一歩をここで手に入れましょう。- DJ：CIC Japan 会長 梅澤 高明 氏（DJ Tak Umezawa）がフロアをプロデュース。最高潮のボルテージでカラオケを迎えます。- MC：藤澤 さしみ 氏、和田 花織 氏株式会社LEO

代表取締役：粟生 万琴

設立: 2018年11月 （事業開始 2020年10月）

所在地: 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス

https://leopards.co.jp/

協力

開催概要

- 日時：DAY1：2026年1月27日(火) 21:00～24:00 DAY2：2026年1月28日(水) 21:00～24:00- 場所：クラブCentral 3F（中日ホールすぐ）- 参加費：2,000円（1ドリンク付）※未成年は入場いただけませんTechKARA Day1 :https://base.timewell.jp/events/22e9ab7a-3a97-4c43-861c-059a976f2ad2?visit_id=Hsqazbew-GKMpZwv3ph5f&ref=user_2yhbqgKSVWPRPwXecXc4b03hssM&source=copyTechKARA DAY1イベントページTechKARA Day2 :https://base.timewell.jp/events/bab5137f-50d3-4700-b4c1-df771a83b18d?visit_id=2GW4Al3-OzI-VuCXdIKsA&ref=user_2yhbqgKSVWPRPwXecXc4b03hssM&source=copyTechKARA DAY2イベントページ

【 START CAMP 次回開催について】

次回、2026年7月23日(木)～25日(土) に静岡県にて開催が決定！

START CAMPは、

スタートアップ、大企業、自治体、NPO、VCなど多様なプレイヤーが集い、

社会課題を起点に共創を生み出す合宿型カンファレンスです。

企業や分野の垣根を越えた出会いから、前例のない共創が生まれ、社会にソーシャルインパクトをもたらすさまざまなプロジェクトが生まれています。

▶︎2025年の様子はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000069725.html)

IMA株式会社について

IMA株式会社は、「今をかきまぜろ」をミッションに掲げ、セクターや国境を超えた共創によって、社会課題の解決と価値創造を同時に実現する事業を展開しています。国内外での共創イベントの開催、ローカルイノベーションの創出、スタートアップ支援、事業開発の伴走など、多様なプロジェクトを推進中です。

IMA株式会社

代表取締役：海野 慧

設立：2020年3月18日

所在地： 東京都港区西新橋1丁目 20-10 サンライズ山西ビル4階

■ 本プレスリリースのお問い合わせ先

IMA株式会社：https://ima-inc.world/