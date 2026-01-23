【テレビ朝日系列九州ブロック】石原良純の時代を乱した城スペシャル～すごいぜ！熊本城第6弾～

熊本朝日放送株式会社

熊本朝日放送株式会社（本社：熊本県熊本市西区、代表取締役社長：⽵内圭介）は、2026年2月21日(土)午後2時30分から特別番組『石原良純の時代を乱した城スペシャル～すごいぜ！熊本城第6弾～』を放送します。

左から 石原良純・羽鳥慎一

「お城マニア」の石原良純が九州にあるお城の魅力を独自の視点で紹介する番組で、今回で第6弾の放送になります。

熊本城

熊本城でのロケの様子熊本城でのロケの様子2

2016年の熊本地震から今年で10年の節目を迎えます。復興のシンボル「熊本城」の修復最前線を徹底紹介します。

熊本城・宇土櫓熊本城・宇土櫓

まずは謎多き宇土櫓。全ての部材が解体され100年ぶりに基礎部分があらわになりました。昭和2年に陸軍が行った補強工事が熊本地震にも耐えた要因に？

熊本城・本丸御殿熊本城・本丸御殿熊本城・本丸御殿「昭君之間」

さらに解体に向けた設計段階に入った本丸御殿。熊本地震による被災後、内部に初めて潜入しました。一番の謎とされている「昭君之間」の秘密に迫ります。

また今回のテーマは「時代を乱した城」。熊本城では大混乱に陥った加藤家の改易の真相に迫ります。

なぜ加藤家は改易されたのか？さらに改易に納得いかない加藤家家臣団は熊本城に籠城の構えを…。

熊本城が戦いの舞台になるのか、はたまた無事に幕府に明け渡されるのか、九州の大名たちは固唾をのんで見守っていました。その結末は…!?

福岡県・小倉城

小倉城小倉城でのロケの様子小倉城でのロケの様子

また細川忠興が7年の歳月をかけて築城した福岡県の「小倉城」。幕末政治史上の大事件「第二次長州征伐」、幕府軍が長州を攻めるはずが逆に攻め込まれ小倉城が炎に包まれることに…そこには最強部隊“奇兵隊”の存在が。"お城博士ちゃん"栗山響大くんとともに巡ります。

佐賀県・唐津城

唐津城唐津城でのロケの様子唐津城でのロケの様子

そして、「島原・天草の乱」で大混乱に陥った佐賀県の「唐津城」。島原からも天草からも遠く離れた唐津城にどんな関係があるのか？更に16年かけた石垣の修復工事が完了し、新たなお城の秘密が明らかに。まつおはるかさんとともに、「島原・天草の乱」の責で領地を没収され、肖像画すら残っていない「寺沢広高」の数奇なる運命に迫ります。



今回もお城好きはもちろん老若男女全ての方が歴史ロマンを感じる1時間となっています！

放送概要

