【ビアードパパ】“生チョコシュー”が待望の復活！まるで生チョコそのもののような、カカオの豊かな風味となめらかな口どけのクリームで、心とろけるご褒美時間を。

株式会社DAY TO LIFE

株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：杉内健吉）が展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、2026年2月1日（日）より、昨年大変ご好評いただいた“生チョコシュー”を2月限定で販売いたします。

まるで生チョコそのもののような濃厚でなめらかな口どけのショコラクリームと、香ばしいクラッシュアーモンドを乗せたサクサクのパイシュー生地が織りなす絶妙なハーモニー。カカオの豊かな風味を心ゆくまで堪能いただける、とっておきのシュークリームです。

バレンタインシーズンを控え、チョコレートが恋しくなるこの季節に、頑張る自分へのご褒美や、大切な方へのプレゼントとしてもお楽しみくださいませ。

▽beard papaブランドサイト（ https://www.beardpapa.jp/ ）▽

■2026年2月1日（日）発売“生チョコシュー”

香ばしアーモンドと、生チョコ仕立ての濃厚ショコラ。ひと口で心が満たされる、今だけの贅沢な味わい。

商品名称：生チョコシュー

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

販売価格：340円（税込）

販売店舗：全国のビアードパパ

※写真はイメージです。

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。

※生チョコシューはチョコカスタードとホイップクリームを合わせ、生チョコの濃厚さと口どけ感をイメージしたクリームを使用しています。

■ビアードパパについて

「いつも できたて 作りたて」

ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ～リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。

https://www.beardpapa.jp/

■株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。

会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）

代表者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員202名 アルバイト2,601名 グループ正社員464名 （2025年2月時点）

所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

TEL：06-6361-7000

URL：https://daytolife.co.jp

【事業内容】

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売