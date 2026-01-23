AOコーチ（総合型選抜コーチ）、総合型選抜対策に向けた「応援宣言」を発表～複雑化する総合型選抜に対し、学習設計と準備管理で受験生を支援～

総合型選抜対策 応援宣言の背景

近年の大学受験では、一般入試に加えて総合型選抜・学校推薦型選抜を活用する受験生が増えています。一方で、総合型選抜では、志望理由書や活動報告書などの事前書類、面接、小論文、プレゼンテーションなど、一般入試とは異なる準備が多く求められます。

AOコーチ（総合型選抜コーチ）では、こうした準備を学校生活や一般入試対策と並行して進めることに難しさを感じる受験生が多いと考えています。

総合型選抜は、対策を知っているだけでは十分とは言えず、「いつ、何を、どこまで準備するか」を整理し、計画的に進める力が重要になる入試方式です。

AOコーチ（総合型選抜コーチ）は、総合型選抜に挑戦する受験生が準備の全体像を見失わずに取り組める環境づくりが必要だと考え、本宣言をまとめました。

AOコーチ（総合型選抜コーチ） 総合型選抜対策 応援宣言

AOコーチ（総合型選抜コーチ）は、総合型選抜・学校推薦型選抜に挑む受験生を支援するため、以下を宣言します。

1．総合型選抜に必要な準備を整理し、全体像を明確にします

AOコーチ（総合型選抜コーチ）は、志望理由書や活動実績、研究テーマ、面接対策など、総合型選抜に必要な準備を整理し、受験生が「今やるべきこと」に集中できる状態を支援します。

2．学校生活や一般入試と両立できる準備計画を支援します

AOコーチ（総合型選抜コーチ）は、定期テストや一般入試対策、部活動などと並行しながら、総合型選抜の準備を進めるための時間配分と計画設計を重視します。

3．事前書類作成を単発で終わらせず、継続的に支援します

AOコーチ（総合型選抜コーチ）は、志望理由書や活動報告書を一度書いて終わりにするのではなく、内容の一貫性や志望学部との整合性を確認しながら、継続的な見直しを支援します。

4．面接・小論文など評価される力を意識した対策を支援します

AOコーチ（総合型選抜コーチ）は、形式的な練習にとどまらず、大学や学部が何を評価しているのかを踏まえた面接・小論文対策を重視します。

5．準備の遅れや不安を一人で抱え込まない体制を整えます

AOコーチ（総合型選抜コーチ）は、準備が思うように進まない時や迷いが生じた時に、受験生が一人で抱え込まずに相談できる環境づくりを大切にします。

AOコーチ（総合型選抜コーチ）が大切にしている考え方

AOコーチ（総合型選抜コーチ）では、総合型選抜対策を「特別な受験対策」として切り離すのではなく、大学受験全体の一部として捉えています。志望校や学部ごとの評価軸を踏まえながら、受験本番までの準備を日単位で整理し、無理なく進めることが重要だと考えています。

今後の展開

AOコーチ（総合型選抜コーチ）では、今回の総合型選抜対策 応援宣言を踏まえ、受験生や保護者に向けて、総合型選抜の準備を進める上での考え方や学習設計に関する情報発信を継続していく予定です。志望校や学部に応じた対策の整理や、準備を進める上での判断軸を提供することで、受験生が納得感を持って受験に向き合える環境づくりを目指します。

塾長メッセージ

AOコーチ（総合型選抜コーチ）塾長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

塾長メッセージ

総合型選抜は、準備すべき内容が多く、学校生活や一般入試と並行して進める必要があります。大切なのは、何をどの順番で進めるかを整理し続けることです。AOコーチ（総合型選抜コーチ）では、受験生が準備の全体像を見失わずに取り組めるよう、今後も支援を続けていきます。

