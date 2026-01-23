K-ビューティーブランド「OBgE(オブジェ)」は、Amazon Japanビューティーカテゴリ内のクリームファンデーション部門において、売上ランキング1位を記録し、Amazonの「ベストセラー」バッジを獲得いたしました。





OBgE ナチュラルカバーファンデーション





Amazonベストセラーバッジは、該当カテゴリにおけるリアルタイム売上実績をはじめ、購入転換率、消費者評価、製品競争力など、Amazon独自の総合的な評価基準に基づき付与されるものであり、日本の消費者から高い支持と信頼を獲得している製品の証とされています。









今回ベストセラーを獲得した製品は「OBgE ナチュラルカバーファンデーション」です。

本製品は、乳液・日焼け止め・ファンデーションの機能を一つに集約したオールインワンタイプのベースメイク製品で、自然な仕上がりと手軽な使用感を特長としております。テカリを抑えつつ肌トーンを均一に整える処方が、日本の男性消費者を中心に高い評価を得ており、メンズベースメイク市場における新たなトレンドを牽引する製品として注目を集めています。









OBgEは先般、「Amazon Beauty in Seoul 2025」授賞式において、日本部門「Amazonルーキー賞」を受賞し、Amazon Japanにおける成長性およびブランドポテンシャルを高く評価されました。今回のベストセラー獲得は、ブランド認知の向上に加え、製品そのものの競争力が公式に認められた結果であり、極めて意義深い成果と受け止めております。









OBgE関係者は次のようにコメントしております。

「Amazonルーキー賞受賞に続く今回のベストセラー獲得は、日本の消費者の皆様による実際の購買行動を通じて、OBgEの製品力が証明された結果であると考えております。今後も日本の男性のライフスタイルに寄り添った製品開発を通じ、各種プラットフォームにおいてブランドのさらなる成長を目指してまいります。」









■ 会社概要

会社名： Adapt

代表者： Jeongha Park

所在地： 3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul, Korea