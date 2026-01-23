この度、神話アクションファンタジー『封神』シリーズ第一部『封神・妖姫とキングダムの動乱』と第二部『封神・激闘！燃える西岐攻防戦』、および同じく『封神演義』に登場する楊ゼン(原作表記：晋＋戈)を主人公とした長編アニメーション『ヨウゼン』の3作品が、2月6日(金)よりイオンシネマ全国10館にて2週間限定リバイバル上映されます。上映に伴い、本作の予告編、日本版ポスターを公開いたします。





『封神』第一部ポスター





『封神』第ニ部ポスター





『ヨウゼン』ポスター









日本でも漫画やTVアニメ、ゲーム化されるなど、日本人にも馴染みが深い中国古典小説『封神演義』を原案とした3作品。





まずは実写映画化された、神話アクションファンタジー『封神』シリーズ。かつて中国で歴代興行記録を更新したファンタジックアクション『妖魔伝 レザレクション』や、安藤政信を主演に迎えた『ソード・ロワイヤル』など、傑作を世に送り出したウーアールシャン(烏爾善)監督がメガホンを撮る。中国での興行収入は2作合計で約39億元(約880億円)を獲得。豪華な衣装・美術、迫力のVFXを駆使した大規模な戦闘シーンが圧巻。

第一部『封神：妖姫とキングダムの動乱』の日本語字幕版は2025年2月28日より、第二部の『封神・激闘！燃える西岐攻防戦』は3月7日よりそれぞれ日本で公開され、そのスケールの大きさと映像美が口コミで話題を呼んだ。特にそんな中でひときわ存在感を放つ、登場人物の「楊ゼン」を演じる俳優・此沙(ツーシャー)は、出演作の『シャドウズ・エッジ』が先月日本で公開後、観客の支持を集め話題となっており、その確かな演技力とスター性に改めて注目が集まっている。





一方、同じく楊ゼンを主人公に描いたアニメ映画『ヨウゼン』は、今月30日より全国公開する「白蛇：浮生」で知られる中国のアニメーションスタジオ追光動画(Light Chaser Animation)が制作。「封神演義」の登場人物を新解釈のオリジナルストーリーで紡ぎ、2022年中国で公開されると、美しくハイクオリティなグラフィックと大迫力のアクションが話題を呼び、中国国内で100億円以上の興行収入を記録する大ヒットとなった。

2025年3月21日では「Aぇ! group」の佐野晶哉と声優の増田俊樹ほかによる日本語吹替版が公開。佐野が声を担当するのは、主人公の一人で、“神の力”を失った賞金稼ぎ・ヨウゼン(楊ゼン)。増田はもう一人の主人公で、“神の力”を盗んだ少年・ジンコウ(沈香)役を担う。









■リバイバル上映 詳細

上映期間：2026年2月6日(金)～2月19日(木)の2週間限定





上映劇場：

イオンシネマ江別／イオンシネマ板橋／イオンシネマ千葉ニュータウン／イオンシネマ川口／イオンシネマ松本／イオンシネマ名古屋茶屋／イオンシネマ東員／イオンシネマ京都桂川／イオンシネマ宇多津／イオンシネマ大野城





上映スケジュール：

『封神・妖姫とキングダムの動乱』日本語字幕版：2月6日(金)、9日(月)、12日(木)、15日(日)、18日(水)

『封神・激闘！燃える西岐攻防戦』日本語字幕版：2月7日(土)、10日(火)、13日(金)、16日(月)、19日(木)

『ヨウゼン』日本語吹替版：2月8日(日)、11日(水・祝)、14日(土)、17日(火)









この機会に、大スクリーンで体験する中華神話ファンタジーの圧倒的な「封神演義」ユニバース世界をお楽しみください。