バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『仮面ライダーゼッツ』のキーアイテム「カプセム」に音声ユニットを組み込んだ「DXサウンドライダーカプセムセット04」「DXサウンドライダーカプセムセット05」(各3,630円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年1月23日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





■商品特長

ボタン操作＆カプセム回転でサウンドが発動する「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」より、新たに2商品を商品化いたします。





●DXサウンドライダーカプセムセット04

「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」第四弾の本商品には、「リカバリーカプセム」と「バリアカプセム」をラインナップ。通常DX版と同じ本体サイズ内に電子部品を搭載しています。新たに搭載されたボタンを操作することはもちろん、カプセム特有の回転ギミックを検出するスイッチも搭載し、様々なアクションでカプセム本体から音声を発動することが可能となりました。音声モードは切り替えが可能で、カプセム固有の能力効果音が発動可能な「変身前モード」、変身時の効果音が発動可能な「変身モード（ボイスなし）」、変身時の効果音に合わせて万津莫(演：今井竜太郎)のボイスが鳴る「変身モード（ボイスあり）」の3種が搭載されています。

本商品は通常DX版同様に、別売りの「DXゼッツドライバー」と連動が可能。ドライバーにカプセムをセットして回転させることで、ドライバーから鳴る変身音に合わせてカプセムから追加効果音が発動します。さらに必殺技操作時も、必殺技後の追加効果音が発動します。

また本商品には主人公・万津莫のキャラクターボイスを収録。各カプセムに共通音声3音を含む6音ずつが収録されており、変身直前のボイスや劇中の印象的な台詞と共になりきり遊びが楽しめます。さらに「変身前モード」でカプセムを回転させることで、固有能力発動時の効果音が発動します。リカバリーカプセムでは「ナイトインヴォーカー復元時効果音」など、劇中の特定演出を再現する効果音が発動可能です。

加えて、リカバリーカプセムにはBGMも収録。印象的な2曲が再生可能です。





DXサウンドライダーカプセムセット04(商品イメージ)





●DXサウンドライダーカプセムセット05

「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」第五弾の本商品には、「ワンダーカプセム」と「グラビティカプセム」をラインナップ。通常DX版と同じ本体サイズ内に電子部品を搭載しています。新たに搭載されたボタンを操作することはもちろん、カプセム特有の回転ギミックを検出するスイッチも搭載し、様々なアクションでカプセム本体から音声を発動することが可能となりました。音声モードは切り替えが可能で、カプセム固有の能力効果音が発動可能な「変身前モード」、変身時の効果音が発動可能な「変身モード（ボイスなし）」、変身時の効果音に合わせて万津莫(演：今井竜太郎)のボイスが鳴る「変身モード（ボイスあり）」の3種が搭載されています。

本商品は通常DX版同様に、別売りの「DXゼッツドライバー」と連動が可能。ドライバーにカプセムをセットして回転させることで、ドライバーから鳴る変身音に合わせてカプセムから追加効果音が発動します。変身後、カプセムを回転させることで「サイズ変化音」や「重力操作音」が再生可能。さらに必殺技操作時も、必殺技後の追加効果音が発動します。

また本商品には主人公・万津莫のキャラクターボイスを収録。各カプセムに共通音声3音を含む6音ずつが収録されており、変身直前のボイスや劇中の印象的な台詞と共になりきり遊びが楽しめます。さらに「変身前モード」でカプセムを回転させることで、固有能力発動時の効果音が発動します。加えて、ワンダーカプセムにはBGMも収録。挿入歌「WONDER」「Impossible Dream」の2曲が再生可能です。





DXサウンドライダーカプセムセット05(商品イメージ)





■商品概要

・商品名 ：DXサウンドライダーカプセムセット04

( https://p-bandai.jp/item/item-1000243013/?rt=pr )

・セット内容：リカバリーカプセム…1

バリアカプセム…1

・商品サイズ：H約45mm×W約50mm×D約50mm(共通)





・商品名 ：DXサウンドライダーカプセムセット05

( https://p-bandai.jp/item/item-1000243014/?rt=pr )

・セット内容：ワンダーカプセム…1

グラビティカプセム…1

・商品サイズ：H約45mm×W約50mm×D約50mm(共通)





＜共通項目＞

・価格 ：3,630円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：3才以上

・予約期間 ：2026年1月23日(金)16時～2026年3月16日(月)23時予定

・商品お届け：2026年6月予定

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。









