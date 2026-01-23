うっかり落とさない安心感。スマホケースに挟むだけで、すぐ使える「Burali フィンガーストラップ」発売開始！
スマートフォン アクセサリーブランド「ラスタバナナ」は、「ラスタバナナダイレクト」にて、フィンガーリングストラップと、スマートフォンケースに挟むだけで使用できるストラップシートのセット商品「Burali フィンガーストラップ」の発売開始を1月23日より開始しました。指を通して使用することで、スマートフォンの落下を防止でき、片手操作時も安心してご利用いただけます。
製品概要
フィンガーリングストラップと、スマートフォンケースに挟むだけで使用できるストラップシートのセット商品です。指を通して使用することで、スマートフォンの落下を防止でき、片手操作時も安心してご利用いただけます。シートの厚みは約0.6mmの薄型設計のため、ケース装着時の違和感が少なく、iPhone・Androidの両方に対応しています。耐荷重は約500gと十分な強度を備えており、日常使いに適した設計です。
販売チャネル
全国家電量販店、スーパーマーケット、携帯電話ショップ、雑貨専門店、インターネットショッピングモール、自社インターネットショップなど
会社概要
商号：株式会社 テレホンリース代表：代表取締役 加藤 義隆所在：愛知県名古屋市中区三の丸一丁目13-1設立：1988年9月3日URL：https://www.rastabanana.com/
お問合せ
■商品に関して株式会社テレホンリースinfo2@rastabanana.com■リリースに関して株式会社テレホンリース担当：三浦miura@rastabanana.com※記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。