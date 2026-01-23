【b.box】入園・入学、新生活のはじまりに、子どもが自分で使いやすいランチアイテム！昨年注目度の高かったランチボックス＆大容量ボトルに“待望の新色”登場

ウェスキー株式会社

weskiii（ウェスキー）株式会社（本社：東京都港区https://weskiii.com/pages/corporate）が運営するオーストラリア発のベビー・キッズブランドb.box（ビーボックス）は、入園入学や新生活が始まる季節に向け、1月27日（火）よりランチボックスシリーズおよび大容量ドリンクボトルの新色・新作アイテムを発売します。

昨年大きな反響を得た人気シリーズに、「sugar plum」「night vision」など心躍る新カラーが加わるほか、シリコントレーやボトルバンパー、保冷バッグなど、通園・通学をサポートするアクセサリー類も新たにラインアップします。

b.boxのランチアイテムは、子どもが自分で開けやすく、持ちやすく、安心して使える設計が特長です。

漏れにくい構造や、成長に合わせて量を調整できる容量設計など、入園・入学期の「はじめてのお弁当箱」として使いやすい工夫を細部まで取り入れています。

新生活を迎える子どもたちの自立を、毎日のランチタイムから支える b.box のランチシリーズ。

通園・通学はもちろん、家族のお出かけや日常使いまで、幅広いシーンで活躍します。

新作特設ページ：https://bboxforkids.jp/pages/2026-Spring-debut

■ b.box ランチボックスの特長

b.boxのランチボックスは、入園・入学期の子どもが「自分で使える」ことを大切にした設計が特長です。

はじめてのお弁当時間でも安心して使えるよう、使いやすさと安全性を両立しています。

１. 小さな手でも開け閉めしやすいワンサイドロック

子どもでも扱いやすく、毎日の「自分でできた！」を後押しします。

２. シリコンシートによる漏れにくい構造

汁気のあるおかずも入れやすく、バッグの中で傾いてもこぼれにくい設計です。

３. 成長に合わせて使える深さと容量

食べる量の変化に対応でき、長く使い続けられます。

４. 可動式仕切りで食材を分けやすい

味移りを防ぎ、見た目も整えやすく、子どもが食べやすい構造です。

５. 毎日使いに適した、洗いやすいシンプル設計

パーツが少なく、食洗機にも対応。衛生的に使えます。

■ 1月27日発売｜新作・新色ラインアップ一覧

＜NEW COLORS＞-春の新生活を彩る、待望の「sugar plum」「night vision」ほか多数-

●スナックボックス-\1,980

スナックボックスは、幼児や少食の方のお弁当箱としてはもちろん、離乳食初期のとろみのある食品や外出時のおやつの持ち運びにも適したコンパクトサイズです。

ロックは一箇所のシンプルな構造で、小さな手でも開閉しやすい設計を採用。幼稚園・保育園に通う子どもの初めてのお弁当箱としても適しています。

▼商品概要

・対象年齢：3歳～

・新色：sugar plum／night vision

・容量：350ml

・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/snack-box

・素材：［本体］ポリプロピレン／シリコーン

★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・サイズ：H105mm×W162mm×D58mm

・本体重さ：166g

・耐熱温度：［本体・蓋］120℃［蓋裏］220℃

・耐冷温度：［全パーツ］-20℃

●ミニランチボックス-\2,750

仕切りと深さを備えたミニランチボックスは、ご飯だけでなく、パスタやサンドウィッチなど幅広い主食に対応する汎用性の高いお弁当箱です。

可動式の仕切りによりメニューに合わせたレイアウト調整が可能で、深さを活かして容量を調整できるため、子どもから大人まで幅広い年齢層で使用できます。

▼製品仕様

・対象年齢：3歳～

・新色：sugar plum／night vision

・容量：1L

・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/mini-lunch-box

・素材：［本体］ポリプロピレン／シリコーン

★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・サイズ：H210mm（ハンドル含む）×W168mm×D73mm

・本体重さ：319g

・耐熱温度：［本体］90℃［蓋］120℃［蓋裏・ハンドル］220℃

・耐冷温度：［全パーツ］-20℃

●ランチボックス-\3,300

仕切り付きの大容量フードコンテナとして、主食から副菜、デザートまで彩りよくたっぷり入れられるランチボックスです。ガッツリ食べたい男性や成長期のお子様にも満足していただけます。

家族や友人と料理をシェアしたい場面でも活用でき、ひとまとめにすることで荷物の軽減にもつながります。

また、食品を冷やしておけるジェルクーラーが1個付属しています。

▼製品仕様

・対象年齢：3歳～

・新色：sugar plum／night vision

・容量：2L

・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/large-lunch-box

・素材：［本体］ポリプロピレン／シリコーン［ジェルクーラー］ジェル／EVA（エチレンビニルアセテート）

★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・サイズ：H253mm（ハンドル含む）×W215mm×D73mm

・本体重さ：487g（ジェルクーラー入り：577g）

・耐熱温度：［本体］60℃［蓋］110［内蓋］80℃［蓋裏・ハンドル］220℃

・耐冷温度：［全パーツ］-20℃

●ステンレスドリンクボトル ストロー（350ml-\4,290／500ml-\4,620）

3層断熱の高品質ステンレスを採用し、保冷・保温どちらにも対応したドリンクボトルです。サイズは350mlと500mlの2種類。ボタン式の蓋と直飲みタイプのストローにより、子どもでも開閉しやすく、スムーズに水分補給ができます。

全パーツが食洗機対応でお手入れがしやすいほか、氷を入れやすい広口設計や、小さな手でも持ちやすい取っ手など、日常使いに配慮した仕様を備えています。

350ml500ml

▼製品仕様

・対象年齢：12ヶ月～

・新色：［350ml］sugar plum［500ml］sugar plum／night vision

・容量：350ml／500ml

・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/drink-bottle

・素材：ステンレス鋼/ポリプロピレン/シリコーン

★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・全体サイズ：［350ml］H19.9×D8.5×W7.5cm／［500ml］H23.6×D8.5×W7.8cm

・本体重さ：［350ml］270g／［500ml］328g

・［350ml］保冷：最長8時間／保温：最長6時間

・［500ml］保冷：最長15時間／保温：最長8時間

●トライタンドリンクボトル ストロー（450ml-\3,190／600ml-\3,410）

通園通学や、クラブ活動にもおすすめのトライタン素材の水筒。ガラスの様な透明感のある本体は傷がつきにくく、三角のフォルムにすることで持ちやすくなっています。

中にはお茶や水以外にもスポーツドリンクも入れられます。ワンプッシュで開く持ち手つきの蓋は、開け閉めが簡単。

中のストローには角度がついていて、くわえて飲みやすくなっています。サイズは450mlと600mlの2種類。大容量で中身の見える水筒は、お出かけ時の水分補給に便利です。

450ml600ml

▼製品仕様

・対象年齢：9ヶ月～

・新色：［450ml］sugar plum／［600ml］sugar plum／night vision

・容量：450ml／600ml

・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/tdb

・素材：トライタン/ポリプロピレン/シリコーン

★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・全体サイズ ［450ml］H23.2×D7.7×W7.5cm／［600ml］H26.8×D8.6×W約7.8cm

・本体重さ：［450ml］209g／［600ml］221g

・食洗機対応（ご使用の際は熱源から離してお使いください。）

●フリップトップボトル（690ml）-\5,280

小学生以上の子どもから大人まで幅広く使える大容量のドリンクボトル。高品質ステンレスを使用した三層断熱構造により、最長44時間の保冷が可能です。フリップトップ式の飲み口で、蓋を開け閉めする手間なくスムーズに水分補給できます。飲み口を閉じた際は漏れにくく、柔軟で耐久性のあるキャリーハンドル付きで持ち運びにも便利です。氷を入れやすい広口設計でお手入れもしやすく、食洗機にも対応しています。

▼製品仕様

・対象年齢：6歳以上

・新色：blush crush／sea glass

・容量：690ml

・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/insulated-flip-top-bottle

・素材：ステンレス鋼/ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー/シリコーン

★BPS、BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

・全体サイズ H26.2×D7.1×W7.1cm

・本体重さ： 396g

・食洗機対応（ご使用の際は熱源から離してお使いください。）

＜NEW ITEMS＞-ランチボックスやドリンクボトルと合わせて使えて、さらに快適に-

●フリップトップボトル用バンパー（690ml）-\1,430

「フリップトップボトル（690ml）」専用のバンパー。表面にほこりがつきにくいシリコーン素材を使用しています。独自のエアクッション設計により底への衝撃を吸収。ボトルの底と側面を凹みや傷から保護します。取り付け、取り外しも簡単で、使用後は食洗機で洗えます。（熱源から離してお使いください。）

・カラー：lagoon／lilac love／midnight／olive／pink paradise／sea glass／spearmint

・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/bamper-color

● silicone bento（専用小分けトレー）

ランチボックス内の仕切りにぴったりフィットし、食材の移動や味移りを防ぐシリコーン製の小分けトレーです。

少量のおかずやフルーツを盛り付けたい時に便利で、ランチボックスの使い勝手を高めます。

用途は共通ですが、スナックボックス・ミニランチボックス・ランチボックスに合わせた4タイプを展開しています。

・カラー：cosmic／berry／forest／ocean

・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/bento-collection

・スナックボックス用シリコンバディー \880

スナックボックスにフィットする専用小分けトレー。

※ランチボックス、ミニランチボックスに入れて使うことはできません。

・ミニランチボックス用シリコントレー \1,320

ミニランチボックスにフィットする専用小分けトレー。

縦長の仕切りにはスプーンやカトラリー、お箸収納できます。

※ランチボックス、スナックボックスに入れて使うことはできません。

・ランチボックス用シリコンバディー \1,320

ランチボックスにフィットする専用小分けトレー。

付属のジェルクーラーを下部にセットして使うこともできます。

※ミニランチボックス、スナックボックスに入れて使うことはできません。

・ランチボックス用シリコントレー \1,430

ランチボックスにフィットする専用小分けトレー。

縦長の仕切りにはスプーンやカトラリー、お箸を収納できます。

※ミニランチボックス、スナックボックスに入れて使うことはできません。

●保冷バッグ（スナックボックス用-\2,420／ランチバッグ用-\3,520）

b.boxのランチボックスを持ち運べる断熱性バッグです。外側にリサイクルポリエステル、内側に耐久性のあるアルミ素材を使用し、保冷剤と併用することで食品の温度をキープします。

ランチバッグ用（大）は、内側メッシュポケットに保冷剤を入れられ、

ランチボックス＋スナックボックス／ミニランチボックス＋スナックボックスの収納に対応。

スナックボックス用（小）は、スナックボックスにフィットするサイズで、軽食やおやつの持ち運びに適しています。

・カラー：

[スナックボックス用] morning sky／basic black／deep sea

[ランチバッグ用] stardust／basic black

・商品ページ：https://bboxforkids.jp/collections/new-cooler-bag

■ 期間限定プレゼント｜プレイマークシール

期間中、b.boxのお弁当箱またはドリンクボトルをご購入いただいた方に、“貼って遊べる”防水シール〈プレイマーク〉をプレゼントします。

色や形を自由に組み合わせて、遊びながら「自分だけのしるし」をつくれるb.boxオリジナルのシールで、新生活の持ち物を楽しく彩ります。

色あそび、形あそびを通して、子どもの感性や想像力を育むデザインに仕上げました。

※数量限定。なくなり次第終了となります。

■ b.box（ビーボックス）について

b.box（ビーボックス）は、2007年にオーストラリアで誕生しました。本国では取扱店舗が2,000店舗を超える人気を誇り、Sippy cup（シッピーカップ）など多彩なお食事アイテムを提供しています。子どもの自立心を応援して自己肯定感を育むと同時に、子育ての問題を解決し親の負担を軽減できるよう配慮された、ビーボックスならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが次々と登場しています。近年では、大人も快適に使えるアイテムの展開を広げ、世代を問わず愛されるブランドへと成長。その人気はオーストラリア国内にとどまらず、現在では世界50カ国以上で支持されるグローバルブランドへと進化を遂げています。

b.box公式サイト：https://bboxforkids.jp/

b.box公式Instagram：https://www.instagram.com/bboxforkidsjapan/

法人様向け紹介ページ：https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer2601223(https://b2b.weskiii.com/pages/bbox-about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer2601223)

お取り扱い希望のお問い合わせ：https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260123&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer(https://b2b.weskiii.com/pages/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bbox_prtimes_footer260123&inquiry_channel=bbox_prtimes_footer)