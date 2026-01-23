¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ß¥ä¥Þ¥Ï ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡¶µÂ§ËÜ¡¦½ñÀÒ¡õ¥°¥Ã¥º ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Äé Áï¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ß¥ä¥Þ¥Ï ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊÂè3ÃÆ¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤Ë°ìÈÌÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñÀÒ¡Û
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡× ¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ø¤Ö ¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¹¶Î¬ ～¥®¥¿ー¥Òー¥íー¤Ø¤ÎÆ»～
――¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾åÃ£¤·¤¿¤Î¡©――¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©――¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤³Ð¤¨Êý¤Ï¡©ÆÈ³Ø¤Ç¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤ò»Ï¤á¤¿ÆþÌç¼Ô¤ä¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò²ñÆÀ¤·¤¿¤¤¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡¢±éÁÕµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¯¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¾åµé¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁÕË¡¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¥Þ¥¹¥¿ー¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿°ìºý¡£³Æ¾Ï¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ÎÎý½¬²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ±ºÂ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤Î±éÁÕ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
ÌÜ¼¡¡§Âè1¾Ï¡¡¡ÎÆþÌçÊÔ¡Ï ¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¯½àÈ÷Âè2¾Ï¡¡¡Î½éµéÊÔⅠ¡Ï ¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤È¥Õ¥£¥ó¥¬¥ê¥ó¥°¤Î´ðËÜ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Âè3¾Ï¡¡¡Î½éµéÊÔⅡ¡Ï ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥É¥×¥ì¥¤Âè4¾Ï¡¡¡ÎÃæµéÊÔⅠ¡Ï ¥êー¥É¥×¥ì¥¤¤Î´ðËÜ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Âè5¾Ï¡¡¡ÎÃæµéÊÔⅡ¡Ï ¥³ー¥É¥×¥ì¥¤¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÂè6¾Ï¡¡¡Î¾åµéÊÔⅠ¡Ï ¥êー¥É¥×¥ì¥¤¤Î±þÍÑ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Âè7¾Ï¡¡¡Î¾åµéÊÔⅡ¡Ï ¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÆÃ¼ìÁÕË¡Âè8¾Ï¡¡¡Î±éÁÕÊÔ¡Ï ¡ÖÀ±ºÂ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×¤òÃÆ¤³¤¦¡ª•´ðËÜ¥³ー¥ÉÁá¸«É½•¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¿Íµ¤¶Ê¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§2,420±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§B5È½½Ä/144 ¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23ÆüISBN¡§978-4-636-12352-4¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTB01102718https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102718https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310174
¡Ú¶µÂ§ËÜ¡Û
¥í¥ó¥°¥»¥éー¶µËÜ¤È¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¡¦¥¨¥ì¥¥Ùー¥¹¡¦¥É¥é¥àÆþÌç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Î£±ºý¡ª
Ä¶½éµé¼Ô¸þ¤±¤Î³Æ³Ú´ï¶µÂ§ËÜ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡³Ú´ï¤Î¹½¤¨Êý¡¦»ý¤ÁÊý¤«¤é¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢»²¹Í±éÁÕÆ°²èÉÕ¤¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú´ï¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìºý¡£´¬Ëö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÂê¶Ê¤Î±éÁÕ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ß±§Ãè°ì¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿
Ä¶½éµé¼Ô¸þ¤±¤Î¥®¥¿ー¶µÂ§ËÜ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¥®¥¿ー¤Î¹½¤¨Êý¤«¤é±éÁÕ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú´ï¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìºý¡£´¬Ëö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Î±éÁÕ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª¡¡Îý½¬¥Õ¥ìー¥º¤ä´¬Ëö¶Ê¤Ï»²¹Í±éÁÕÆ°²èÂÐ±þ¡ª¡ÚÌÜ¼¡¡ÛÂè£±¾Ï¡¡¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤òÃÎ¤í¤¦Âè£²¾Ï¡¡¤è¤¯¤ï¤«¤ë³ÚÉè¤ÎÆÉ¤ßÊýÂè£³¾Ï¡¡²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦Âè£´¾Ï¡¡¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤ÎÉ¬¿Ü¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Âè£µ¾Ï¡¡¼ÂÁ©¥Õ¥ìー¥º¤ËÄ©ÀïÂè£¶¾Ï¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡¡¥®¥¿ー¥¹¥³¥¢¡ÖÀÄ½Õ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥®¥¿ー¤È¸ÉÆÈ¤ÈÁó¤¤ÏÇÀ±¡×¡Ö·îÊÂ¤ß¤Ëµ±¤±¡×
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡Ö±§Ãè°ì¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿ THE MOVIE¡×¡ÊGTL01096746¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§2,530±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§A4ÊÑ·¿È½½Ä/112¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23ÆüISBN¡§978-4-636-12353¡¾1¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTL01102719https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102719https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310181
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ß±§Ãè°ì¤ä¤µ¤·¤¤ ¥É¥é¥à¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿
Ä¶½éµé¼Ô¸þ¤±¤Î¥É¥é¥à¶µÂ§ËÜ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»ý¤ÁÊý¤«¤éÃ¡¤Êý¤Î´ðËÜ¡¢¥Óー¥È¤Î´ðÁÃ¤«¤é¥Õ¥£¥ë¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú´ï¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìºý¡£´¬Ëö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Î±éÁÕ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª¡¡Îý½¬¥Õ¥ìー¥º¤ä´¬Ëö¶Ê¤Ï»²¹Í±éÁÕÆ°²èÂÐ±þ¡ª¡ÚÌÜ¼¡¡ÛÂè£±¾Ï¡¡¥É¥é¥à¤òÃÎ¤í¤¦Âè£²¾Ï¡¡¥É¥é¥à¤Î²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦Âè£³¾Ï¡¡¤³¤ì¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤³ÚÉè¤ÎÆÉ¤ßÊýÂè£´¾Ï¡¡¥ê¥º¥à¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÃ¡¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦Âè£µ¾Ï¡¡¥Õ¥£¥ë¥¤¥ó¤ËÄ©ÀïÂè£¶¾Ï¡¡¼ÂÁ©¥Õ¥ìー¥º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Âè£·¾Ï¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡¡¥É¥é¥à¥¹¥³¥¢¡ÖÀÄ½Õ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥®¥¿ー¤È¸ÉÆÈ¤ÈÁó¤¤ÏÇÀ±¡×¡Ö·îÊÂ¤ß¤Ëµ±¤±¡×
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡Ö±§Ãè°ì¤ä¤µ¤·¤¤¥É¥é¥à¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿ CD/DVDÉÕ¡×¡ÊGTL01094363¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§2,750±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§A4ÊÑ·¿È½½Ä/96¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23ÆüISBN¡§978-4-636-12355-5¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTL01102721https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102721https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310204
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ß±§Ãè°ì¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥ì¥¥Ùー¥¹¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿
Ä¶½éµé¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ùー¥¹¶µÂ§ËÜ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Ùー¥¹¤Î¹½¤¨Êý¤«¤é±éÁÕ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú´ï¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìºý¡£´¬Ëö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Î±éÁÕ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª¡¡Îý½¬¥Õ¥ìー¥º¤ä´¬Ëö¶Ê¤Ï»²¹Í±éÁÕÆ°²èÂÐ±þ¡ª¡ÚÌÜ¼¡¡ÛÂè£±¾Ï¡¡¥¨¥ì¥¥Ùー¥¹¤òÃÎ¤í¤¦Âè£²¾Ï¡¡¥Ùー¥¹¤Î²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦Âè£³¾Ï¡¡¥Ùー¥¹±éÁÕ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Âè£´¾Ï¡¡¥ê¥º¥à¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦Âè£µ¾Ï¡¡¥Ùー¥¹±éÁÕ¤ÎÉ¬¿Ü¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Âè£¶¾Ï¡¡¼ÂÁ©¥Õ¥ìー¥º¤ËÄ©ÀïÂè£·¾Ï¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡¡¥Ùー¥¹¥¹¥³¥¢¡ÖÀÄ½Õ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥®¥¿ー¤È¸ÉÆÈ¤ÈÁó¤¤ÏÇÀ±¡×¡Ö·îÊÂ¤ß¤Ëµ±¤±¡×
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡Ö±§Ãè°ì¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥ì¥¡¦¥Ùー¥¹¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿THE MOVIE¡×¡ÊGTL01101030¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§2,640±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§A4ÊÑ·¿È½½Ä96¥Úー¥¸È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23ÆüISBN¡§978-4-636-12354¡¾8¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GTL01102720https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102720https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310198
¡Ú¥°¥Ã¥º¡Û
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ß¥ä¥Þ¥Ï¡¡¥Ô¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È£²¡Ê4ËçÆþ¡Ë
ÉáÃÊ¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥¯ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¡£¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É·¿¤È¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×·¿¤ò³Æ2ËçÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢·×4ËçÆþ¤ê¡£É½¤Ë¤Ï¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¡ÖPACIFICA611V BTR LTD¡×¡ß¥Ä¥Á¥Î¥³¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢Î¢¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤È¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¢£ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼ïÎà¥Ô¥Ã¥¯A¡§¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É·¿¡Ë¥Ô¥Ã¥¯B¡§PACIFICA¡ß¥Ä¥Á¥Î¥³¤Ü¤Ã¤Á¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É·¿¡Ë¥Ô¥Ã¥¯C¡§¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡Ê¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×·¿¡Ë¥Ô¥Ã¥¯D¡§ PACIFICA¡ß¥Ä¥Á¥Î¥³¤Ü¤Ã¤Á¡Ê¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×·¿¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§1,320±ß(10¡óÀÇ¹þ)ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿ー¥ë¡¡Made in JapanÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23ÆüISBN¡§978-4-636-12356-2¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GXF01102722https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GXF01102722https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310211
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ß¥ä¥Þ¥Ï¡¡¥³ー¥ÉÁá¸«É½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¼ÂÍÑÅª¤ÊA£´¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥®¥¿ー¥³ー¥É¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¿Þ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥¿ー¥×¥ì¥¤¥äーÉ¬·È¤Î£±Ëç¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§495±ß(10¡óÀÇ¹þ)»ÅÍÍ¡§A4È½²£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23ÆüISBN¡§978-4-636-12358-6¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GXF01102724https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GXF01102724https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310235
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ß¥ä¥Þ¥Ï¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡Ê5ËçÆþ¡Ë
¥ä¥Þ¥Ï¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡ª ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡£¥Û¥í¥°¥é¥à»ÅÍÍ¡Ê¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡Ë¤È¡¢¥é¥ß¥Íー¥È»ÅÍÍ¡Ê¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëPACIFICA¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡ÖPACIFICA611V BTR LTD¡×¡ß¥Ä¥Á¥Î¥³¤Ü¤Ã¤Á¡Ë¤ò´Þ¤àìÔÂô¤Ê5ËçÆþ¤ê¡£¢£ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¼ïÎà¡¦¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡Ê¥Û¥í¥°¥é¥à»ÅÍÍ¡Ë¡¦¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡¦×¢°æ¤¤¯¤ê¡¦·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡¦PACIFICA611V BTR LTD¡ß¥Ä¥Á¥Î¥³¤Ü¤Ã¤Á¡Ê¥é¥ß¥Íー¥È»ÅÍÍ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ÛÄê²Á¡§1,430±ß(10¡óÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§²£ÉýºÇÂçÌó68mm ¡¢½ÄÉýºÇÂçÌó105mmÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23ÆüISBN¡§978-4-636-12357-9¾¦ÉÊ¥³ー¥É¡§GXF01102723https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GXF01102723¢¨¥ä¥Þ¥ÏÄ¾±ÄÅ¹¡¦¥ä¥Þ¥Ï¤Î³ÚÉèÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¸ÂÄêÈÎÇähttps://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310228
¡ú¥ä¥Þ¥Ï¤Î³ÚÉèÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È Sheet Music Store ¤´¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1²ó¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç¹ç·×5,500±ß°Ê¾å(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×ÆÃÀ½¶ÒÃå¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¢¨ÆÃÅµ¥µ¥¤¥º¡§ÌóW140¡ßH190¡ßD30mm¡¢ÁÇºà¡§¥³¥Ã¥È¥ó¡¢¥«¥éー¡§¹õ¢¨ÆÃÅµ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¤ÎÆ±»þÃíÊ¸¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¤´¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤ÈÆÃÅµ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï2026Ç¯1·î²¼½Ü°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¤´ÃíÊ¸´°Î»¸å¤ËÃíÊ¸ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ä¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆÃÅµ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/campaign/bocchirocks202512¡Ë
¡ú¥ä¥Þ¥Ï³Ú´ïÅ¹16Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ß¥ä¥Þ¥Ï STORE CAMPAIGN! ³«ºÅÃæ¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¥³¥é¥Ü¿·¾¦ÉÊ¤ä¥ä¥Þ¥Ï¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇäÃæ¡£Å¸³«Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡§Æü»þ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨±Ä¶ÈÆü¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¡§¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯³ÆÅ¹¡Ê»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢¿·³ã¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¹âºê¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ä¤¯¤Ð¡¢¶äºÂ¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¢ÉÍ¾¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ê¤ó¤Ð¡¢¿À¸Í¡¢²¬»³¡¢¹Åç¡¢¾¾»³¡¢Ê¡²¬¡Ë¡¢Yamaha Sound Crossing Shibuya¢¨Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËÄêµÙÆü¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Î¤«¤á¤Î¤¦¤¨¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢(³ô)¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êhttps://jp.yamaha.com/support/index.html¡Ë ¤Þ¤Ç
