昭和女子大学 （学長 金尾朗：東京都世田谷区） 国際文化研究所は、1月31日（土）、岩永悦子福岡市美術館館長を講師に迎え、公開講座「カンボジアの染織」を開催します。本講座では、カンボジアの染織で最も広く知られている絹の絵絣、寺院で用いられた儀礼用布である「ピダン」に焦点を当てます。絣の技法で仏教的図像が細やかに書き出された日本で収蔵されているピダンの世界的な名品を紹介し、その図像を紐解きます。 また、「魅惑のカンボジア絹織物展」を2月7日（土）まで開催しています。本展示では、神話を描いた伝統的な絣織物「ピダン」をはじめ、難民キャンプでの作品や復元品、現代の創作柄、そして刺繍のような「紋織」など、多彩な絹織物を紹介しています。

■ 公開講座「カンボジアの染織」開催概要

日 時

2026年1月31日（土）14:00～15:30※参加費無料

講 師

福岡市美術館 館長 岩永悦子 氏

会 場

昭和女子大学7号館6階 6S02教室（オンライン同時開催）

主 催

昭和女子大学 国際文化研究所

申 込

下記URLもしくはQRコードからお申し込みください。※締切 １月30日(金)http://forms.gle/agNc5wsgTmV1BR989

問い合わせ先

昭和女子大学 国際文化研究所kokusai-adm@swu.ac.jp

■ 「魅惑のカンボジア絹織物展」

会 期

2026年1月13日(火)～2月7日(土)9:00～17:00※休館日：日・祝日・2月4日(水)

会 場

昭和女子大学8号館3階図書館 コミュニティルーム

申 込

不要

問い合わせ先

昭和女子大学 国際文化研究所kokusai-adm@swu.ac.jp

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp

昭和女子大学ホームページhttps://www.swu.ac.jp/