今年度、開局50周年を迎えたテレビ新広島が、ＢＳフジと共同制作する『未来電車“あの日”を知らないあなたへ』。主演・長濱ねるの解禁に続き、井上祐貴、藤粼ゆみあ、塚本恋乃葉、国仲涼子らの出演が発表されている本作に、本日、新たに追加キャスト8名が一挙解禁となった。3月3日（火）午後7時よりテレビ新広島で地上波放送されるほか、3月8日（日）午後7時よりＢＳフジで全国放送されることが決定した。

第一章の舞台となる喫茶店「珈琲庵」の店主・大垣サチエ（国仲涼子）の次女・ひとみ役を演じるのは幼少期から抜群の表現力でお茶の間を魅了し、現在はニコラモデルとしての活躍も目覚ましい稲垣来泉。また、喫茶店の近所にある、たばこ屋の店主・橘佳代役には、広島出身の島谷ひとみが決定。国仲とは公私ともに親交が深いことから、友情出演となった。また、サチエの命運を左右する国鉄助役の赤井敬人役は、数々のドラマや映画で活躍する神保悟志が務める。

第一章から半世紀の時を経た第二章では、テレビうみしまで働く倉持ユキ（長濱ねる）の上司・岡部史明役を、個性派俳優の森田甘路が演じる。また、サチエの50年後を演じるのは、広島在住の俳優・黒木詔子。孫・ユキの存在により、これまで封じてきた過去の記憶と向き合うことになる。サチエの次女・ひとみ（稲垣来泉）の50年後・倉持ひとみ役には、本格派女優の藤田朋子が決定。ユキの母として馬庵鈴を引き継ぎ、店を切り盛りする。さらに、サチエの長女・美津子（藤粼ゆみあ）の50年後は、広島出身の東ちづるが演じる。ユキの叔母・画家として、彼女の人生に大きな影響を与える存在だ。また、物語の重要なキーパーソンとなるユキの同級生・三谷光一（井上祐貴）の高校時代に注目の若手俳優・望月春希が決まった。

キャスト コメント全文

稲垣来泉（いながきくるみ）＜第一章 大垣ひとみ役＞大垣ひとみ役を演じさせていただきます、稲垣来泉です。いただいた台本を読み進めながら、家族への大きな愛を感じ、気がつくとぽろぽろと涙を流していました。愛情に溢れた素敵な作品に携わることができて、とても嬉しいです。ひとみの心に寄り添いながら、見てくださっている方に平和のあたたかさを伝えられるように頑張ります。

島谷ひとみ（しまたにひとみ）＜第一章 橘佳代役＞私は広島で育ち、広島で放送されるＴＶを通して、家族と話し、友達と話し、家族と笑い、友達と笑い、またＴＶのマネをして育ちました。ＴＶの中の世界は、温かく、幸せなこの時代の象徴です。これからも日本が平和で豊かなものでありますよう願い、今回この素敵な物語に参加させて頂きます。もし私が広島でこの時代に生きていたら・・・と考えさせられるリアルな物語を、私も楽しませて頂きます。あー、広島に生まれてよかった！！

神保悟志（じんぼさとし）＜第一章 赤井敬人役＞この度、テレビ新広島の開局50周年記念ドラマに参加させて頂くこと、誠に光栄に思っております。戦後80年を迎え、実際の戦争を経験された方のみならず、その体験を直接伺うことが出来た者として語り継いでいく義務を感じます。今の世代、次の世代への「伝承」をしっかり心に留め置き演じさせて頂きます。

森田甘路（もりたかんろ）＜第二章 岡部史明役＞ユキの上司・岡部役の森田甘路です。復興した今も、人々の心には「見えない傷」が残っています。当たり前の日常が失われる恐ろしさを知るからこそ、語り継ぐことは我々の使命だと思います。この作品を通して次世代へ平和のバトンを渡し背中を押せたらと思います。この作品が多くの方に届くよう願います。

黒木詔子(くろきのりこ)＜第二章 大垣サチエ役＞オーディションの話があったときこれに出たいと強く思いました。オーディションの方々にお会いした時、駄目かもと思いました。出演依頼を聞いた時は今迄のオーディションの中で一番嬉しかったです。広島人として、この作品はかけがえのないものだと思っていたので。同じ年代の方々の気持ちが少しでも伝えられるように頑張りたいと思います。

藤田朋子（ふじたともこ）＜第二章 倉持ひとみ役＞平和への感謝や、戦争の悲惨さについては、語り継ぐ必要を感じています。私の世代は家庭に戦争体験をした人がいて、話を聞く機会が身近にありました。しかし今は、物語の中（映画や舞台、小説、ドラマなど）の「ものがたり」のような感触でしか味わえなくなりました。世界は平和になってゆくと思っていたのに。そんな中、俳優として出来ることは、演じ表現し伝えてゆくこと。その難しさを感じていた時、このドラマへの出演をさせて頂けると聞いて光栄に思い、身の引き締まる思いで取り組みました。今を生きる、さまざまな世代の方々が共感を持って受け入れられる物語です。是非、身近な方と一緒に見て、語り合ってもらいたいです。

東ちづる（あずまちづる）＜第二章 大垣美津子役＞広島で生まれ育った私が、これからを生きる若い人たちの「ヒロシマ」に向き合うストーリーに仲間入りさせてもらえたこと、心から嬉しく思っています。しかも、私が子どもの頃から夢見ていたアーティストの役！そして、素敵な楽曲「空にリボンを」（劇中歌）に出逢えたこともありがたいことです。

望月春希（もちづきはるき）＜第二章 三谷光一役＞このような貴重な作品に出演させていただけたことに感謝しております。初めて踏みしめた広島の大地で、年齢や時間を遥かに超えて残るのは、私たちの思いや生き方だと感じました。三谷光一として眺めた教室の窓は澄んでいて、過去と現在を静かにつなぐ街の息遣いと美しさがありました。日々の温かさを多くの方に受け取って頂きたいです。

【番組概要】■番組名：TSS開局50周年記念ドラマ『未来電車“あの日”を知らないあなたへ』■放送（予定）：【テレビ新広島】（地上波・広島エリア） 2026年3月3日(火)午後7時～8時54分【ＢＳフジ】（衛星放送・全国エリア） 2026年3月8日(日）午後7時～9時00分■制作著作：テレビ新広島／ＢＳフジ■エグゼクティブ・プロデューサー：川上伸一（テレビ新広島）■制作統括：中岡泰臣・栗原昌哉（テレビ新広島）■プロデューサー： 若木憲子・丸本周作（テレビ新広島） 菅野達也・酒井健吾（BSフジ）重松圭一（ｇ）・平部隆明（ユニオン映画）■アソシエイト・プロデューサー：舩江修（SAMZ）■原作：稲田幸久「10 YEARS AFTER」（ザメディアジョン）■脚本：A・ロックマン■主題歌：ザ・マスミサイル「エール」（SAMZ RECORDS）■演出：小川弾（ｇ）■制作協力：ｇ/ユニオン映画/TSSプロダクション

https://www.tss-tv.co.jp/tss50thdrama/