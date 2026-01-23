皮膚科学に基づいた「敏感肌を含むすべての肌に寄り添う」スキンケアブランド ″ビオデルマ″ がプロフィギュアスケーターと描く新コンテンツ公開 -氷上で輝く美しさを支えるセルフケアの力

NAOS JAPAN 株式会社

NAOS JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区）、皮膚科学研究に基づいたビオデルマは「敏感肌を含むすべての肌に寄り添う」スキンケアブランドとして、世界130以上の国々で多くの方にご愛用頂いています。

このたび、肌のコンディションも含めた氷上での自己表現を追求する4名のプロフェッショナル フィギュアスケーターとともに、変化の大きい環境に挑む美しさとセルフケアの大切さを描いたコンテンツを制作しました。公式サイト、SNS、店舗にて公開し、デジタル広告においても展開を予定しております。ビオデルマは、スキンケアを通じて、自分らしさを輝かせるすべての人を応援します。

https://www.bioderma.jp/pages/ice-skating-collaboration

コラボレーションの背景

氷上での演技は、美しさと強さを求められる世界。冷気や乾燥、練習で流れる汗、フィギュアスケーターは日々、変化の大きい環境にさらされています。

どのような状況でも、自分らしさを追い求める彼らの日々を支えるのは、肌を守り、心を整えるセルフケアの力です。

氷上で挑戦を続けるフィギュアスケーターの姿勢と、デリケートな肌を守る「素肌由来」のスキンケアブランド “ビオデルマ“ の想いが重なり、この特別なコラボレーションが生まれました。

メッセージ

変化の大きい環境でも、自分らしさを表現するために欠かせないこと、それは日々のセルフケア。

ビオデルマは、氷上で挑戦する4名のプロフェッショナル フィギュアスケーターとともに、肌のコンディションを守りながら、未来を切り開く美しさを描きます。

あなたの肌にも、確かなスキンケアを。

こちらの動画はビオデルマ公式サイト以下のリンクからご覧いただけます。

ビオデルマとフィギュアスケーターが描く美しい世界をお楽しみください。

動画公開情報

https://www.bioderma.jp/pages/ice-skating-collaboration

＜イドラビオ編＞ 公開中

Youtube

https://youtu.be/eNZKrOcaCh8?si=A5bqE8ugBbBoX5-t

■出演 ：プリンスアイスワールド チームメンバー

佐藤 由基（さとう よしき）

三澤 日向子（みさわ ひなこ）

＜サンシビオ編 ＞公開中

Youtube

https://youtu.be/m81WhyhXpU4?si=dWdGKefwqDGE_hyP

■出演 ：プリンスアイスワールド チームメンバー

小平 渓介（こだいら けいすけ）

望月 美玖（もちづき みく）

プリンスアイスワールド オフィシャルサイト

https://www.princeiceworld.com/

■イドラビオ エッセンスローション

肌に保水力となめらかさのエッセンスを。

すみずみまでうるおいで満たし、保水力を保つローション。

●乾燥肌のために開発された化粧水。みずみずしいテクスチャが肌にすっとなじみ、べたつかずにうるおいを与えます。乾燥や古い角質によるゴワつき・くすみをケアし、なめらかでしっとりやわらかな肌へ。

●ナイアシンアミド配合の独自処方アクアジェニウムテクノロジーが、水分の循環と保持をサポート。うるおいを与えるだけでなく、肌の保水する状態を整えます。（リンゴ種子エキス：保湿成分、ナイアシンアミド：皮膚コンディショニング成分）

●使い続けるほどに肌のバリア機能と本来の働きをサポートし、すこやかなツヤ肌へ（PCAナトリウム：保湿成分、独自処方D.A.F.*¹：保湿成分）。さらに、メチルプロパンジオール（保湿成分）が肌にうるおいを与え、清浄に整えます。

●サリチル酸（皮膚コンディショニング成分）が角質をやわらげてなめらかに。ビタミンE（皮膚コンディショニング成分）が肌をすこやかに保ち、みずみずしくツヤのある肌へ導きます。

無着色 / エチルアルコール無添加 / パラベン無添加 / 弱酸性

製品情報

製品名：イドラビオ エッセンスローション

カテゴリー：保湿化粧水

容量：200ｍL

価格：3,300円（税込）

※※パッケージは予告なく変わる場合がございます。

■イドラビオ セラム ヒアルプラス

うるおい包んで肌ふっくら。高潤美容液。

エイジングサイン*²に内側*³と外側*³からアプローチ。

●乾燥肌のために開発された美容液。とろみのあるテクスチャが肌にすっとなじみ、うるおいをすみずみまで届けます。しっとりとした仕上がりなのにべたつかず、なめらかでハリ・弾力のある肌へ。

●独自処方ヒアルプラス テクノロジーが、肌の内側*³と外側*³からうるおいをサポート。高分子ヒアルロン酸（保湿成分）が肌表面を包み込み、水分の蒸発を防ぎます。また、サッカリドイソメラート（保湿成分）がヒアルロン酸の働きを守り、肌がうるおいを抱えこむ力を支えます。

●ナイアシンアミド（皮膚コンディショニング成分）とフルクトオリゴ糖（保湿成分）が肌のバリア機能をサポートし、乾燥などの外的ストレスでゆらぎにくい肌へ。

●さらに、エイジングサイン*²にもアプローチ。低分子ヒアルロン酸が肌の内側*³までうるおいを与え、ハリ・弾力のあるなめらかな肌に整えます。

●カルノシン（整肌成分）が乾燥や花粉などの外的ストレスから肌を守り、ハリ・弾力を保ちます。

無着色 / エチルアルコールフリー / パラベン無添加 / 弱酸性

製品情報

製品名：イドラビオ セラム ヒアルプラス

カテゴリー：ジェル状美容液

容量：30mL

価格：4,710円（税込）

※パッケージは予告なく変わる場合がございます。

■サンシビオH2O

敏感肌*⁴でもやさしく、するんとメイクオフ。

世界で30年以上愛され続ける、クレンジングウォーターのパイオニア。

●コットンで拭き取るだけ。1本でメイク落とし＋洗顔＋うるおいケア。摩擦レス*⁵でメイクや汚れをオフし、肌のバリア機能を守りながら、うるおいをキープします。洗い流し不要・W洗顔不要。

●敏感肌*⁴にやさしいミニマム処方で、使用成分はたったの10個。99.6%肌と類似した組成の成分を使用。さらに、不純物等を限りなく（水道水の1/10,000レベルまで）除去*⁶した高純度精製水を採用しています。

●メイク汚れだけでなく、PM1～PM2.5、花粉、黄砂などの汚染物質までしっかりオフ。

●配合成分

・キュウリ果実エキス（肌をやさしく整える）

・フルクトオリゴ糖（保湿効果でバリア機能を正常に）

・独自処方D.A.F.*¹（敏感肌をやさしく保湿し、うるおった肌へ導く）

保湿成分：マンニトール、キシリトール、ラムノース

無香料 / 無着色 / エチルアルコール無添加 / オイル無添加 / パラベン無添加 / 弱酸性

製品情報

製品名：サンシビオ H2O

カテゴリー：洗顔/クレンジング水

容量：250mL

価格：2,980円（税込）

■サンシビオ H2Oアイ

マスカラもティントもするんと落ちる。まつげと肌にやさしいポイントメイクリムーバー。

敏感肌*⁴に

コットンでふき取るだけ。

ビオデルマ独自のミセラーテクノロジー(70%)と親油性層(30%)の2層式がウォータープルーフメイクも効果的に落とし敏感な目元と唇にうるおいを与えます。

■2層式のミセラーテクノロジー

■パンテノール（保湿整肌成分）：まつげや瞼のキメをすこやかに整えます。

■フルクトオリゴ糖（保湿整肌成分）：肌を穏やかに整えます。

無香料・無着色・エチルアルコール無添加・防腐剤無添加・弱酸性

製品情報

製品名：サンシビオ H2O アイ

カテゴリー：ポイントメイククレンジング/保湿

容量：125mL

価格：2,119円（税込）

■《ビオデルマ》について

フランス・エクス・アン・プロヴァンスに本拠を置く「Bioderma ビオデルマ」のブランド名は、[Bio]logy（素肌本来のはたらき）と [Derma]tology（皮膚科学に基づく処方）に由来しています。

複数の国立研究所の協力のもと、40年以上に渡り研究を続けています。素肌に元々存在する成分や素肌に限りなく近い成分を採用。肌本来がもつ力を引き出すための皮膚科学的なスキンケアを目指し、素肌へのやさしさや低刺激性を徹底的に追及しています。

■皮膚科学のための“エコバイオロジー”。いつまでもすこやかな肌を保つために

“エコバイオロジー”は、肌を環境との相互作用で進化し続ける生態系だと捉え、過度にケアせずに、肌がもともと備え持つ資源と働きを強化すること。肌の本来の機能を正常化し、肌をリスペクトすることに基軸を置いています。この考え方は、オーガニックのその先のより大きな視点に立った、NAOS独自のアプローチ。ビオデルマは皮膚科学的視点とともに、このエコバイオロジーの姿勢に基づき製品を研究、開発しています。



■会社概要

会社名：NAOS JAPAN株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町 2-40-5

代表者： ジャン・ジラルド

姉妹ブランド：エステダム、エタピュール

■ビオデルマ 関連サイト

ビオデルマ公式サイト：https://www.bioderma.jp/

ビオデルマ店舗検索：https://www.bioderma.jp/pages/store-locator

ビオデルマ公式LINE：https://lin.ee/3YvXctY

ビオデルマ公式Instagram：https://www.instagram.com/bioderma_japon



■お客様からのお問い合わせ先

ビオデルマ フリーダイヤル

0120-074-464 （平日：10:00-17:00）

※不在時は公式サイトのお問合せフォームよりお問合せください。

＊１：Dermatological Advanced Formulation

＊２：年齢相応の肌サイン

＊３：角質層まで

＊４：皮膚科学的にテスト済み。すべての方に皮膚刺激が発生しないということではありません

＊５：敏感肌に対する洗浄力、肌すべすべ効果の摩擦数測定試験で検証済

＊６：フランス市場における主要な温泉水、地下水の内毒素等測定テスト2018にて確認済