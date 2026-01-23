【新年度の自治体DX対策】ジョイゾー、新年度に向けた現場の課題を解消する「ジチタイ39 駆け込みDX応援キャンペーン」を提供開始

株式会社ジョイゾー

kintone（キントーン）に特化したSI企業である株式会社ジョイゾー（本社：東京都江東区、代表者：四宮 靖隆）は、自治体業務パッケージ「ジチタイ39(https://service.joyzo.co.jp/jichitai39/)」において、新年度に向けた現場の業務課題を解決する、最短1日で導入可能な特別プラン「ジチタイ39 駆け込みDX応援キャンペーン」を本日より提供開始いたします。

本キャンペーンは初期導入費用の390,000円（税抜）を半額の195,000円（税抜）にて提供いたします。さらに、次年度以降の予算執行に影響を与えないようジチタイ39の中で使用するジョイゾーのkintoneプラグイン（年額165,000円相当）を1年間無償提供いたします。

自治体業務の中で議会答弁管理や児童虐待防止など、専門性が高くシステム化に多額の予算が必要とされる業務向けのシステムを多数用意しています。

■「ジチタイ39 駆け込みDX応援プラン」の詳細

お問い合わせはこちら :https://service.joyzo.co.jp/contact/1. 厳選された「即戦力7業務パッケージ」

本キャンペーンは、高度な機能や外部連携が必要で、職員による内製化が難しい以下の「厳選7業務」を対象とします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37189/table/70_1_0db66006fb43bab426cfae1cf640cf84.jpg?v=202601231221 ]

※1 トヨクモ株式会社の製品を使用いたします。

※2 メシウス株式会社の製品を使用いたします。

2. キャンペーン限定の特別特典

パッケージ料金：1業務につき390,000円（税抜・買い切り型）

初期導入設定費：通常価格 390,000円→ 195,000円(半額)

※価格は税抜表示

ジョイゾー製プラグイン：通常価格165,000円（税抜）を2026年度末（2027年3月末）まで無償提供

適用条件：事例取材へのご協力

※上記金額とは別途、kintone並びに使用する連携サービスの月額使用料が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン実施期間・お申し込み方法

実施期間：2026年1月23日 ～ 2026年3月末日（年度内納品・検収完了分まで）

対象：全国の自治体（kintone導入済みの環境への導入を想定）

お申し込み方法：以下のフォームよりお問い合わせください。担当者よりご連絡いたします。

ジチタイ39とは

お問い合わせはこちら :https://service.joyzo.co.jp/contact/

ジチタイ39は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：青野 慶久）が提供する「kintone（キントーン）」を活用した、自治体業務に特化したパッケージ製品提供サービスです。

元自治体職員の知見を活かし、自治体特有の39業務に対応するパッケージを用意、導入後すぐにご利用いただけ、既にkintoneを利用している自治体も安心して導入可能です。

■株式会社ジョイゾーについて

ジチタイ39の詳細はこちら :https://service.joyzo.co.jp/jichitai39/

企業名：株式会社ジョイゾー

設立：2010年12月

代表者：代表取締役 四宮 靖隆

所在地：東京都江東区東陽4-10-4 東陽町SHビル7F

サービスサイトURL：https://service.joyzo.co.jp/

コーポレイトURL：https://www.joyzo.co.jp/

概要：kintoneに特化した業務改善開発のスペシャリストを擁し、人工商売に依存しないアジャイルな開発アプローチでビジネス変革をもたらします。定額制対面開発サービス「システム39」をはじめとして、kintoneのプロフェッショナルとして価値を提供します。