ovgo Baker Meiji St. 4周年を記念したアニバーサリーイベントを開催 “ガーリーレトロ×フラワー”の世界観で、春のときめきをお届け
プラントベースのアメリカンベイクを展開する「ovgo Baker Meiji St.」（ラフォーレ原宿2F）はオープン4周年を記念し、2026年2月1日（日）～3月14日（土）の期間『ovgo Baker Meiji St. 4th Anniversary Event』を開催いたします。
今年のテーマは、“ガーリーレトロ”。お花をメインにした特別な店内装飾と、スタッフが感謝を込めて考案した限定メニューをご用意し、Meiji St.らしい“ときめき”の詰まったアニバーサリーをお届けいたします。
木目の温かさにパステルカラーが映える空間にお花をメインとした装飾を施し、どこを切り取っても写真に残したくなるMeiji St.ならではの世界観を演出いたします。
またイベント期間中は、このテーマに合わせた限定メニューも多数登場。見た目の可愛さだけでなく、素材の組み合わせや食感にもこだわったメニューをお楽しみいただけます。
店内で世界観を楽しむのはもちろん、テイクアウトして春のおでかけのお供にするのもおすすめです。
限定メニュー
Rosy Earl Grey Cake
・Rosy Earl Grey Cake \880 (税込)
マーマレードジャムとアールグレイ風味の紅茶のホイップクリームをサンドした優しい味わいのケーキです。
トッピングは薔薇の花をイメージしたホイップクリームで喫茶店にあるようなレトロなケーキを再現しました。
Pink Gooey Cookie Ice Cream
・Pink Gooey Cookie Ice Cream \1,130 (税込）
大人気のSuper Gooey CookieがMeiji St.仕様のピンク色になって登場！
チューイーな食感の生クッキーの中にはたっぷりのチョコソースが入っています。トッピングにはミルクアイスとベリーシロップを使用しており、一口食べるとアメリカンな味わいが口いっぱいに広がります。
Lemon Tea
・Lemon Tea \510 (税込）
通常オンラインストア限定で販売しているレモンティーフレーバーのクッキーが周年を記念して期間限定で店舗に登場。
アールグレイをたっぷり使用した生地にさっぱりとしたレモンアイシングとレモンピールをトッピングしたソフトクッキーです。
Berry Milk Tea
・Berry Milk Tea \740 (税込)
ソイミルクを使用したほのかに甘酸っぱいベリーが香るミルクティーです。
見た目も華やかで、エスプレッソが苦手な方もお楽しみいただけます。
お好みでアイスクリームトッピングも可能です。
イベント概要
『ovgo Baker Meiji St. 4th Anniversary Event』
開催期間：2026年2月1日（日）～3月14日（土）
場所：ラフォーレ原宿2F ovgo Baker Meiji St.
営業時間 : 11:00-20:00 (イートイン L .O .19:30)
店舗概要
「ovgo Baker Meiji St. (オブゴベイカーメイジストリート)」
・住所
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6
ラフォーレ原宿 2F
・アクセス
JR山手線 原宿駅より徒歩5分
東京メトロ 千代田線・副都心線 明治神宮前〈原宿〉駅より徒歩1分
東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線 表参道駅より徒歩7分
・営業時間
11:00～20:00 （L.O. 19:30)
・店舗公式Instagram
https://www.instagram.com/ovgobaker_meiji.st/