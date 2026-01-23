東急リバブル、ホームページを大幅リニューアル

東急リバブル株式会社

東急リバブル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小林 俊一）は、デジタル環境の変化と多様化するお客様の検索行動・ニーズに対応するため、当社のホームページ（https://www.livable.co.jp/）を大幅にリニューアルいたします。2026年1月21日（水）より段階的に新サイトの公開をスタートしており、2026年5月にすべての機能実装を完了する予定です。

■ リニューアルの背景・課題認識

当社ホームページは前回の大幅リニューアルから一定期間が経過しました。その間、お客様のニーズの多様化や近年のデジタル環境の変化に伴い、「ユーザビリティ」「デザイン」「情報設計」の観点で以下のような課題が顕在化していました。

１． ユーザビリティ

Web設計の最新トレンドとの乖離、サイト読込速度の遅延によるユーザビリティ（使いやす

さ）、ならびにアクセシビリティの低下。

２． デザイン

適切なフォントサイズや行間、余白が確保されておらず、お客様にとっての視認性や可読性が

低い。

３． 情報設計

お客様のニーズに合った適切な情報分類や検索機能が不十分で、求める情報に辿り着きづらい。

■ 目的・目指す姿（コンセプト）

すべてのお客様にとってストレスフリーな体験を提供すべく、ユーザビリティの大幅改善を実施します。本リニューアルでは、お客様の快適な操作性を担保するため、PC・スマホどちらでも見やすいユニバーサルデザインに沿った情報設計を採用します。また、一人ひとり異なるニーズを持って訪問いただくお客様が、迷わずに最適な情報に辿り着けるよう、検索機能の強化や導線の見直しを行います。

これらの改善により、お客様から選ばれる「業界No.1サイト」を目指します。

■ リニューアルのポイント

上記のコンセプト実現に向けた、主な改善点は以下の通りです。

１． 総合TOPページの情報設計の刷新

・メインビジュアルは動画で期待感を醸成。

・「個人／法人」メニューの切替機能を追加し、お客様のニーズ（売買、賃貸、投資、資産活用、

シニア、ご契約者様、インバウンド等）に沿ったナビゲーション機能を強化。

・当社開発商品（新築分譲マンション、リノベーション物件、投資向け物件）や海外不動産など、

幅広い物件情報を紹介。

・ブランド領域を新設し、ブランドサイトやCMギャラリーなどへのアクセシビリティを改善。

２．お客様一人ひとりに合わせた情報おまとめ機能「For You」

・お客様のWeb上の行動に基づき、パーソナライズされた最適な物件や情報を集約。

新着物件の確認やAI査定価格の推移チェックなど、お客様の情報収集を支援。

３．物件詳細ページの強化

・月々のローン支払いシミュレーション機能の操作性を向上。

・物件地図をデフォルト表示に変更し、新機能（ハザード情報や学区の重ね合わせ）を搭載。

・間取図をデフォルト表示に変更し、外観や室内写真との切替を容易化。

・閲覧中の物件情報をもとにした再検索機能により、簡単な物件検索が可能に。

４．投資物件領域の機能強化

・検索機能の強化（条件の詳細化）

・投資用物件のご売却ニーズへの対応

５．生成AIチャット機能の本格稼働

・2025年3月より先行導入していた生成AIチャット（テラストーク）の会話精度や使いやすさを

向上（※）。よりスマートに、お客様の検索支援や不動産に関する疑問解消を実現。

※直感的な発話にも対応できるよう、利用状況に即したチューニングを実施

■ 今後の展開

今後も、当社ホームページのユーザビリティを追求するとともに、AI等の最新技術やWeb上のデータを活用した更なる価値提供を通じて、お客様の満足度向上を目指します。

