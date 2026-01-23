【新発売】『DUO（デュオ）』の知見から誕生した、新しいピーリングのかたち。落とす美容液『デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト』

プレミアアンチエイジング株式会社

プレミアアンチエイジング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松浦 清、以下「当社」）の主力商品であるスキンケアブランド『DUO（デュオ）』は、新商品 『デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト』を、2026年1月23日（金）よりプレミアアンチエイジング公式通販サイト、ECモール、全国のバラエティショップ（一部店舗）で販売を開始いたします。

■新商品発表会を2025年11月19日（水）AOYAMA GRAND HALLで開催

『デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト』の新商品発表会は、新聞・雑誌・WEBメディアや美容系インフルエンサーを招いて2025年11月19日（水）AOYAMA GRAND HALLで開催されました。「落とす美容液」という新カテゴリー商品の発売に至った開発の背景、肌理論について、開発者、マーケティング部長から説明がされました。「デュオ クレンジングバームシリーズの開発での知見を活かし、新たに提案するのは、“落とす美容液”で肌の美しさを育むという新習慣。それが『デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト』です。使うたびになめらか さを即体感でき、キメの整った透明感※１あふれる肌へ導くスキンケア体験をお届けします。特にこだわったのは「角質の美しさを育むスキンケア処方」。落とすピーリング美容液で浸透※２を妨げるごわつきを取り去りながら、次に使うスキンケアの心地よいなじみを叶えるブースト効果も兼ね備えています。」

※１ 古い角質除去とうるおいによる

※２ 角質層まで

■2025年表参道・原宿で初開催された、ビューティの祭典「Tokyo Beauty Week」への参画

『デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト』は2025年表参道・原宿で初開催された、美の祭典「Tokyo Beauty Week」（主催：Tokyo Beauty Week 実行委員会）に参画し、@cosme TOKYO、@cosme SHOPPINGで先行発売を開始。合計入場者数が1万人を超えた体験型イベント「Tokyo Beauty Studio」にも参画し、来場者に“落とす美容液”のブースでの体験、スペシャルステージでは『デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト』のトークショーを開催しました。

■新カテゴリ“落とす美容液（CLEANSE SERUM）”とは

美容成分を届けるだけでなく、“落とす工程”に美容効果を融合。塗るケアを超える「落とす美容液」で肌の美しさを育むという新習慣。“落とす美容液（CLEANSE SERUM）”のピーリングケア※１により、塗るケアとは違ったアプローチで角層環境を整え、肌本来の美しさを引き出し、落とすたびにつるんと透明感※２に満ちた肌に導きます。

※１ 古い角質や汚れを落とすこと

※２ 汚れ除去と、うるおいによる

ピーリングでは落とすことが重要

新商品では、美容液に落とす手段を搭載し美容液でピーリングケアを叶え※１、肌の生まれ変わりを効率的にサポートする新アプローチを追求しました。

・こだわりのバーム剤型が実現した“ピーリング※１美容液”。

バーム剤型により生ピールケア成分※２の安定配合、微粒子スクラブ※３の均一分散配合、吸着クレイ※４の高配合を実現。使用直後から“つるん”としたなめらかさと透明感※５のある肌へ導きます。

・“落とす”プロセスが、次のケアのブースターに。

不要な角質、皮脂汚れを取り去り角層をなめらかに整えることで、ヒト型セラミド内包リポソーム※６が浸透※７しやすい肌環境へ導いて、後に使うスキンケアの肌なじみをよくします。

※疑似肌の上に化粧水を滴下

※１ 古い角質や汚れを落とすこと

※２ マンデル酸、ラクトビオン酸、乳酸（整肌成分）

※３ 乳糖、セルロース（スクラブ剤）

※４ カオリン（吸着成分）

※５ 汚れ除去とうるおいによる

※６ セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（保湿成分） 水添レシチン、フィトステロールズ（整肌成分）

※７ 角質層まで

※８ セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（保湿成分）

■商品特長

１.「微粒子スクラブ※１」と「吸着クレイ※２」で不要な蓄積角質をやさしくピーリング※３除去。さらに「質感ケア成分※4」を配合し、角層の美しさを育み、肌の質感管理※5不要な角質が残った状態:使用前使用後

※１ 角質層まで

※２ 油性バーム採用で失活させないフレッシュな状態。マンデル酸、ラクトビオン酸、乳酸（整肌成分）

※３ うるおいによる

※４ 整肌成分

※５ 整肌成分

※６ 整肌成分

２.フレッシュなまま肌に届く※１、独自配合の「３種の生ピールケア成分※２」

pHの影響を受けやすい生ピールケア成分※２を安定配合し、フレッシュな状態で届けることで、固くごわつきがちな肌をほぐして柔らかく整えます。角層の美しさを育み、ハリ感や透明感※３のある肌に導きます。

・濃厚ラクトビオン酸※４：保湿型PHAでブライトニング※３。メラニンを含む古い角質にうるおいを与えてほぐしてクリア※３な肌へ

・乳酸※５：保湿型AHA。保湿しながら角質ケア

・マンデル酸※5:角質層の深くまで浸透し、ハリ感を与える、話題の角質ケア成分

※１ 角質層まで

※２ 油性バーム採用で失活させないフレッシュな状態。マンデル酸、ラクトビオン酸、乳酸（整肌成分）

※３ うるおいによる

※４ ラクトビオン酸（整肌成分）

※５ 整肌成分

３.「ヒト型セラミド内包リポソーム※１」によるブースト効果

肌と親和性の高い「ヒト型セラミド内包リポソーム※１」配合。ブースト効果で次に使うスキンケアのなじみをよくします。

※１セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（保湿成分） 水添レシチン、フィトステロールズ（整肌成分）

■商品概要

商品名：デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト

発売日：2025年11月19日（水）

2025年11月19日（水）から @cosme TOKYO（東京都渋谷区神宮前1丁目14-27 ）、

@cosme SHOPPING（https://www.cosme.com/）先行発売

2025年11月26日（水）から 上記に加え、@cosme NAGOYA、@cosme OSAKAを含む、

全国の@cosme STOREにて発売(一部店舗を除く)

2026年1月23日（金）から

・プレミアアンチエイジング公式通販サイト（https://www.p-antiaging.com/duo/）

ECモール

・Amazon プレミアアンチエイジング公式(https://www.amazon.co.jp/stores/DUO%E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%AA/page/987C37F3-D9EB-49CE-AF95-009F35400C42?lp_asin=B0DYDK9HPF&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

・楽天市場プレミアアンチエイジング公式(https://www.rakuten.co.jp/p-antiaging/)

・Yahoo！ショッピングプレミアアンチエイジング公式(https://store.shopping.yahoo.co.jp/p-antiaging/)

・Qoo10プレミアアンチエイジング公式ショップ(https://www.qoo10.jp/shop/premier-antiaging)

・ZOZOTOWNプレミアアンチエイジング公式(https://zozo.jp/shop/premirantiaging/?srsltid=AfmBOoqfwjohlbjMO-5v1MZ3n0zr-AgTQjT-qhVSr55HCeoBHX2dzU_lhttps://zozo.jp/shop/premirantiaging/?srsltid=AfmBOoqfwjohlbjMO-5v1MZ3n0zr-AgTQjT-qhVSr55HCeoBHX2dzU_l)

全国のバラエティショップ（一部店舗）で発売

内容量：90g 価格：4,620円（税込）トライアルサイズ 内容量：21g 価格：1,650円（税込）

■『DUO（デュオ）』について

落とすことから始めるエイジングケア※。

肌が本来持つ素肌力に着目し、肌にとっての自然と、科学に基づいた先端技術の２つを融合したエイジングケア※ブランドです。

https://www.p-antiaging.com/duo/

※年齢に応じたお手入れのこと

■企業概要

当社は創業時より、「アンチエイジングの力ですべての人を年齢から解き放ち、誰もが、いつでも、いつまでも輝ける未来」の実現に向け、「Uniqueな価値」にこだわり、商品を開発してきました。肌の美しさは“塗る”スキンケアで育むという常識から、「デュオ」は美容液に“落とす機能”を搭載することで、肌の生まれ変わりをサポートし、即体感と高い美容効果※を両立する“落とす美容液”市場を切り開いてまいります。

※当社比

【プレミアアンチエイジング株式会社 会社概要】

当社は、「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。Untether time.」という企業理念のもと、アンチエイジングの力ですべての人を年齢から解き放ち、誰もがいつでも輝ける未来の実現を目指し、スキンケア事業、そしてリカバリー事業へと事業を拡大しています。

本社 東京都港区虎ノ門2-６-1

設立日 2009年12月

事業内容 化粧品・健康食品及びリカバリーウェアの企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売業務