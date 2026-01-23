LIFULL Investment、WALLMATE不動産と不動産特定共同事業にかかる業務委託契約を締結

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL Investment（ライフルインベストメント）（代表取締役社長：市川和也、以下「LIFULL Investment」）は、2026年1月15日（木）付にて、株式会社WALLMATE不動産（代表取締役：白川巴里、以下「WALLMATE不動産」）と不動産特定共同事業に係る業務委託契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

■ 業務連携の内容

URL：https://recrowdfunding.lifull.jp/

LIFULL Investmentは、オンラインで完結する投資プラットフォーム「LIFULL 不動産クラウドファンディング」において、不動産特定共同事業法に基づきWALLMATE不動産が組成・運営を行う匿名組合型不動産ファンドの取扱いを開始いたします。

LIFULL Investmentは2024年6月に不動産特定共同事業の第2号・第4号許可（金融庁・国土交通省第131号）を取得し、「LIFULL 不動産クラウドファンディング」において、ファンドの出資者募集及び契約締結の代理・媒介のサービスを提供しております。これまでにコーシンホーム株式会社（大阪府知事第21号）が組成した3ファンドの募集を行い、１ファンドは償還済、2ファンドが運用中となっております。

WALLMATE不動産は、2025年1月に不動産特定共同事業の許可（東京都知事第183号）を取得し、同年5月に第1号ファンドとなる『TRINITY FUND 1号』をリリースいたしました。

以来、「TRINITY FUND」にて、これまでに第5号ファンドまで募集を行っており、300名近い投資家の皆様に出資いただいております。

この度、両社はWALLMATE不動産が組成・運用を行うTRINITY FUNDの出資者募集をクラウドファンディングにて行う場合には、「LIFULL 不動産クラウドファンディング」を活用することで合意いたしました。この協業により、新たな投資家層がWALLMATE不動産のTRINITY FUNDへの少額投資が可能となります。

「LIFULL不動産クラウドファンディング」においては、LIFULL Investmentは自らファンドの組成・運用を行わず、出資者募集の媒介を行う立場であり、ファンドの運営事業者による開示情報を客観的な審査基準に基づいてチェックしたうえで投資家の皆様へお届けしております。

不動産クラウドファンディング業界において一般投資家向け開示情報の一層の充実が求められている中、透明性のある情報公開とプラットフォームとしての質の向上を目指してまいります。

■ TRINITY FUNDについて（URL：https://trinityfund.jp/）

「TRINITY FUND」は、東京都内のアパートメントホテル（無人ホテル）を投資対象とした不動産特定共同事業です。投資家・事業者・宿泊者の三者が共に利益を分かち合う「三位一体（トリニティ）」の仕組みを核としています。

宿泊施設の運営は、都内で500室以上の施設を運営するグループ会社「株式会社UBIQS」が担当。

都心エリアに特化した戦略により、拡大を続けるインバウンド需要を的確に捉え、投資家の皆様へ安定したリターンと付加価値の高い投資機会を提供いたします。

■ LIFULL 不動産クラウドファンディングについて（URL: https://recrowdfunding.lifull.jp/）

「LIFULL 不動産クラウドファンディング」は、業界初（※）の不動産ファンドの投資プラットフォームサービスです。

これまで事業者が異なる複数のファンドに投資する場合は、そのサービスごとに投資家登録が必要でした。

本サービスは様々な事業者のファンド募集を行うプラットフォームであるため、登録、管理の手間を最小限に、ワンストップで分散投資をしていただけます。

※不動産特定共同事業の許可（第2号・第4号）に基づいた不動産クラウドファンディング事業において（2026年1月23日リリース日時点、当社調べ）

■ 株式会社WALLMATE不動産について （URL：https://wallmate.co.jp/）

「WALLMATE不動産」は、『かかりつけの不動産屋』を理念に掲げ、主に東京都心部の戸建てや土地、マンションの購入及び売却相談、買取を行っています。

2025年12月で12年目を迎え、仲介事業として約1,800件、自社物件の販売としては71件の実績がございます。売上高は、10年目で75億円、11年目で125億円を達成いたしました。

【会社概要】

社名：株式会社WALLMATE不動産

所在地：東京都港区赤坂2丁目3-5 赤坂スターゲートプラザ15階

代表者：代表取締役 白川 巴里

設立：2015年3月

不動産特定共同事業許可番号：東京都知事第183号

事業内容：売買仲介業／賃貸仲介業／不動産管理業／不動産開発事業／不動産投資事業／損害保険代理業／一級建築士事務所

■ 株式会社LIFULL Investmentについて （URL：https://lifull-investment.co.jp）

LIFULLグループの100%子会社である金融事業会社として、不動産特定共同事業、不動産事業者向け融資、LIFULL地域創生2号投資事業有限責任組合のファンド運営、そして地域創生に寄与する不動産への投資等を行っています。

【会社概要】

社名：株式会社LIFULL Investment

所在地：東京都千代田区麴町一丁目4番地4

代表者：代表取締役社長 市川 和也

事業内容：金融事業

設立年月：2012年10月

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商）第3115号

加入協会：一般社団法人 第二種金融商品取引業協会会員

不動産特定共同事業許可番号：金融庁長官・国土交通大臣第131号

不動産特定共同事業の種別：第1号・第2号・第4号事業者

（第2号・第4号事業においては電子取引業務を行う）

＜本発表に関するお問合せ＞

株式会社LIFULL Investment（担当：投資営業部）

TEL ：03-3237-3344 E-mail：invest@lifull-investment.co.jp

URL：https://lifull-investment.co.jp/contact

■ 株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。