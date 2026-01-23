²Å±ÙÂç³Ø½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¡¡ 1Éô¾º³Ê¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¸¶ ½¨¼£»á¤¬½¢Ç¤
²Å±ÙÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¡¿³ØÄ¹¡§¿¹ËÜ ¹§¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ6²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡¢½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¡¢ 2026Ç¯1·î¤è¤ê¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ç¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¡¢¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤Ë¤Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢¸¶ ½¨¼£»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·´ÆÆÄ¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡õ¥³¥á¥ó¥È¡¡
¸¶¡¡½¨¼£¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1965Ç¯3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£¼¯»ùÅç¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢1983Ç¯¤ËÀìÇä¹Åç¥Ð¥ìーÉô¡Ê¸½ ¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ë¤ËÆþÉô¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢1988Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ä¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢JT¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ê¸½ ¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ë¡¢ÂçÌîÀÐÌý ¥ª¥¤¥éー¥º¡Ê¸½ ¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¡Ë¡¢¥ëー¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º ¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¡Ê¸½ ¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£
2026Ç¯1·î¤è¤ê²Å±ÙÂç³Ø½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô´ÆÆÄ¡Ê¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡Ë¡£¡¡
¥³¥á¥ó¥È
2026Ç¯1·î¤è¤ê²Å±ÙÂç³Ø½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¸¶½¨¼£¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Å±ÙÂç³Ø¤Î³§ÍÍ¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²Å±ÙÂç³Ø¤Ï2025Ç¯ÅÙ½Õµ¨¥êー¥°¤Ç2Éô¤Ë¹ß³Ê¡¢½©µ¨¥êー¥°¤Ç¤Ï1Éô¾º³Ê¤ò·ü¤±¤¿ÆþÂØÀï¤ËÀËÇÔ¤·¡¢2Éô»ÄÎ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Î1Éô¾º³Ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Áª¼ê¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥Áー¥àºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤ÊÅÀ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤ÎÀ®Ä¹¡¢È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¡¢¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²Å±ÙÂç³Ø½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¡¡
²Å±ÙÂç³Ø¤Î½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤Ï¡¢1967Ç¯¤ËÁÏÉô¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç³Ø¤Î³ÆÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃáÉãµÜÈÞ»òÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³Ø½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë ¡×¤Ç¤Ï¡¢6ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤äSV¡¦V¥êー¥°¤ÎÁª¼ê¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀïÀÓ¡Û
¢£²Å±ÙÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Å±ÙÂç³Ø¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢ÁÏÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ë²Å±Ù¹§¤Ë¤è¤ê¡¢1903Ç¯¡ÊÌÀ¼£36Ç¯¡Ë¤ËÆüËÜ½é¤Î½÷»Ò¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾¦¶È³Ø¹»¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö»äÎ©½÷»Ò¾¦¶È³Ø¹»¡×¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÍè¡¢120Í¾Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢²Å±Ù³Ø±à¤Ï»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤¿¼Â³Ø¶µ°é¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷À¸øÇ§²ñ·×»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍ°Ù¤Î¿Íºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤Ç¤¹¡£
²Å±ÙÂç³Ø
½»½ê¡¿ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô²Ö¾®¶â°æÆîÄ®2-8-4
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¿ https://www.kaetsu.ac.jp