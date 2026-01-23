アビタス、プロゴス社と連携し、USCPA講座受講生・米国UMassMBA在校生へ、「レアジョブ英会話」を特別価格で提供

パスメイクホールディングス株式会社

国際資格講座などを展開するパスメイクグループの株式会社アビタス（本社東京都渋谷区、代表宇坂純、以下アビタス）は、EdTechカンパニーの株式会社レアジョブ（以下、レアジョブ）の法人向け事業子会社の株式会社プロゴス （以下、「プロゴス」）と協力し、アビタスのUSCPA（米国公認会計士）講座受講生、及び「マサチューセッツ州立大学MBAプログラム（以下、UMassMBA）」受講生に対して、「レアジョブ英会話」を特別価格で提供する運びとなりました。資格・学位取得に加え、語学力の向上においても、グローバルで活躍するプロフェッショナル人材をサポートしてまいります。

■背景

近年、日本企業のグローバルビジネス展開や海外投資家への対応強化に伴い、日本企業においてもIFRS（国際財務報告基準）の導入が推奨されてきました。その潮流に合わせてUSCPAは「英語ｘ会計」に強いプロフェショナルとしての価値が高まっており、個人としても高いスキルを活かしてグローバルビジネスでの活躍を目指す動きが広まっています。一方で、USCPAをはじめとする国際資格の取得後は、専門知識に加え、多国籍なチームやクライアントと円滑に折衝できる「実践的な英語コミュニケーション能力」も求められるケースもあります。

■両社の連携について

アビタスは、日本在住のUSCPA合格者の約90％※を輩出しております。現在、USCPAの試験はCBT（コンピュータ形式の試験）での選択肢のためリーディングがメインとなり、ライティング・リスニング・スピーキングは求められません。この度、リスニング・スピーキング学習による英語能力の向上機会を提供するため、プロゴス社の協力のもと、オンライン英会話サービスの「レアジョブ英会話」をアビタスのUSCPA講座受講生へ特別価格で提供する運びとなりました。また、上級課程では英語でのコミュニケーション能力が求められるUMassMBA在校生へも同様の特別価格を提供いたします。レアジョブでは5,000以上の豊富な教材および学習カリキュラムの開発知見を有しているため、受講生・在校生の学習にカスタマイズした最適なカリキュラムの提供が可能です。プロゴスによるレアジョブグループの知見を最大限活用いただき、USCPA講座受講生、UMassMBA在校生のより効果的かつ効率的な学習に貢献していただけると期待しています。

※ 日本在住合格者数（NASBA調べ）および、アンケート結果（アビタス合格者数は）の数値を元に算出

これからも、アビタスは世界水準の資格・学位・修了証の普及を通して、多くの方のグローバルキャリアの構築に貢献してまいります。

■USCPAとは

USCPAは、米国各州が認定をするアメリカの公認会計士資格です。会計士として身に着けるべき幅広いビジネス知識だけでなく、それらを全て英語で習得することができる資格です。活躍フィールドは、監査法人での会計監査業務のみならず、コンサルティングなどの専門職としての活躍も可能です。さらに、商社や金融など一般事業会社で活躍される方も多い資格です。特に、グローバルビジネスにおいては、会計×英語の掛け合わせたスキルセットはまだまだ希少性が高く、社内キャリアアップはもちろん、転職市場においても高く評価をされます。USCPAを取得し、昇進や転職で大きく年収を上げ、ビジネスの最前線で活躍されている方が多くいらっしゃいます。

アビタスのUSCPA資格講座：https://www.abitus.co.jp/uscpa/

■「マサチューセッツ州立大学MBAプログラム」（UMassMBA）：https://www.abitus.co.jp/mba/

UMassMBAは、マネジメント教育における世界的認証「AACSB認証」を取得し、国際的に高い教育水準を持つMBAプログラムです。「基礎課程」と「上級課程」の2段階式カリキュラムにより、英語力に自信がない方でも無理なく学びを進めることが可能です。また、オンラインで最短1年10カ月からという柔軟な履修体系が、仕事や家庭と両立した学習を支えます。授業料総額は＄28,000と、現地渡航型のMBAプログラムに比べ10分の1程度の費用で受講可能です。このコストパフォーマンスの高さが多くの受講生に支持されています。また、UMassMBAは次世代経営人材やグローバル人材育成といったテーマに加え、女性管理職層の育成、またミドル人材のリスキリングなどの課題を持つ企業からも選ばれています。現在、卒業生は1,037人（2025年1月時点）に達し、その数は年々増加しています。

■国際資格の専門校アビタス（公式サイト https://www.abitus.co.jp/）

アビタスは、グローバル人材教育事業を展開しており、米国公認会計士(USCPA)や公認内部監査人(CIA)等の国際資格講座、米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーです。また、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」を全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

【株式会社アビタス】

本社所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー15階

事業内容：教育事業（米国公認会計士、公認内部監査人などの社会人向け国際資格プログラムを展開）

人材事業（人材紹介；厚生労働大臣許可 13-ユ-302408

人材派遣；厚生労働大臣許可（派）13-302848）

設立：1995年7月

代表：宇坂純

資本金：7,000万円

事業所：本社（新宿本校）、大阪校

https://www.abitus.co.jp/

TEL：03-3299-3900