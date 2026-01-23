「ハローキティ」×「近沢レース店」×「ユナイテッドアローズ」トリプルコラボのハンカチ1型、ポーチ3型を展開。「ユナイテッドアローズ オンライン」にて本日1月23日（金）予約開始、2月13日（金）発売

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社：東京都渋谷区）が展開する「ユナイテッドアローズ」は、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボアイテム第2弾を、2026年2月13日（金）に「ユナイテッドアローズ オンライン」(https://store.united-arrows.co.jp/)にて発売します。発売に先駆けて、本日1月23日（金）12時より同サイト(https://store.united-arrows.co.jp/)で予約受付を開始。第2弾となる今回は、ハンドメイドの温もりやレースの美しさ、生地の素材感を活かしたユニークなハンカチが人気の「近沢レース店」も交えたトリプルコラボにより、ハンカチ1型、ポーチ3型を展開します。

■第2弾コラボアイテムの概要について

大好評だった「ハローキティ」×「ユナイテッドアローズ」の第1弾コラボ（＊1）に続く第2弾となる今回はさらに「近沢レース店」が加わり、気分が上がる配色や繊細なレースで描かれたハローキティ、「HELLO UA」の吹き出しが目を引くスペシャルなハンカチとポーチを展開します。いずれも懐かしい70年代のハローキティをイメージした刺繍がデザインのアクセントとなっています。

第2弾コラボ全アイテム

ハンカチ / 価格：3,850円

70年代をイメージしたハローキティを繊細なレースで表現した1枚。かわいいお顔を覗かせて「HELLO UA」とごあいさつしています。白、赤、黒の3色の刺繍に、タオル地は深みのある落ち着いたネイビー、元気が出るビビッドなイエローの2色展開。バッグに入れていつでも一緒にお出かけが楽しめるアイテムです。

ポーチ / 価格：2,750円

「近沢レース店」で定番のメッシュ小物シリーズより、懐かしい70年代をイメージしたハローキティを繊細なレースで表現したミニポーチ。小物類を持っておくのにぴったりなダブルファスナーの仕様で、2か所に分けて収納可能です。ビビッドな赤、青のメッシュと、かわいらしいハローキティの刺繍がアクセントになったアイテムです。

ポーチ / 価格：3,330円

「近沢レース店」で定番のメッシュ小物シリーズより、懐かしい70年代をイメージしたハローキティを繊細なレースで表現したミディアムポーチ。マチがなくフラットなシルエットで内側にポケットがついており、メイク道具などの携帯にも、パスポートや手帳などを持っていくのにもおすすめなサイズ。ビビッドな赤、青のメッシュと、かわいらしいハローキティの刺繍がアクセントになったアイテムです。

ポーチ / 価格：4,180円

「近沢レース店」で定番のメッシュ小物シリーズより、懐かしい70年代をイメージしたハローキティを繊細なレースで表現したラウンドポーチ。マチがあり立体感のあるコロンとしたシルエットで少しかさばる物を収納でき、手のひらに収まるサイズ。ビビッドな赤、青のメッシュと、かわいらしいハローキティの刺繍がアクセントになったアイテムです。

＊価格は全て税込みです。

＊商品のデザインや仕様、価格、取扱いの有無等は予告なく変更になる場合があります。

■第2弾コラボアイテム発売・予約の概要について

・予約の方法：2026年1月23日（金）12:00～2月6日（金）23:59の間、「ユナイテッドアローズ オンライン」(https://store.united-arrows.co.jp/)にて予約をお受けします。

・予約の上限に達し次第、受付を終了します。

・発売の方法：2026年2月13日（金）16:00（予定）より「ユナイテッドアローズ オンライン」(https://store.united-arrows.co.jp/)にて発売を開始します。

・「ユナイテッドアローズ」各店舗における予約受付と販売は行いません。

・点数制限について：各アイテムにつきお一人様1色1点までとさせていただきます。複数アイテムの購入は可能ですが同一色については制限点数を超えての購入はできません。

■第1弾大反響コラボのリボンバッグとチャームを再販売！ さらに新作のリボンポーチも

第1弾でご好評いただいたリボンバッグとチャームを再販売。さらに、リボンバッグをもとにデザインした、小物収納に便利なリボンポーチも新たに登場します。

【新登場アイテム】

リボンポーチ / 価格：8,800円

ハローキティのトレードマークのひとつであるリボンをポーチにしました。小物の収納にちょうど良いサイズ感で、リボンの愛らしいフォルムを活かしたデザインに仕上げました。取り外し可能なチェーン付きで、ミニバッグとしてはもちろん、バッグにチャーム感覚で付けてお楽しみいただけます。ハローキティと「ユナイテッドアローズ」のコラボレーションのためにデザインした「Hello UA」吹き出しモチーフのチャームがついています。

【再販アイテム】

リボンバッグ / 価格：14,900円

チャーム / 価格：3,300円

■第1弾コラボアイテム発売・予約の概要について

・予約の方法：2026年1月23日（金）12:00～2月6日（金）23:59まで「ユナイテッドアローズ オンライン」(https://store.united-arrows.co.jp/)にて予約をお受けします。

・予約の上限に達し次第、受付を終了します。

・発売の方法：2026年2月13日（金）12:00より「ユナイテッドアローズ オンライン」(https://store.united-arrows.co.jp/)にて発売を開始します。

・「ユナイテッドアローズ」各店舗における予約受付と販売は行いません。

・点数制限について：リボンポーチとリボンバッグはお一人様1色1点まで、チャームはお一人様1色5点までとさせていただきます。複数アイテムの購入は可能ですが同一色については制限点数を超えての購入はできません

お取り寄せ、お電話でのお取り置き、店舗通販につきましては、2月23日（月・祝）より受付を開始します。

■（＊1）参考リリース：「ハローキティ」×「ユナイテッドアローズ」初のコラボレーションアイテム4種を発売、９月10日（水）予約開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000400.000003197.html

■ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）について

「豊かさ・上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップ。日本と西洋の文化・伝統を融合するトラッドマインドで、世界中から選びぬいた品とオリジナルを、心地よい空間で、良質な接客・サービスを通してご提供します。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。