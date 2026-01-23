Back Market、日欧米を対象としたスマートフォンの購入経路およびリファービッシュ品に関する定性の意識調査を発表

Back Market Japan株式会社

世界最大級のリファービッシュ電子機器に特化したマーケットプレイスであるBack Market Japan株式会社（本社:東京都渋谷区 以下、Back Market）は本日、Back Marketが事業を展開する17か国のうち、日本、米国、フランス、ドイツ、スペイン、イギリスにおける18歳以上の男女1,000人程度ずつを対象とした、スマートフォンの購入経路およびリファービッシュ品に関する意識調査の結果を発表します。同調査は、消費者調査サービスを提供するToluna社を通じて、2025年10月に実施しました。リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品です。

■調査サマリー

- キャリアからのスマホ購入が欧州では約30%に留まる中、日本では63%と前年比でほぼ変化なし- 日本における「リファービッシュスマホ（整備品・再生品）」の認知率は68%と全ての国で最下位- リファービッシュスマホの購入動機は「金銭メリット」が全ての国で1位。次点で欧州地域の約40%は「環境への配慮」と回答- 日本の若年層（18-34歳）は23.8％が「環境への配慮」を選択。日本では“新品である必要性”を感じない人が29％で前年比10%増加- 調査対象国の全てで半数以上がリファービッシュ品の購入を検討

■キャリアからのスマホ購入が欧州では約30%に留まる中、日本では63%と前年比でほぼ変化なし

「直近のスマホをどこで購入したか」という質問に対して、日本では63%、米国では52%が「キャリアで購入」と回答をした一方で、フランス、ドイツ、スペイン、イギリスの欧州では、約25%-30％前後に留まる結果となりました。また、「実店舗かオンラインサイトのどちらで購入したか」という質問に対しては日本では63%、米国では62%が「実店舗」と回答をした一方で、フランス、ドイツ、スペイン、イギリスの欧州では、50%以上がオンラインサイトでスマホを購入している結果となりました。他国と比較すると日本と米国では、実際にスマートフォンを実際のキャリアショップに直接出向いて購入する傾向が強いことがうかがえます。

■日本における「リファービッシュスマホ（整備品・再生品）」の認知率は68%と全ての国で最下位

「リファービッシュ（整備品・再生品）のスマ-トフォンを聞いたことがあるかどうか」について調査したところ、米国、フランス、ドイツ、スペイン、イギリスでは、認知率87%以上である一方で、日本では認知率68%と最も低い結果となりました。背景として、日本では新品への信頼性やこれまでのキャリアでの購入習慣が根強く残っていることから、そもそもの選択肢としての認知拡大に大きな障壁となっている可能性が高いと考えられます。

■リファービッシュスマホの購入動機は「金銭メリット」が全ての国で1位。次点で欧州地域の約40%は「環境への配慮」と回答

リファービッシュスマホを購入したい理由について調査したところ、昨年と同様、全ての国で「金銭的なメリット」が1位にあがりました。次点で、フランス、スペイン、ドイツの欧州においては約40%が「環境への配慮」を理由にリファービッシュ品を購入する一方で、日本と米国においては「新品と同じくらいの信頼性があるから」（日本：42%、米国：40%）と回答しました。

■日本の若年層（18-34歳）も23.8％が「環境への配慮」を選択。日本では“新品である必要性”を感じない人が29％と前年比10%増加

環境面に関して日本の年齢別の回答をみると、55歳以上は7.7％のみであった一方で、18歳から34歳までは23.8%の人が「環境への配慮」を選択しており、年齢別で差が分かれる結果となりました。また日本では、「新品である必要性を感じない」と回答した人が29％と前年比で約10%増加する結果となりました。こうした推移から日本ではまだ新品を選ぶ人が多いものの、「金銭的メリットがあり、信頼できる品質であれば新品でなくても良い」という価値観が広がりつつあることがわかります。

■調査対象者の全ての国で半数以上がリファービッシュ品の購入を検討

「スマホ以外のリファービッシュ品の購入を検討するか」という質問に対しては、全ての国で50%以上が「購入を検討したい」と回答し、日本でも他国同様にリファービッシュ品購入に関して前向きであることが判明しました。このような傾向は、スマートフォン以外のジャンルにおいてもリファービッシュ市場がさらに広がる可能性を示唆しています。

■調査概要

・概要：スマートフォンの購入経路およびリファービッシュ品に関する定性の意識調査

・期間：2025年10月

・方法：インターネット調査

・対象：以下の国における18歳以上の男女

・日本：1017人

・米国：1042人

・フランス：1033人

・ドイツ：1012人

・スペイン：1028人

・イギリス：1032人

■Back Market Japan株式会社について

Back Marketは、2014年11月にフランスで設立されたユニコーン企業であり、携帯電話やパソコンなどの電子機器のリファービッシュ品（整備済製品）を取り扱う世界最大級のマーケットプレイスです。日本を含むアジア、欧州、米国など世界17ヶ国で事業を展開しており、販売業者に対する厳格な審査、新しい機器のリファービッシュ方法に関するノウハウ共有、品質と価格の最適なバランスに基づいて販売商品を提供する独自のアルゴリズムの開発などを通じて、リファービッシュ品の高い品質の維持に努めています。購入者に対しては、より安心してリファービッシュ品を購入できるように、1年間の動作保証と30日間の返金保証を無料で自動付帯しており、新品以下の価格かつ、中古品以上の品質と保証を持ち合わせたリファービッシュ品の普及に取り組んでいます。Back Marketでは、サステナブルで環境に優しい事業・活動を続けていくことを企業ミッションとして掲げており、2023年4月には「B Corporation（B Corp）」認証を取得しています。リファービッシュ品は新品と比較した場合、製造プロセスにおける原材料の使用量、水の使用量、電子廃棄物の発生量、大気中への二酸化炭素排出量の全項目において約10分の1となることから、リファービッシュ品の市場拡大を通じて、環境への負荷を低減することを目指しています。https://www.backmarket.co.jp/ja-jp