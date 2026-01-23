【2025年年間ランキング】手作りペアリングは「個性を纏う」時代へ｜カラー＆刻印が不動の1位、2026年バレンタインは“主役級の太幅リング”がブームの予感｜工房Smith京王プラザホテル札幌店

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング工房「工房Smith札幌」は、2025年にご依頼いただいたペアリングのオプションランキング結果をまとめました。

2025年 年間人気オプションランキング

調査結果：

カラーコーティング：68.５％

刻印：61.６%

石留め：53%

メビウス彫り：24.１%

リング幅アップ：16.４%

1位｜カラーコーティング

年間を通して約7割という驚異的な選択率を維持し、1位に輝きました。「シルバーやゴールドに、自分たちの好きな色をのせる」というカスタマイズが、手作りペアリングの最大の醍醐味として完全に定着。季節ごとのトレンドカラーや、お互いの「推しカラー」を選ぶといった、ファッション感度の高いカップルからの絶大な支持がこの数字に表れています。

2位｜刻印

流行に左右されず、1年を通して6割以上のお客様が選ばれた、まさに「手作り指輪の心」とも言えるオプションです。お二人の名前や記念日だけでなく、二人だけの合言葉や誓いのメッセージを刻むことで、「世界に一つの指輪」を完成させる最終ステップとして、その価値が揺らぐことはありませんでした。

3位｜石留め

2人に1人が選択した石留めは、デザインに華やかさを添えるだけでなく、「誕生石をお守りとして身に着ける」という情緒的なニーズを捉え続けました。特に下半期にかけては、内側に秘めるシークレットストーンとしての需要も高く、目に見える装飾以上の「お二人だけの秘密のこだわり」として多くの支持を集めました。

4位｜メビウス彫り

年間を通して4人に1人が選択。単なる「ねじれ」という造形美だけでなく、その「永遠」「裏表のない絆」というロマンチックな意味合いが共感を呼びました。シンプル志向のカップルが「少しだけ特別なこだわり」を加えたい際、真っ先に選ばれるデザインオプションとしての地位を確立しました。

5位｜リング幅アップ

下半期からの集計ながら、年間のTOP5に食い込むほどの大躍進を遂げたオプションです。「指輪は細身」というこれまでのトレンドに対し、「主役級の存在感」「ジェンダーレスな力強さ」を求める層が急速に拡大しました。2026年のバレンタインや新春においても、最も勢いのある注目株と言えます。

◼︎2025年総括：自分らしさを追求する「パーソナライズ」の深化

2025年は、手作りペアリングが単なる記念品を超え、「自己表現」の手段へと進化した1年でした。

- 不動の2大カスタム： カラー（68.5%）と刻印（61.6%）が年間を通して圧倒的シェアを維持。自分たちの「推しカラー」や「特別な言葉」を指輪に投影するスタイルが完全に定着しました。- 存在感へのシフト： 下半期から急浮上したリング幅アップ（16.4%）は、2025年最大のトピックスです。これまでの華奢なデザインから、ファッションの主役となる「太幅・重厚感」を求める層が確実に拡大しました。- お守りとしての価値： 石留め（53%）が2人に1人に選ばれるなど、誕生石に絆や願いを込める「意味付け」のニーズも依然として高い水準を保っています。

総じて、「二人の物語」を色や幅、石に込めて具体化する傾向が強まった年となりました。2026年も、多様化するお二人の個性に寄り添い、「世界に一つ」を超える最高の体験を提供してまいります。

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

住所：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F

営業時間：

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分

結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助有

URL

https://sapporo-smith.jp/

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

TikTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

手作りペアリング専門店

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

住所：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F

営業時間：

9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）

ご予約：

完全ご予約制

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス：

JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分

京王プラザホテル札幌専用駐車場有

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com