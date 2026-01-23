アイレット、「AWS アカウント診断サービス」において AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings の認定を取得

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永 充正、以下 アイレット）は、当社が提供する「AWS アカウント診断サービス」において、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のパートナープログラムである AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings の認証を取得したことをお知らせします。本認定の取得により、「AWS アカウント診断サービス」が AWS のセキュリティ、信頼性、優れた運用に関する厳格な基準に準拠しているサービスとして証明されました。

「AWS アカウント診断サービス」ページ(https://cloudpack.jp/service/cloud-service/account-assessment.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260123pr)

■AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings について

AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings は、AWS パートナーがお客様の AWS 利用を支援するために提供するサービスオファリング（例：コンサルティングサービス、プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）を、プロジェクトの要件定義、セキュリティ、運用プロセスといった、あらかじめ定義されている要件に従って検証するパートナープログラムです。以下7つの要件（2026年1月23日時点）において全ての項目に準拠しているサービスオファリングのみが認定されます。

- Service Offering Definition - サービスオファリングの定義- Project Plan Template - プロジェクト計画テンプレート- Technical Expertise - 技術的専門知識- Risk Mitigation - リスクの緩和- Security - セキュリティ- SaaS Components - SaaS コンポーネント- Customer Feedback - お客様のフィードバック

今回の認定取得により、アイレットがお客様に提供する「AWS アカウント診断サービス」において、7つのカテゴリの全ての項目に準拠し、AWS のベストプラクティスに沿ったサービス提供を実施していることが証明されました。今後もお客様が安心してご利用いただけるよう、より高品質で信頼性の高いクラウド導入支援サービスの提供を通じて、ビジネス成長を支援してまいります。

参考：AWS ブログ「AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings のチェックリスト解説(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/ftr-for-service-offerings-requirements/)」

■「AWS アカウント診断サービス」について

「AWS アカウント診断サービス」は、情報漏洩などのインシデントを防ぎ、セキュアな運用を支援するためのサービスです。お客様の AWS 環境に対するセキュリティ診断を低コストで実施し、診断結果は詳細なレポートにまとめ、スピーディに提供します。

■アイレットにおける AWS の実績

アイレットは、2010年に AWS のクラウドサービス導入設計から24時間365日の運用・保守までをトータルでサポートする「cloudpack」の提供を開始しました。2013年には日本初の「APN プレミアコンサルティングパートナー（現 AWS プレミアティアサービスパートナー）」の1社として認定され、その後現在まで認定を継続しています。これまでの AWS 導入実績は2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上となり、スタートアップ企業から大企業まで、規模や業種を問わず幅広いお客様に「cloudpack」が活用されています。

また、AWS と生成 AI の活用加速に向けた戦略的協業契約(https://cloudpack.jp/info/20250624-2.html)や、企業の VMware 環境のクラウド移行を推進する戦略的協業契約(https://cloudpack.jp/info/20250717.html)を締結しており、お客様のクラウド活用をさらに強力に支援する体制を構築しています。

さらに、常に最新の AWS サービス・機能の習得に取り組み、革新的なソリューションを提供し続けてきた結果、AWS パートナーアワードにおいても数多くのアワードを受賞するなど、その実績は AWS からも高く評価されています。

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・生成 AI 導入・活用支援、および AI 駆動開発の推進

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。