【2月イベント情報】全日本選抜競輪G1を一緒に観戦！予想生配信「的中街道まっしぐら」YouTube公開生配信決定

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM ）が提供する競輪投票サイト「DMM競輪」は、DMM競輪公式YouTubeチャンネルで配信中のオリジナル番組「的中街道まっしぐら」での2月の配信情報をお知らせいたします。

2月の配信では、熊本競輪G1「第41回全日本選抜競輪」の開催期間中、DMM競輪公式YouTubeチャンネルで4日間連続で生配信を実施いたします。また、最終日となる2月23日には、番組の舞台をスタジオから東京・六本木のDMM本社に移し、ファン参加型の公開生配信を開催いたします。

DMM競輪が配信するオリジナル配信番組「的中街道まっしぐら」は、熱狂的競輪ファンに支持され、5年以上続いている人気のコンテンツです。

元競輪選手の「林雄一さん」と「江藤みきさん」がMCを務め、競輪記者や元競輪選手をゲストに迎え、ゲストと一緒に「競輪の魅力」「注目レースの解説」「投票予想の参考になる情報」を中心に進行する新感覚の競輪情報番組です。

2月の配信では、熊本競輪G1「第41回全日本選抜競輪」の開催期間中、DMM競輪公式YouTubeチャンネルにて4日間連続で生配信を実施いたします。

また、その最終日となる2月23日（月・祝）には、番組の舞台をスタジオから東京・六本木のDMM本社に移し、ファン参加型の公開生配信を開催する運びとなりました。抽選で50名様を収録会場にご招待し、普段は画面越しで行っている予想バトルを、生の声と熱気と共にお届けします。

熱い最終日を、ぜひ会場で一緒に盛り上げましょう！

＜公開生配信の概要＞

・日時：2026年2月23日（月・祝）

・会場：合同会社DMM.com 本社（東京・六本木）

・ご招待人数：50名様（抽選）

・観戦レース：熊本競輪G1「第41回全日本選抜競輪」最終日

＜注目コンテンツ＞

- 出演者と一緒にGI決勝をガチ予想！「的中街道まっしぐら」でおなじみの林雄一さん、江藤みきさんに加え、スペシャルゲストの濱口高彰さんが登場。集まったファンの皆様と共に、熊本競輪G1「第41回全日本選抜競輪」の白熱したレースをリアルタイムで予想・観戦します。- 来場者限定！豪華プレゼント＆クイズ大会会場では、本イベント限定のノベルティをプレゼントいたします。さらに豪華景品が当たる「競輪クイズ大会」も開催。競輪の知識を試しながら、特別なグッズを手に入れるチャンスです。- 配信終了後に写真撮影会を実施YouTube配信終了後に出演者3名との写真撮影会を実施いたします。

＜応募方法＞

以下の条件を満たした方の中から抽選で50名様を収録会場にご招待いたします。

ご応募方法や当選連絡等の詳細はキャンペーンページ内をご確認ください。

・キャンペーンページ内の応募フォームから応募

・1月17日（土）～27日（火）の期間中にDMM競輪にて3,000円以上投票

※賭式はワイド以外の全てが対象です

キャンペーンページ：https://keirin.dmm.com/campaign/1skz3o2tb

2月配信情報

＜DMM競輪公式YouTubeチャンネル＞

https://www.youtube.com/@dmmch9840

再生リスト：「的中街道まっしぐら」

＜配信スケジュール＞

2月20日（金）10:15開始

2月21日（土）10:15開始

2月22日（日）10:15開始

2月23日（月・祝）10:15開始 ★公開生配信

対象レース：熊本競輪G1「第41回全日本選抜競輪」

出演者：江藤みき・林雄一・濱口高彰

※配信の期間やスケジュールは変更になる可能性があります。

＜出演者情報＞

MC：林雄一

日本の元競輪選手、競輪評論家。日本競輪学校（当時。以下、競輪学校）第83期生。現役時代は日本競輪選手会神奈川支部に所属。

現在は売れっ子解説者としてYouTube番組を軸に大活躍中。

勢いそのままに今年から個人のYouTubeチャンネル「林雄一のギャンブル人生」を開設！

初回動画は競輪業界驚愕の14万再生越え！

【視聴者へのコメント】

他の競輪番組に負けない各選手の特徴やレース展開を分かりやすく説明している番組なので是非見ていただきたいです！

MC：江藤みき

神奈川県出身のフリーアナウンサー。

スピードチャンネル初代キャスターとして競輪デビュー。以来、競輪の魅力にどっぷりハマりウン十年…。全国各地の競輪場でキャスターとして活躍を続けている。滑舌の良さとベテラン解説者にも全く物怖じしない鋭いツッコミが武器。「トリガミパトローラー」「メロンチャンス」など、独自のキャラクターで番組を盛り上げる。

【視聴者へのコメント】

元選手と新聞記者のしっかりした展開予想が売りの配信！

競輪に詳しいガチ勢の方も、まずはゆる～く楽しみたい初心者の方も車券IQが上がること間違いなしです！

この番組だからこそ聞けるネタも笑いを交えて盛りだくさんにしていきますのでぜひご覧くださいね。

その他、新規登録からミッション達成でお得にポイントがゲットできるキャンペーンも随時開催中です。

登録はこちらから：https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=Nw8M3Tpe

「DMM競輪」サービス概要

DMM競輪は、スマートフォンやパソコンでいつでもどこでもカンタンに競輪投票やチャリロト・Dokanto!の購入ができるサービスです。

公式サイト：https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=kXdIqkPg

過去の配信内容やその他の動画は以下チャンネルよりご覧いただけます。

公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@dmmch9840

合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/