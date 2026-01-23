【中外製薬】AIエージェントの市民開発を推進し、年間144時間の業務削減効果を見込むアイデアを創出。 ～スキルアップNeXtが”攻めの市民開発”と”守りのガバナンス”を支援～

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、中外製薬株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：奥田 修、以下「中外製薬」）に、『AIエージェント構築人材育成サービス』を提供しました。

本研修は、”AIエージェントの市民開発（攻め）”の第一歩であり、研修内で創出されたアイデアは年間144時間の業務削減効果が見込まれています。今後、中外製薬が目指す”ガバナンス整備（守り）”も含め、継続的に支援してまいります。

導入事例はこちら▶ https://www.skillupai.com/private-training/success_stories/chugai-pharm2/

背景：生成AIの次へ。現場が自ら「AIエージェント」を構築するフェーズへ

中外製薬は、全社員がAIをパートナーとして活用する状態を目指しています。生成AIの全社活用を推進する中で、2つの課題が見えてきました。

- 活用の初期段階にある社員の課題： 「具体的に業務イメージが持てない」という声が一定数あった- 活用の深化段階における課題： 今後ますます高まる多様なニーズに対し、専門部署の開発だけではスピードが追いつかない

これらの課題を同時に解決するのが、社員自らが現場課題に合ったAIエージェントを構築する「市民開発」です。市民開発は、開発スピードを向上させるだけでなく、AIの活用イメージを持てなかった社員にとっても、現場課題を解決するために開発されたAIエージェントの「使い手」となり、AI活用の第一歩を踏み出すことを可能にします。

このように、初期段階と進化段階の課題を解決し、全社のAI活用を加速させるために「市民開発者」の育成が急務であると考えました。

座学とハンズオンによりAIエージェントの実践的開発スキルを習得

そこでスキルアップNeXtは、『AIエージェント開発研修』を提供し、Microsoft Copilot StudioやMicrosoft Power Platformといった、現場で活用しやすいツールを用いてAIエージェントを構築できる人材の育成を支援しました。

具体的な成果事例：

研修の最終発表会では、下記のような現場課題を深く理解しているからこその質の高い業務改善アイデアが多数創出されました。

- 薬機法の問い合わせ対応AIエージェント: 実現により年間144時間の業務削減効果を見込み- 廃棄物に関する問い合わせ対応AIエージェント: 月間25時間の削減インパクトを試算

これらのAIエージェントにより、人的ミスの削減や問い合わせの心理的ハードル低下といった定性的な効果も見込まれ、AIエージェントによる業務改善への大きな一歩となりました。

成果を生み出すスキルアップNeXtの育成メソッド：

本研修が単なる知識習得で終わらず、具体的なアイデア創出という成果に繋がった理由は、以下の3つの特長にあります。

中外製薬株式会社 デジタル戦略部 佐山 美樹様のコメント

- 座学での知識習得：AIエージェント開発の全体像や必要な知識を体系的に学びます。- ハンズオンの実践的なプログラム：学んだ知識をすぐに試し、手を動かしながら開発することで、「わかる」を「できる」に変え、実践的なスキルを定着させます。- 講師の伴走支援：ハンズオンでの疑問解消、最終発表会でのフィードバック、さらに研修後のチャット相談まで、経験豊富な講師が一貫してサポート。これにより、受講者が習得したスキルを活かしてアイデアを具体的な形にするプロセスに伴走します。

全社員がAIをパートナーとして活用する状態を実現するために、研修は知識を得るだけでなく、『AIエージェントを構築できる』ことをゴールとして、ハンズオン中心の実践的なプログラムを重視しました。最終発表会では、現場の課題を深く理解しているからこその、質の高いアイデアが多数創出されたことに感銘を受けました。

社内で市民開発を推進するには、今回の研修で得た『攻めの現場開発』という推進力と、これから本格化させる『守りのガバナンス整備』、この両輪が不可欠だと考えています。研修後も熱心に質問を続ける参加者の姿を見て、現場の熱意を強く感じており、この熱意を絶やさぬよう、全社で効果的にAIエージェントを活用するためのガイドライン策定や管理体制を構築していきます。

AIエージェント構築支援サービスについて

AIエージェントを「現場で活きる力」に変えるためのトータル支援を提供しています。

サービスの詳細はこちら▶https://www.skillupai.com/private-training/ai-agent/

その他ご質問等、下記よりお問い合わせください。

スキルアップNeXtについて

お問い合わせ :https://go.skillupai.com/PRTIMES

株式会社スキルアップNeXtは、『人と組織の変革<トランスフォーメーション>を促し、企業の進化を支える』をミッションに掲げています。

AIやGXといった国家戦略の中核をなす「先端領域」への適応という日本企業が直面する構造的な課題に対し、当社は「トランスフォーメーション・パートナー」として、人材と組織の両面から企業の変革を支援しています。この課題解決を通じて、日本の持続可能な未来を創造します。

【会社概要】

設立：2018年

代表取締役：田原 眞一

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-5

URL：https://skillup-next.co.jp/

事業内容：

AI/DX事業 （コンサルティング、AI/DX人材育成・組織開発、AI開発、人材採用支援）

GX事業 （GX人材育成、GX検定運営）

先端領域事業 （量子コンピューティング関連サービスなど）

