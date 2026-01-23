THREEから、医薬部外品×精油科学のターンオーバー美白*¹美容液、誕生。

株式会社ACRO


美白*¹は、通過点。自走する、美のリズム。


美白は、皮切り。


肌の数だけ存在する美しさに、どれだけ向き合えるか。


悩みに、こたえられるか。使い心地を守れるか。



たどり着いたのは「攻めと安らぎ」を閉じ込めた美白美容液。

本来、肌に必要なメラニンの生成を“抑制”するのではなく、“排出を促す”。*¹
肌を整え、くすみ・肌あれを見逃さない。エイジングケア*²まで捉える。



さらに、攻めだけではない。THREEの精油科学で、肌と心に寄り添う。
独自開発の天然コーヒー精油*³が、スキンケアをブレイクタイムに変える。
洗顔後すぐの肌に恵みの一滴を届け、つづくスキンケアもなじみよく。



自ら、美しさへと走り出す。ターンオーバー美白美容液、誕生。



*¹美白とは、メラニンの蓄積を抑え、しみ、そばかすを防ぐこと


*²年齢に応じたお手入れのこと


*³香料中のコーヒー種子エキス


医薬部外品 × 精油科学の薬用ブースター美白美容液、誕生。


“攻め”と“安らぎ”を掛け合わせたWアプローチで肌を整え、くすみ・肌あれを見逃さない。
エイジングケア*¹まで捉える。
美白・肌あれ予防を含む8つの効果*²まで 捉えるマルチ作用。



洗顔後すぐの肌をなめらかに整えるブースター設計。


化粧水の前に使用することで、次のスキンケアのなじみをよくします。


*¹年齢に応じたお手入れのこと


*²1.美白（メラニンの蓄積を抑え、しみ、そばかすを防ぐ） 2.肌あれを防ぐ 3.肌の水分・油分を補い保つ 4.肌を柔らげる 5.肌にハリを与える 6.肌を保護する 7.肌のキメを整える 8.肌を健やかに保つ




健やかに巡る肌は、ノイズをためない。医薬部外品 × 精油科学のターンオーバー※美白*¹美容液。


THREE バランシング バリア ブライトニング セラム


医薬部外品〈美白美容液〉30mL 12,100円（税込）


自然由来指数 97%（ISO 16128準拠 水を含む）



*¹メラニンの蓄積を抑え、しみ、そばかすを防ぐこと







バランシング バリア ブライトニング セラムの3つの特長


1.美白・肌あれ防止有効成分「パンテノールBB（デクスパンテノールW）」配合

表皮のターンオーバーを整えることでメラニンの排出を促すという、


承認例の少ない働き*¹を持つ美白*¹・肌あれ防止有効成分「パンテノールBB」を搭載。


美しさのサイクルを整え、肌あれにまでアプローチできるエイジングケア*²へ。


*¹メラニンの蓄積を抑え、しみ、そばかすを防ぐこと
*²年齢に応じたお手入れのこと


2.希少な天然コーヒー精油をブレンドした、ざわめきを溶かす香り

THREEが独自開発した天然コーヒー精油*³を、バランシングシリーズの精油にブレンド。ホンジュラス産のオーガニックコーヒーを使用し、甘く香ばしさのあるハーバルウッディアロマに仕上げています。


*³香料中のコーヒー種子エキス


3.洗顔後すぐの肌をなめらかに整えるブースター設計

洗顔後の肌に、精油の魅力と有効成分を真っ先に届けることを目指した「天然ソフニング浸透*⁴処方」を採用。化粧水の前に使用することで、次のスキンケアのなじみをよくします。


*⁴角層まで


THREEオリジナル保湿成分「フィトバリアコンプレックス」


コーヒー精油に、肌あれを防ぐ機能に優れた2つの国産有用植物エキス（ユキノシタエキス、オウバクエキス）を掛け合わせ、THREEオリジナル複合保湿成分を開発。肌を整え、ダメージに揺らがない、うるおいに満ちた肌を目指します。



コーヒー精油

ユキノシタエキス

オウバクエキス

THREE バランシングシリーズ共通 ブレンド精油


バランシングシリーズ共通の4つの精油をブレンドして配合。


健やかな心・からだ・肌のバランスを目指します。



フランキンセンス油

ベルガモット精油

マジョラム油

ローズマリー油

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DhIKjBUQCqg ]


詳細を見る :
https://www.threecosmetics.com/brand/news/balancing-barrier-brightening-serum
THREE
THREE

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチするTHREE。

スキンケア、ヘア・ボディケア、フレグランスには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用し、心地よさと効果を追求。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すホリスティックケアとメイクアップを、一人ひとりが心地よさで満たされるように発信します。

