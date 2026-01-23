サイボウズ、松山オフィスを増床

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下サイボウズ）は、2026年1月26日に、松山オフィスを増床いたします。今回の増床に伴い、増床部分には「愛媛オレンジバイキングス」を運営する株式会社エヒメスポーツエンターテイメント（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：北野順哉、以下エヒメスポーツエンターテイメント）との共用スペースを新たに設けます。あわせて、エヒメスポーツエンターテイメントは同社オフィスを、松山オフィスと同一ビル内へ移転します。両社のオフィスを集約することでお互いのコミュニケーションを促進し、協力・連携体制をさらに高めてまいります。

松山オフィス増床の背景

松山オフィス増床部分の完成イメージ図（共用スペース）

サイボウズは、2025年6月に愛媛オレンジバイキングスの運営に参画して以来、エヒメスポーツエンターテイメントと連携し、組織改革とチーム力の強化に取り組んでいます。

このたび、両社の人的・物理的な距離をさらに近づけ、より効率的な連携を図るため、両社のオフィスを同じビル内に集約することにいたしました。

現在、サイボウズの松山オフィスは、ビルの2～4階に入居しています。今回の増床によって、1階を松山オフィスの一部として新設し、両社の共用スペースを設けます。また、同階にはエヒメスポーツエンターテイメント専用の執務スペースも移転・開設します。

共用スペースには、バスケットボールチームらしいデザインを採用し、床にはコートのあしらいを施しているほか、壁にはゴールを設置しています。また、愛媛ならではの魅力を表現するため、伝統工芸である砥部焼の壁面タイルを取り入れています。

今後は、ビルの1階というアクセスの良さを活かし、愛媛オレンジバイキングスに関する広告掲出や、地域向けのイベント開催も検討するなど、「BE WITH ! 愛媛をスポーツで元気に」というクラブの理念のもと、地域スポーツのさらなる振興に取り組んでまいります。

松山オフィス概要

所在地：愛媛県松山市二番町3-7-12 QUALITA MATSUYAMA 1階～4階

増床日：2026年1月26日（月）

（エヒメスポーツエンターテイメントの新オフィス移転日も同日）