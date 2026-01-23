ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットが当たる！『WINTERプレゼントキャンペーン』開催！

株式会社プレナス

　株式会社プレナス(本社:中央区銀座、社長執行役員:金子 史朗)は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」と定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MKレストラン」、厳選した食材と店内調理にこだわるラーメン店の「KAYAVA.総本店」を国内に2,813店舗、海外8か国・地域に252店舗、計3,065店舗を展開しております。（2025年12月末現在）


「KAYAVA.総本店」では、公式Instagramにおいて、ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットが当たる！WINTERプレゼントキャンペーンを開催いたします。ぜひ、この機会にご応募ください。




■キャンペーン概要

[Instagram]


１.KAYAVA.公式アカウント(＠kayava.jp)をフォロー


２.KAYAVA.公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」


賞品：ソニー ワイヤレスステレオヘッドセット WH-CH520


当選人数：1名様






キャンペーン期間：2026.1.26(月)10:00～2.8(日)23:59


※後日当選者の方にのみ、KAYAVA.公式アカウントからDMをお送りします。



■公式Instagramアカウント概要

アカウント名 ：KAYAVA.ラーメン【公式】


ユーザー名　 ：kayava.jp


URL 　　　　：https://www.instagram.com/kayava.jp/






■店舗概要


店舗名　　　：KAYAVA.総本店


住所　　　　：東京都中央区茅場町1-7-1　日本橋弥生ビルディング1F


営業時間　　：平日/11:00～22:00、土曜日/11:00～21:30　※15:00～17:00クローズ


　　　　　　：日曜日・祝日/休み


席数　　　　：15席



