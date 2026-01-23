テクノロジーが、街をフェスにする。大阪発・社会実装プロジェクト「GROOVE TO BUILD OSAKA」始動

株式会社ロフトワーク

株式会社ロフトワーク（東京都渋谷区）、株式会社802メディアワークス（大阪市北区）、SAKIGAKEホールディングス株式会社（大阪市住吉区）の3社は、大阪府の「新技術社会実装支援プログラム」の認定を受け、スタートアップの新技術と大阪が誇る「ものづくり力」を掛け合わせ、社会実装を加速させるプロジェクト「GROOVE TO BUILD OSAKA」をスタートします。

本プロジェクトは、2026年秋に大阪市中心部で開催を予定する、1万人規模の都市実証フェス「GROOVE Fes OSAKA」をひとつの到達点として、技術が日常に溶け込んでいくプロセスそのものを、誰もが参加できる「都市体験」としてひらいていく取り組みです。

万博の先へ。技術を展示で終わらせないために

万博を通じて、大阪には多くの先端技術や実証の機会が集まりました。一方で、それらの技術が展示や一過性の実験にとどまり、都市や生活の中に根づいていくための「次のステップ」は、まだ十分に用意されているとは言えません。

「GROOVE TO BUILD OSAKA」は、万博で示された「未来の可能性」を起点に、それらを都市の中で試し、使われ、育っていく社会実装のフェーズへと接続するためのプロジェクトです。

なぜ今、この3社なのか？

技術は「使われて」初めて文化になる

大阪には、独創的なアイデアを持つテック・クリエイターと、それを実際のプロダクトへと落とし込む町工場・製造業の厚い集積があります。しかし、技術と社会、技術と生活者をつなぐ「文脈」や、都市の中で試す「場」が不足していたため、多くの可能性が研究開発段階で止まってきました。

この課題に挑むため、異なる強みを持つ3社がひとつのチームとして連携します。

ロフトワーク： 技術を人の心に響く体験に変える「編集・実装力」

802メディアワークス：街中にムーブメントを起こす「発信力」

SAKIGAKEホールディングス：行政や地域に入り込み、場所をこじ開ける「調整・連携力」

私たちは、大阪を「技術が展示される街」から、日常的に新しい価値が生まれる実装の街へとアップデートします。

プログラムの4つの柱

「GROOVE TO BUILD OSAKA」には、アイデアを形にし、都市へ実装するための4つの機能が備わっています。

１. GROOVE PoC（実証支援）

都市空間での検証

大阪の都市空間を舞台に、最大800万円の資金支援を伴う実証実験を実施。街中でのリアルな稼働データを取得します。

２. GROOVE Co-Creation（マッチング）

未来の可能性を秘めた技術シーズ × 大阪の製造基盤

まだ世に出ていない独自の技術やアイデア（技術シーズ）と、大阪が誇る町工場の技術力を接続。机上の構想にとどまらない、手触りのある具体的な「モノ」を生み出します。

３. GROOVE Acceleration（伴走）

大阪から世界へ

デザイン経営の視点でビジネスモデル構築と社会実装を支援し、SXSWなど世界的な展示会への展開も視野に入れた伴走支援を行います。

４. GROOVE Hub（拠点運営）

実装の拠点

ロフトワークが運営する大阪・南森町「FabCafe Osaka」を活動拠点とし、アイデアを即座に試作できる環境を提供。クリエイターやエンジニアが活発に交流し、思いついたアイデアを即座に試作（プロトタイピング）できます。

フラッグシッププログラム

1万人規模の「GROOVE Fes OSAKA」開催へ

2026年秋、うめきたエリアなどを舞台に、「テクノロジー × 音楽 × カルチャー」が融合する都市実証フェス「GROOVE Fes OSAKA」を開催予定です。FM802／FM COCOLOの公開収録やライブステージと連動し、多くの生活者が行き交う空間の中で、技術がどのように受け入れられるかという社会受容性を検証します。

参画パートナーの募集

未来を、支援するだけでなく「一緒につくる」

「GROOVE TO BUILD OSAKA」では、次の2種類のパートナーを募集します。

A. 技術・アイデアの実装を目指す方

都市空間での実証を通じて、自社技術を社会実装フェーズへ進めたい企業・研究機関・チーム。

B. 事業共創・リソース提供パートナー

協賛や実証フィールドの提供、社員参加（越境学習）を通じて、「大阪で何か面白いことが始まっている」当事者になる選択肢です。

「GROOVE TO BUILD OSAKA」への協賛、実証フィールドやリソースの提供、あるいは社員のプロジェクト参加（越境学習）を通じて、次世代のイノベーション創出に関わりたい企業さま。単なる「支援」の関係を超えて、共に未来のスタンダードを構築するプロセスに、ぜひご参画ください。

寄附の受付期間：2025年12月15日（月）～2026年年3月31日（火）

代表者のメッセージ

詳細・エントリー :https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o110020/prs_51205.html

ロフトワーク京都ブランチ共同事業責任者 上ノ薗 正人

万博を通じて、大阪・関西には新技術や挑戦する人々の存在が広く可視化されました。次に問われるのは、それらを一過性の話題で終わらせず、現場で使われ続ける形へつなぐこと。本プログラムでは、ロフトワークが培ってきたクリエイティブディレクションとプロジェクトマネジメント力、802メディアワークスのメディアネットワークとSAKIGAKEの実装力が重なることで、個々の取り組みを点で終わらせず、共感と参画を呼び込む大きなうねりへと育てることを意図しています。様々なステークホルダーとの協業を楽しみながら、大阪・関西発の社会実装を力強く前進させてまいります。

株式会社802メディアワークスプロデューサー 中川 和俊

大阪・関西万博を通じて創出された多層的な『GROOVE（うねり）』を、一過性のムーブメントに留めることなく、持続的な成長エンジンへと昇華させることが本プロジェクトの使命であると考えております。大阪には、未だ発掘されていない卓越した技術や独創的なアイデアが豊富に存在します。これらの資産を戦略的に発信することで、最適なステークホルダーへと繋ぎ、新たな価値創造の連鎖（GROOVE）を誘発していく所存です。

SAKIGAKEホールディングス株式会社 宮崎 海

大阪には世界に誇る技術と、面白いことを愛する土壌があります。しかし、それらをつなぎ、社会に実装するための「調整役」が不足していました。ここを突破するのが我々の使命です。行政や地域の壁を越え、技術が日常に溶け込むための「実験的な場所」をこじ開けていきます。展示で終わる未来ではなく、生活を変える実感としてのイノベーションを。異なる強みを持つ3社が生み出す、大阪史上最も熱い「GROOVE」にご期待ください。

構成共同体について

株式会社ロフトワーク（代表事業者）

「すべての人のうちにある創造性を信じる」を合言葉に、クリエイターや企業、地域やアカデミアの人々との共創を通じて、未来の価値を作り出すクリエイティブ・カンパニーです。ものづくりを起点に、その土地ならではの資源やテクノロジーを更新する「FabCafe（ファブカフェ）」、素材と技術開発領域でのイノベーションを目指す「MTRL（マテリアル）」、クリエイターと企業の共創プラットフォーム「AWRD（アワード）」などを運営。目先の利益だけにとらわれず、長い視点で人と企業と社会に向きあい、社会的価値を生み出し続けるビジネスエコシステムを構築します。



株式会社802メディアワークス

関西を代表するラジオ局「FM802」「FM COCOLO」のグループ企業として、長年にわたり放送・イベント・アートを横断したプロモーションを展開。主催アートフェア「UNKNOWN ASIA」や、街を巻き込むショーケースフェスティバル「MINAMI WHEEL」など、都市とカルチャーがシンクロする場を数多く創出してきました。培ってきたエンターテインメントの知見と地域との深い信頼関係を基盤に、企業や社会の課題を解決し、大阪の文化を未来へつなぐムーブメントを創造し続けます。

SAKIGAKEホールディングス株式会社

個の衝動を起点に、社会を動かす物語を実装する。テクノロジーが進化し、社会がどれほど変化しようとも、変革の起点は常に人間の創造性と熱狂から始まります。私たちの使命は、日常に隠された本質的な価値を発見し、物語(ストーリー)の力で光を当てることです。そして、多様なステークホルダーとの共創を通じて、人々の心を動かし、行動を促す「生きた物語」へと昇華させることです。「個」を動かし、それが「群れ」となり、「うねり」を生み、やがて社会を動かします。私たちは、そのサキガケとなる物語を設計し、社会に実装します。

【本件に関するお問い合わせ】

GROOVE TO BUILD OSAKA 運営事務局

E-mail: hello_groove@loftwork.com