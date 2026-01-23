「おもてなしとりよし」がランチメニューを一新！日常に彩りを添える“ご褒美御膳”が勢揃い♪ 1月26日（月）販売開始

SFPホールディングス株式会社

海鮮居酒屋「磯丸水産」をはじめ多数の居酒屋を運営する SFP ホールディングス株式会社（本社：東京都世田谷区代表取締役 佐藤誠）は、1月26日（月）より『おもてなしとりよし』のランチメニューをリニューアルいたします。

詳細情報

販売開始日：1月26日（月）

販売店舗：吉祥寺店・青山店・二子玉川店・町田店

詳細情報：https://toriyoshi.jp/news/886/

新メニューについて

特製味噌ソースが食欲をそそる！【チキン味噌カツ御膳】1,180円（税込1,298円）

【チキン味噌カツ御膳】1,180円（税込1,298円）

タルタル好きの最終到達点！【チキン南蛮御膳】1,080円（税込1,188円）

【チキン南蛮御膳】1,080円（税込1,188円）

サクサク衣に閉じ込めた濃厚旨み！【カキフライ御膳】1,480円（税込1,628円）

【カキフライ御膳】1,480円（税込1,628円）

衣の向こうは、ごちそうパレード！【ミックスフライ御膳】1,580円（税込1,738円）

【ミックスフライ御膳】1,580円（税込1,738円）

※画像はイメージです。

※仕入れの状況により、内容が変更になる場合がございます。

おもてなしとりよしについて

おもてなしを極めた、「おもてなしとりよし」

当社の創業業態「鳥良」が大切にしてきた【おもてなし】の形をさらに磨き上げた「おもてなしとりよし」。手作りを基本とした料理、和装のスタッフによる心尽くしのおもてなしを、和モダンな寛ぎの空間でお楽しみいただけます。昭和59年の創業当時から変わらない看板料理「手羽先唐揚」をはじめ、製法特許を取得した「大吟醸絹仕込み豆腐」など、当店ならではのこだわりの名物料理の数々をぜひご賞味ください。

おもてなしとりよしの公式ページ：

https://toriyoshi.jp/

【公式】インスタグラム

＠omotenashitoriyoshi_official

SFPホールディングス概要

日本を豊かにする「食」の専門店集団を目指す

当社は「時流を先見した【こだわり】の限りなき追求」という経営理念のもと、「日本を豊かにする【食】の専門店集団を目指す」というビジョンを掲げ、専門性の高いお店をひとつひとつ丁寧に出店しております。当社が考える専門店とは料理が専門的であるということにとどまらず、スタッフ全員が料理やサービスに誇りをもち、お客様に喜びと感動を提供することにこだわり続けるお店です。当社グループは、鮮魚・活貝を名物とする「磯丸水産」、鶏料理をメインとした「おもてなしとりよし」、「鳥良商店」、手間ひまかけた料理をお手頃価格で楽しめる「町鮨とろたく」などの業態を中心に、主に首都圏・関西圏において店舗展開しております。

【会社概要】

社名：SFPホールディングス株式会社

本社所在地：東京都世田谷区玉川二丁目24-7

萩原第二ビル8階

代表取締役：佐藤 誠

事業内容：飲食店の経営

設立： 1984年

ホームページ：https://sfpdining.jp/

SFPホールディングス ブランド一覧