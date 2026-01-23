ファンケル×愛媛県　愛媛県松山市の子ども食堂で食育講座を共催！

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、2026年1月11日（日）に愛媛県と松山市内の子ども食堂で、お子さんと保護者を含めた120人を対象に食育講座を共催しました。

当社は、2023年からお子さんやお子さんを取り巻く地域の方へ向け、食や栄養に関する知識とバランスの良い食を選択する力を習得する「食育」を行っています。当社の発芽米やケール青汁を活用し、将来に向けた健やかな身体づくりや未病の改善など社会活動の貢献につなげることを目指しています。

また、愛媛県は、県民の健康づくりにおける重要な地域課題に野菜不足があり、愛媛県のお子さんたちの野菜不足解消は、将来の健康や食習慣の形成に直結する重要な課題としています。

当社と愛媛県は、愛媛県西予市で製造している当社のケール青汁を使用した本取り組みを、双方の課題解決とする手段とし共催しています。今後も、次世代の健康づくりにつながるモデル活動として広めていきたいと考えています。

【講座内容】

「ファンケル食育講座」では、赤・黄・緑の３色食品群についてクイズを通じて楽しく学ぶ内容で実施しました。各栄養素の身体への働きについての説明のあと、野菜の王様とも呼ばれるケールの特徴とそのケールを使った「ファンケル ケール青汁」について説明しました。その後、ケール青汁を愛媛県産のみかんジュースと一緒に飲みました。

また、講座の途中には、愛媛県イメージアップキャラクターみきゃんとその仲間の愛媛県こみきゃんも登場し、会場は多いに盛り上がりました。

みきゃんとこみきゃんが登場！

クイズの回答には多くの手が挙がりました

ケール青汁をみんなで試飲

最後に、栄養満点のケールカレーを食べたり、ケールが入ったおもちをついたり、参加者全員で楽しい食事タイムを過ごしました。参加者からは、「ケールは今まで飲んだことがなかったけど、みかんジュースと一緒に飲んでとても美味しかった」「日本は野菜不足と知ったので、これからたくさん野菜を食べたり、青汁を飲もうと思った」などの嬉しい声が寄せられました。

「ケールカレー美味しい！」と多くの声が上がりましたケールもちつきはお子さんも参加して大いに盛り上がりました