【吉野家】昨年ご好評いただいた、あの味が今年も復活クリーミーでマイルドな「牛カレー鍋膳」を期間限定で1月29日より販売開始

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、昨年ご好評をいただいた冬の鍋メニュー「牛カレー鍋膳」を、2026年1月29日（木）11時より全国の吉野家店舗にて期間限定で販売いたします。「牛カレー鍋膳」はテイクアウトも可能です。

※一部、販売していない店舗、販売価格が異なる店舗があります。※テイクアウトにはお漬物がつきません。

「牛カレー鍋膳」は、カレーのスパイス感と和風だし、クリーミーな乳製品を合わせたクリーミーなカレーソースの鍋です。クミンやガラムマサラがうまさを引き立てているため、クリーミーでマイルドな味わいの中に輪郭を伴った濃いうまさをはっきりと感じることができます。このカレーソースは吉野家の牛肉とも相性が良く、鍋の食材も美味しくします。ご飯が進む商品です。ご飯はカレーソースをかけてカレーライス風に味わうこともできます。

【牛カレー鍋膳】【牛カレー鍋（単品）】

