【初開催】大人も子どもも楽しめる、三田の魅力に触れる日本酒カルチャーの祭典『三田山田錦 Premium 日本酒 BAR 』

兵庫六甲農業協同組合

JA兵庫六甲は合併25周年記念事業として、兵庫県三田市の特産である酒米「山田錦」と、地元食材・文化の魅力を体験できるイベント「三田山田錦 Premium 日本酒 BAR」を、2月11日（水・祝）に三田市まちづくり協働センター（兵庫県三田市）で開催します。

本イベントでは、酒蔵による日本酒の試飲、三田産食材を使ったコラボ料理「つながりダイニング」、日本酒や農業について学べるトークステージ、子どもたちによる「山田錦アート展示」など、世代を超えて楽しめる多彩なコンテンツを展開します。

■イベントトピック

１. 三田産山田錦×酒蔵の日本酒試飲 BAR

三田産山田錦を使用した日本酒を、複数の蔵元ブースで飲み比べ体験。味わいや造りの違いを学びながら、酒蔵との交流も楽しめます。初心者から日本酒ファンまで、幅広い層が参加できる体験型の試飲コンテンツです。

２. 三田の恵みを味わう「つながりダイニング」

地元食材を使った限定メニューを、シェフが日本酒とのマリアージュを意識して開発。フード3種・日本酒5種の提供スタイルで、三田ならではの食文化を味わいながら楽しめるダイニング体験を提供します。

３. 学んで広がる地域理解 ― セミナー＆展示

山田錦の歴史展示、日本酒セミナー、子どもアート展示など、学びと文化に触れる企画を併催。生産者の想い・地域の歩みを知ることで、三田産農産物と日本酒文化への理解を深めるきっかけを提供します。

■三田産山田錦プレミア日本酒BAR ― 酒蔵の個性を味わう特別な飲み比べ体験

兵庫県三田産山田錦を使用した日本酒の魅力を、飲み比べ形式で体験できる特設コーナーです。酒蔵ごとに異なる製法やブレンドによって生まれる味わいの違いを、少量ずつゆっくりと楽しみながら、香り・口当たり・余韻の違いをじっくりと比較していただけます。さらに、各酒蔵が厳選したおすすめ銘柄をピックアップし、造り手の想いやこだわり、味わいの特徴などをわかりやすく紹介。来場者の皆さまが自分好みの一杯に出会える、日本酒ファンにも初心者にも開かれた体験型の日本酒BARです。当日は、株式会社醉心山根本店、株式会社丸山酒造場、株式会社獺祭、万代大澤醸造株式会社、岡村酒造場の各酒蔵が参加し、製品ラインナップや解説パンフレットも用意。三田産山田錦の奥深い魅力を、味覚と学びの両面から体感していただけます。

■つながりダイニング ― 三田産食材と日本酒が出会う、特別なマリアージュ体験

三田で育った食材の魅力を、日本酒とのペアリングとともに楽しめる企画「つながりダイニング」を実施します。シェフならではのアイデアと技で、三田産の食材を特別な一皿へアレンジ。日本酒との組み合わせによって生まれる新しい味わいを、気軽に体験していただけるメニューを提供します。三田市内の「くしん」に加え、神戸のワイン食堂「nomadika」と地中海料理店「Olioteca KURIYA MURATA」が参加し、地域を越えて食と日本酒をつなぐコラボレーションを展開。会場では、日本酒5種とフード3種（各200食限定・なくなり次第終了）をご用意し、三田ならではの魅力を“味わいながら楽しめる”ダイニング体験をお届けします。

※日本酒×食のペアリング体験（有料＝ペアリング体験チケット）は事前予約制

■三田の恵みマルシェ ― 旬の野菜や果物に出会える、三田発・直売ブース

パスカルさんだ一番館が出店する「三田の恵みマルシェ」では、三田で育まれた農畜産物をはじめ、地元の酒米「山田錦」を使った日本酒など、多彩な商品を販売します。生産者や職人と直接ふれあいながら、食材の背景やものづくりへの想いに触れられることも、本ブースの大きな魅力です。家族連れや観光客の方にも気軽に楽しんでいただける内容となっており、三田の自然・文化・人の温かさを感じながら、“三田のおいしさ”をそのまま体感できる地域密着型のフードマーケットです。さらに、イベント限定企画として、玄米の等級を当てる体験ゲーム「検査員を目指せ！」を実施。家族や友人と一緒に参加できる、学びと遊びが融合したコーナーとして、会場を盛り上げます。

■酒学セミナー

― 造り手の想いとともに、日本酒の奥深さに触れるトークプログラム

イメージ

「酒学セミナー」では、日本酒の造り手をゲストに迎え、商品の特徴や味わい、製造背景について、造り手自身の言葉で語っていただきます。原料である三田産山田錦へのこだわりや、酒づくりに込められた想い、地域とともに歩んできた蔵元のストーリーを通して、日本酒を“知って味わう”体験をお楽しみいただけるプログラムです。講演後には質問コーナーや試飲の時間も設け、来場者と造り手が直接交流できるのも本企画の魅力。単なる商品説明にとどまらず、日本酒文化や地域の酒蔵への理解を深め、ファンづくりにもつながる内容となっています。日本酒に馴染みのある方はもちろん、初心者の方にも気軽にご参加いただける学びと発見のセミナーです。

■酒のなるほど教室

― 日本酒と料理の“おいしい関係”を学ぶペアリングトーク

nomadika

「酒のなるほど教室」は、出店シェフを迎え、日本酒と料理のペアリングの楽しさを学べるトークプログラムです。温度や香り、味付けのバランスによって変化する味わいの相性や、料理と日本酒が互いを引き立てる“マリアージュのポイント”を、実際の提供メニューを例にわかりやすく解説します。さらに、食材選定の背景やレシピに込めた工夫、日本酒との組み合わせ方のヒントなど、家庭でも活用できる視点も紹介。試食体験と合わせて“よりおいしく味わうコツ”を体感していただけます。日本酒と料理の世界をより身近に感じられる、学びと発見のペアリングトークです。

■ひらめきアート

― 子どもたちが描く「山田錦」の世界。アート展示コーナー

イメージ

「ひらめきアート」は、三田市産の酒米「山田錦」をテーマに、近隣の幼稚園児たちが自由に描いた絵を展示する企画です。「お米」や「田んぼのある風景」など、子どもたちの視点で表現された作品が並びます。

■山田錦 物語と歴史の歩み

― 酒米のルーツと文化をたどる展示コーナー

「山田錦 物語と歴史の歩み」では、日本酒づくりに欠かせない酒米・山田錦の誕生の歴史と魅力、日本酒文化との深い関わりを、山田錦語り部として活動する 平川嘉一郎氏 による解説を交えてわかりやすく紹介します。会場には稲穂や精米のサンプルなどを展示し、原料から日本酒が生まれるまでの背景を体感しながら学ぶことができます。さらに、蔵元のプロフィール写真も紹介し、来場者と酒蔵との交流を通じて、地域に根付く日本酒文化やブランドの魅力に触れていただけます。山田錦の物語を知ることで、日本酒を”味わう”だけでなく、”理解して楽しむ”きっかけを提供します。

■お得なペアリング体験チケット購入者（200名限定）には

オリジナルの御猪口をプレゼント！

事前予約制の限定企画として「ペアリング体験チケット」をご用意。日本酒3杯とペアリング料理2品（料理は3品の中からお好きな2品を選べます）をセットでお楽しみいただけるチケットで、200名限定・価格は1,800円。チケット購入者には、イベント限定デザインのオリジナル御猪口をプレゼント。

■ここが違う！三田産山田錦とは！？

～豊かな水源と盆地の寒暖差が育む、三田産山田錦の等身大の魅力～

三田産山田錦を育む、ありのままの自然

【水と地形】山々に囲まれた、健やかな稲作の地

北摂・六甲山地に源を発する武庫川水系の「4つの流域」から注ぐ清らかな天然水と、

山間部ならではの起伏に富んだ地形が、三田の米作りを支えています。

自然の恵みを素直に受けた、健やかな米作りが、今も大切に守られています。

【気候】三田盆地の寒暖差が引き出す、素直な旨味

三田盆地特有の、昼夜の激しい寒暖差。

この気候が一粒一粒の成長を促し、お米の芯にしっかりと旨味を蓄えさせます。

厳しい自然環境と向き合いながら育てられた山田錦は、

「お米本来の素朴な甘み」と「飲み飽きない深み」を酒にもたらします。

【イベント概要】

＜イベント名＞

三田山田錦Premium日本酒BAR 三田を味わお！みんなで楽しむ山田錦

＜開催日時＞

2026年2月11日（水・祝）12:00開場～16:30 ※事前予約者優先入場

＜場所＞

三田市まちづくり協働センター「多目的ホール」

（三田市駅前町2番1号三田駅前一番館（キッピーモール）6階）

三田駅前徒歩3分

＜入場料＞

無料

※飲食は下記チケットの購入が必要

＜チケット＞

●ペアリング体験チケット（1,800円）

日本酒3杯（5種の内）とペアリング料理2品（3品の内）を組み合わせて

お楽しみいただけるチケットで、200名限定。

ペアリング体験チケットの事前申込はこちらのフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTsBNBfVsQGCFAeJ8kK5XeqnOwSSGQFdMq5BrkdicFyXHR7A/viewform)から

※定員を超えた場合、抽選となる場合があります。結果は後日連絡します。

●追加チケット3枚綴り（1,000円）

日本酒・料理でも使用可能

※当日購入可能

＜注意事項追記＞

・各種、数量限定の為、なくなり次第終了となります。

・払い戻しはできません。

・紛失した場合でも再発行はできません。

・チケットの譲渡・転売はお断りしております。譲渡されたチケットによるトラブルについて、主催者は一切の責任を負いません。

＜プログラム＞

１.三田産山田錦プレミアム日本酒ＢＡＲ

２.つながりダイニング

３.三田の恵みマルシェ

４.酒学セミナー

５.酒のなるほど教室

６.ひらめきアート

７.山田錦 物語と歴史の歩み

＜運営主催＞

兵庫六甲農業協同組合

＜後援＞

兵庫県阪神北県民局/三田市/阪神アグリパーク構想推進協議会/全国農業協同組合連合会兵庫県本部

＜注意＞

・お酒は 20 歳になってからお楽しみください。(20歳未満の方は、保護者同伴の場合に限りご入場可能です。年齢確認をさせていただく場合がございます。)

・飲酒運転は法律で禁止されています。(お車・自転車を運転される方、運転の可能性がある方への アルコールの提供は固くお断りいたします。)

・妊娠中・授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。当イベントでは、妊婦の方へのアルコールの提供は控えさせていただいております。ご理解とご協力をお願いいたします。