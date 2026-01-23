喫茶店がテーマの描き下ろし！セガ ラッキーくじ　TVアニメ『ダンダダン』～Good coffee break～が発売！

株式会社セガ フェイブは、2026年1月24日(土)よりセガ ラッキーくじ　TVアニメ『ダンダダン』～Good coffee break～をファミリーマート、各種ホビーショップ等にて順次発売いたします。



本くじは5等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。喫茶店をテーマに描き下ろしたイラストを使用したB3ビジュアルボードやビッグアクリルスタンドなど、お部屋に飾りたくなるアイテムをアソートしております。喫茶店のコースターをイメージしたハンドタオル、「オカルン」たちの変身後の姿や「金太」もアソートされたミニアクリルスタンドやビッグ缶バッジなど、ファン必見のアイテムをご用意しました。店舗から賞品がなくなり次第終了となります。




くじ概要

セガ ラッキーくじ　TVアニメ『ダンダダン』～Good coffee break～


発売日：2026年1月24日(土)より順次発売予定


価格：1回 770円（税込）


取扱店：ファミリーマート、各種ホビーショップ等


※店舗へのお問合せはお控えください。


※店舗により、取り扱いのない場合がございます。


※店舗により、発売時間が異なります。


※数量限定のため完売の可能性もございます。



権利表記：(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会



賞品：



A賞　B3ビジュアルボード（全5種）

B賞　ビッグアクリルスタンド（全6種）※ターボババア（招き猫）は２種セットです。


C賞　ミニアクリルスタンド（全10種）※種類は選べません。

D賞　ハンドタオル（全5種）


E賞　ビッグ缶バッジ（全16種）※種類は選べません。

ラストラッキー賞　B3ビジュアルボード（集合）（全1種）


くじを買ってさらにチャンス！ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”をご用意いたしました。


抽選で10名様に「ビッグアクリルスタンド（B賞）」全種セットをプレゼントいたします。




取り扱い店舗やアイテム詳細については、公式サイト「セガプラザ」から検索できます。



https://segaplaza.jp/lp/dandadan_gcb_kuji/