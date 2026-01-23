さとふる、2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定版）を発表！

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふる」における2025年人気お礼品ランキング（確定版）（※1）を発表します。

■2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定版）

岩手県宮古市コメント

この度は、第1位というこの上ない栄誉を賜り、心より感謝申し上げます。

これも、全国の寄付者の皆さまはもちろん、市内事業者の皆さまに魅力的なお礼品を提供していただいてこそのものであります。

寄付者の皆さまからは、「とっても厚いタンなのに、柔らかくて、味付けもとてもおいしかったです」「分厚さ柔らかさに感動です」など、ありがたい言葉を頂戴いたしました。こうしたお声は、事業者の皆さまの努力が認められたものと感じられ、大変誇らしく思っております。

ふるさと納税という制度は、全国の皆さまに宮古市のことを知っていただき、つながりができる貴重な機会と捉えております。

今後におきましても、この栄誉に恥じぬよう、一層多くの寄付者さまとつながることができるよう取り組んでまいります。

2025年人気お礼品ランキング（確定版）では、6年連続で首位を獲得していた「ホタテ」を抑え、岩手県宮古市の「厚切り塩だれ牛タン」が1位に輝きました。

2位にランクインした佐賀県唐津市の「老舗肉屋の特上ハンバーグ」は、2025年11月上旬に発表した速報版（※2）では6位でしたが、その後も着実に寄付件数を伸ばし、確定版で順位を上げました。調理しやすく、家族で楽しめる点が評価され、支持を集めたと考えられます。

9位には北海道弟子屈町の「蟹ズワイしゃぶ」、10位には福岡県大野城市の「明太子」がランクインしました。いずれも速報版ではTOP10圏外でしたが、年末にかけて寄付申込みが増加し、確定版でTOP10入りを果たしました。家族や友人が集まる年末年始の食卓需要に加え、寄付額と内容量のバランスの良さが評価され、TOP10入りにつながったと推察されます。

5位と7位には、日用品である「ボックスティッシュ」と「トイレットペーパー」がランクインした一方で、3位には「シャインマスカット」、4位には「ホタテ」といった食卓を彩るお礼品も上位に入りました。実用性の高いお礼品が支持される一方で、特別感のあるお礼品も選ばれる結果となり、2025年は“日常使い”と“ご褒美グルメ”の両方を意識した、メリハリのある消費傾向がみられました。

今回のランキングではTOP10のうち2品が、さとふるが保有する倉庫から配送されるお礼品でした。寄付者が受け取り時期を指定し、安心してお礼品を選べる環境を実現するため、さとふるでは首都圏などで運用する自社倉庫を活用し、一部のお礼品を集約して保管・管理する配送スキームを構築しています。寄付受け付け後は、寄付者の申込み内容に合わせてさとふるが発送業務を担い、配送日や配送時間の指定にも柔軟に対応しています。

この仕組みにより、繁忙期の発送作業や保管場所の確保といった負担を軽減でき、その分、お礼品提供事業者は生産活動や品質向上に注力しやすくなるとともに、個々の事業者だけでは対応が難しい規模の発送にも応えられるようになりました。物流における、寄付者の利便性向上と地域の負担軽減の両立を図る取り組みが、安定供給や年末需要への対応を可能にし、今回のランキング結果にも反映されたと考えられます。

※1 2025年1月1日～2025年12月31日までの「さとふる」における寄付申込み数より算出

※2 2025年ふるさと納税お礼品人気ランキング（速報版）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001162.000025119.html)

2025年1月1日～2025年10月20日までの寄付申込み件数より算出

2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定版）詳細は以下よりご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1239_1_1557fda8793c9bea2f94c132949c5efa.jpg?v=202601230251 ]

※一部のお礼品で受付期間外、取り扱い終了の場合があります

※お礼品情報は2026年1月20日時点のものです。最新情報は「さとふる」をご確認ください

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

