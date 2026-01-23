「ほっともっと」×「秋田ノーザンハピネッツ」コラボ弁当が登場！今年は2種類！【秋田県限定発売】「秋田ノーザンハピネッツ弁当」

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年12月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、オフィシャルパートナー契約を結ぶプロバスケットボールチーム「秋田ノーザンハピネッツ」とともに、更に地元の秋田を応援し熱く盛り上げていくため、コラボ弁当の「秋田ノーザンハピネッツ弁当」を2月18日(水)より秋田県限定で新発売いたします。

今年は、『秋田ノーザンハピネッツ弁当(牛焼肉＆メンチカツ)』820円、『秋田ノーザンハピネッツ弁当(しょうが焼き＆豆腐ハンバーグ天)』820円の2種類が登場します。

また、「秋田ノーザンハピネッツ弁当」の発売を記念して、菅原暉選手の１日店長イベントを実施いたします。

■秋田県限定！オリジナル選手カード付「秋田ノーザンハピネッツ弁当」数量限定発売！

「秋田ノーザンハピネッツ弁当」は、選手の好きなおかずが入っており、好きなおかず1位の“牛焼肉”入りの『秋田ノーザンハピネッツ弁当(牛焼肉＆メンチカツ)』820円、好きなおかず2位の“しょうが焼き”入りの『秋田ノーザンハピネッツ弁当(しょうが焼き＆豆腐ハンバーグ天)』820円の2種類を発売いたします。また「秋田ノーザンハピネッツ弁当」には、Bリーグ2025-26シーズンのオリジナル選手カードが必ず1枚付いてきます(全13種)。中には選手の直筆サインが入っていることも！？どのカードが出るか、袋を開封する時のわくわく感をぜひお楽しみください。

「秋田ノーザンハピネッツ弁当」を食べて、「秋田ノーザンハピネッツ」を全力で応援しましょう。

■概要

１.「秋田ノーザンハピネッツ弁当」数量限定発売

１．期 間 ：2月18日(水)～無くなり次第終了

２．実施店舗 ：秋田県の「ほっともっと」12店舗(12月末現在)

３．販売商品 ：『秋田ノーザンハピネッツ弁当(牛焼肉＆メンチカツ)』820円

『秋田ノーザンハピネッツ弁当(しょうが焼き＆豆腐ハンバーグ天)』820円

～選手に人気のおかずが入った～ 秋田ノーザンハピネッツ弁当(牛焼肉＆メンチカツ) 820円

～選手に人気のおかずが入った～ 秋田ノーザンハピネッツ弁当(しょうが焼き＆豆腐ハンバーグ天) 820円

※秋田ノーザンハピネッツ弁当1個につき、オリジナル選手カードを1枚お渡しいたします。

※オリジナル選手カードの中身は選べません。

※他社のデリバリーサービスでは販売しておりません。

※写真はイメージです。

※価格はすべて税込です。

２.「秋田ノーザンハピネッツ弁当」発売記念イベント

「秋田ノーザンハピネッツ」菅原暉選手の１日店長イベントを実施

「秋田ノーザンハピネッツ弁当」の発売を記念し、「秋田ノーザンハピネッツ」の菅原暉選手が「ほっともっと土崎港北店」の店舗にて１日店長を務めます。イベントでは、普段は見ることが出来ない「ほっともっと」の制服を着た菅原暉選手が店頭で「秋田ノーザンハピネッツ弁当」を提供してくれます。

１．実施日：2月22日(日)14：30～15：30

２．店舗：ほっともっと土崎港北店

３．住所：秋田県秋田市土崎港北3丁目3-56

４．詳細サイト：https://northern-happinets.com/news/detail/id=19791

※当日は混雑する事が予想されます。できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※来店者多数の場合、途中で受付を終了する可能性がございます。ご了承ください。

※「イベント参加券」はイベント当日の10:00から配布開始いたします。

※イベント実施中の14:30～15:30は「秋田ノーザンハピネッツ弁当」のみの販売となります。

※イベント当日「秋田ノーザンハピネッツ弁当」は数量限定で提供させていただきます。状況により種類を選択できない場合がございます。予めご了承ください。

※当日の14:00～16:00は、ネット・デリバリー・電話・店頭含むすべてのご注文がご利用いただけません。