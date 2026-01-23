Qoo10と日本テレビがコラボレーション！Qoo10が音楽フェス「BEAT AX VOL.9」のチケットを1/23から独占一般販売！BOYNEXTDOOR、STARGLOWの出演が決定

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、日本テレビが主催するグローバルアーティストが集う音楽フェス「BEAT AX VOL.9」のチケットを、2026年12月26日(金)より独占販売しており、1月23日より一般販売の受付を開始します。本イベントは、2026年2月14日(土)から2月15日(日)までの2日間、有明アリーナにて全2公演が開催されます。

「BEAT AX VOL.9」Qoo10チケット販売ページURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=358407

音楽フェス「BEAT AX」は、今回で9回目の開催を迎えます。VOL.7に続き、日本テレビとQoo10がコラボレーションを組み、国やジャンルにとらわれない多様なアーティストによる、音楽とカルチャーの体験型フェスを届けます。2月14日(土)・15日(日)には韓国の6人組グループ「BOYNEXTDOOR」とオーディション番組から誕生したグループ「STARGLOW」の出演が決定しました。

なお、来場された方は、イベントの思い出をハッシュタグ「#Qoo10event」をつけてSNSに投稿し、オンラインでもBEAT AXの熱気をお楽しみいただけます。

Qoo10は、これまでも様々なエンターテイメントイベントへの協賛を通じて、人々のウェルビーイングを応援してきました。今回の「BEAT AX VOL.9」でも、チケットの独占販売や体験型のイベントを通じ、日本の音楽シーンのさらなる発展に貢献するとともに、お客様に特別な体験を提供します。

■「BEAT AX VOL.9」開催概要

日程: 2026年2月14日(土)・15日(日) 開場16:00 / 開演17:00(予定)

公演数: 2公演(2日間)

会場: 有明アリーナ(東京都江東区有明1丁目-11-1)

主催: BEAT AX製作委員会

「BEAT AX VOL.9」特設サイト: https://beatax.jp/vol9.html

■「BEAT AX VOL.9」チケット販売概要

販売価格: 全席指定 14,300円(税込)

販売日程(予定):

一般販売 受付期間:2026年1月23日(金)11:00～2026年2月12日(木)23:59

Qoo10チケット販売ページ

※詳細はチケット販売サイトでご確認下さい

■出演者(予定)

【BOYNEXTDOOR】 公演日2月14日(土)・15日(日)

(P)&(C) KOZ Entertainment.

【STARGLOW】 公演日2月14日(土)・15日(日)

【BALLISTIK BOYZ】 公演日2月14日(土)

【Novelbright】 公演日2月14日(土)

【川崎鷹也】 公演日2月1５日(日)

【TAGRIGHT】 公演日2月15日(日)

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター（受付：平日 9：30-17：30、土・日・祝日休み）TEL 050-5840-9100