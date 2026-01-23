「Skillnote スキルマネジメントシステム」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」のタレントマネジメントシステム部門で最高位「Leader」を受賞

株式会社Skillnote

製造業の人材課題をスキルデータで解決する株式会社Skillnote（本社 東京都千代田区、代表取締役 山川隆史、以下 Skillnote）が提供する「Skillnote スキルマネジメントシステム」が、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」タレントマネジメントシステム部門で「Leader」を受賞しました。

スキル管理の効率化やキャリアプラン策定への活用など、多方面から評価

「Skillnote スキルマネジメントシステム」に寄せられたレビューでは、各企業に合わせた自由で視認性の高いスキルマップ作成ができる点や、資格・教育の有効期限管理機能が高評価を受けました。また、表計算ソフトでのスキル管理からの移行により管理工数が大幅に削減され、組織や個人のスキルを可視化することで、育成計画やキャリアプランの策定にも活用いただいていることが窺えます。導入前後の丁寧な伴走支援や運用提案についても、ご評価の声をいただきました。

「ITreview Grid Award」とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」において、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が優れた製品を表彰するアワードです。1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を、本アワードの最高位である「Leader」として表彰しています。

■アワードの詳細は下記の専用ページもご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■「Skillnote スキルマネジメントシステム」の受賞カテゴリー：タレントマネジメントシステム

https://www.itreview.jp/categories/talent-management

実際に投稿いただいたコメント

■「Skillnote スキルマネジメントシステム」のレビューページはこちら

https://www.itreview.jp/products/skillnote/reviews

「Skillnote スキルマネジメントシステム」について

「Skillnote スキルマネジメントシステム」は、製造業において従来Excel等で管理されてきたスキルマップ（力量管理表）を一元的に管理・運用することのできるクラウドサービスです。現場のスキル/教育データがクラウドに登録され見える化が進むことで、スキルデータを活用した計画的な人材育成・人材配置を実現し、技能伝承、多能工育成、即戦力化といったものづくり企業の人材管理に関する課題解決に貢献します。

株式会社Skillnoteについて

「つくる人が、いきる世界へ」というビジョンのもとに、ものづくりにおける人の成長を科学し、ものづくりに関わる全ての人がいきいきと働く社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社Skillnote

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

設立：2016年1月

資本金：9億2,476万円（資本準備金を含む）

代表者：代表取締役 山川 隆史

事業内容：スキルデータの活用で、ものづくりに関わる人と組織の力を引き出す各種クラウドサービスの開発・販売

HP：https://skillnote.jp

＊本プレスリリースに記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

＊本プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報です。