三洋貿易、国内最大級の電気自動車（EV）分解部品の展示場をリニューアル

三洋貿易株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新谷正伸、以下「三洋貿易」）は2026年1月、岐阜県瑞浪市の展示場「Sanyo Solution Gallery」（瑞浪展示場）をリニューアルしました。2025年7月のリニューアルから分解部品が4台入れ替えとなり、25台、約13万点の分解部品を展示しています。

瑞浪展示場は自動車向けベンチマーキングソリューションプロバイダーであるCaresoft（ケアソフト）社の技術を体験できる施設として2022年3月にオープンしました。ケアソフト社は最新車両を細部まで分解・解析したデータ提供を行っており、瑞浪展示場ではその解析データの提供のみならず、EV車両や分解部品を展示し、データと現物双方から自社製品の改善・技術革新に役立てていただける研究材料を提供しています。各メーカーがベンチマーク用途で完成車やコンポーネントを購入し、構造や部品を確認することは多額のコスト・工数を必要としますが、瑞浪展示場では、自社では入手・分解が困難な、普段見ることのできない海外製EVをはじめとする最新車両の分解部品に実際に触れて、材質や工法を確かめることができます。これまで約750社1.2万人を超える自動車メーカー・部品メーカー、材料メーカーなどの開発・研究者の方にご来場いただきました。

今回、「Avatr 12」や「HONDA CR-V」など新たに4台の車種の分解部品を追加しました。それぞれの車種に搭載されている部品を比較しやすいよう、部品群ごとにカテゴライズされた展示となっています。また完成車も「XIAOMI YU7」・「東風日産 N7」・「広汽トヨタ bZ3X」を追加し、10台の展示となっており、自動車の分解部品展示場としては国内最大の規模となっております。

瑞浪展示場では、自動車業界が100年に一度の大変革期を迎えているなか、各社の新規分野進出へのサポート・技術革新につなげるソリューションを提供してまいります。

【分解部品をご覧いただける車種一覧】 ※太字下線は今回追加した4車種 2026年1月時点

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80925/table/68_1_401a40acc6ea857d8a87dbd3cdbceefb.jpg?v=202601230251 ]

【完成車一覧】 ※太字下線は今回追加した3車種

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80925/table/68_2_ad8329187082b72e43c24bc069a1c9dd.jpg?v=202601230251 ]

■展示場

■「Sanyo Solution Gallery」（瑞浪展示場）について

2022年3月のオープン以降、自動車メーカーをはじめ、部品を供給するメーカーや材料メーカーなど、総数750社以上、延べ1.2万人以上の方々にご来場いただきました。グローバルでEV化が進む「100年に一度の大変革期」に危機感を強く持つお客様が多く、調査や研究開発の場として活用されています。また、当展示場は、岐阜県瑞浪市で廃校となった旧釜戸中学校の校舎を再活用しており、地域に思い入れのある企業や住民の方々にもご来場いただきました。国内の自動車産業を支える新たな技術を学ぶ場として校舎を活用していくとともに、地域振興の一助となるべく取り組んでまいります。

＜アクセス・見学方法＞

住所：岐阜県瑞浪市釜戸町3361-3

見学形式：会員制（詳細については下記連絡先までお問い合わせください。）

見学方法：事前予約制（土日、祝日を除く）

caresoft@sanyo-trading.co.jp （三洋貿易株式会社 モビリティ第二事業部）へご連絡ください。

| Caresoftについて

Caresoftは、米国に本社を構える自動車向けベンチマーキングソリューションカンパニーです。三洋貿易では、日本向けに、海外のEVをはじめとする最先端車体を分解調査し、情報をWeb上でご覧いただけるIceberg（アイスバーグ）、自動車を丸ごと1台、X線によるCTスキャンにかけ、3D CAD/CAEデータとして再現するDigital Twin（デジタルツインベンチマーキング）、個別ベンチマーク活動支援の3軸でソリューションを提供しています。

＜公式サイト＞

https://caresoft.co.jp/pr-page

| 三洋貿易について

1947年設立。ファインケミカル、インダストリアル・プロダクツ、サステナビリティ、ライフサイエンスの4分野で市場ニーズの高い製品とサービスの輸出入および販売を手掛けるニッチトップ専門商社です。「Quest for Next = よりよい未来（最適解）を探求する」をスローガンに、高付加価値商品と技術サービスの提供を通じて、世の中の課題解決に貢献し、人と地球の笑顔をつくることを目指します。

＜三洋貿易コーポレートサイト＞

https://www.sanyo-trading.co.jp/

