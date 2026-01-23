XOP、AI業務活用勉強会【実践編】を 1/29（木）に開催

株式会社クロス・オペレーショングループ

BizOps専門カンパニーとして、先端技術と業務（Ops）の融合に強みを持ち、生成AIを活用した業務改善支援を行う株式会社クロス・オペレーショングループ（東京都千代田区、代表取締役：田中亮大、以下XOP）にて、AI業務活用勉強会【実践編】を開催いたします。

勉強会に申し込む :https://x-opg.com/seminar/260129-01/

ChatGPTなどの生成AIに興味はあるものの、具体的な活用方法が分からない経営者必見！

ビジネスに特化したAI業務活用勉強会では、エンタメ要素を排除し、業務に直結する活用事例を解説。さらに、MyGPTs/Gem/Studio機能を使ったロープレAIや社長クローンといったAIエージェント・自社専用AI・AI社員構築も実践的に学べます。

■こんな方におすすめ

・ChatGPTに興味はあるが、まだ触ったことがない経営者

・過去にChatGPTを導入したものの、活用できずに終わってしまった経営者

・ChatGPTを事業成長に活用したいと考えているが、具体的なアイデアが思いつかない経営者

・ChatGPTの可能性に期待しているが、本当にビジネスに役立つのか疑問に思っている経営者

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/273_1_d287a0c02d09632ce3154a7fa3ae1dc2.jpg?v=202601231221 ]

開催日時 ： 2026年1月29日（木）17:00～18:00

参加費 ： 無料

参加方法 ： オンライン会議システム「Google Meet」

（お申し込み後にGoogle MeetのURLをお送りします。）

主催 ： 日本AI業務(Ops)活用協会【JAO】

株式会社クロス・オペレーショングループ

お問い合わせ ： 代表電話：03-4405-6609（祝日を除く月～金9:00～18:00）

メール：customer@x-opg.com

参加定員 ： 50名

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/273_2_2232c0a9f487d0417e4cf03e13e381a3.jpg?v=202601231221 ]

・5分前から入室開始可能。開始時間を過ぎての参加は受け付けられませんのでご注意ください。

・ChatGPT、Gemini、Copilot、他RAG搭載AIツールの有料アカウント保有している方が対象です。

・匿名や偽名、社名不明でのお申込の方は参加詳細をお送りすることはできません。

・個人事業主やフリーランスの方のご参加もお断りしております。（本勉強会はAIの組織活用が主眼のため主旨と異なります）

・管理職、経営層の参加を推奨しています。（マネジメント層がAIを活用することがAI組織移行にスムーズです）

・本セミナーは画面共有をしながら進める形式となり移動中や音声のみ等の「ながら参加」はご遠慮ください。

・PCを用意し顔出しを行い、通常業務の一貫としてご参加ください。

・開始時間を過ぎてのご参加は受け付けられません。

・参加者の状況に応じますが、基本的には各種AIツールのうちChatGPTをベースにお話しいたします。

ChatGPT法人利用で課題となる「セキュリティ」「活用促進」「利用料金」を解決した当社開発の独自AI製品です。生成AIの業務活用を簡単・確実・安全に活用していただくために開発された法人向けGPTです。OpsAIは、アカウント課金ではなく３プラン（9,900円/29,000円/49,000円いずれも税別）の月額料金となっており、全てのプランでアカウント発行無制限となっています。詳細は資料をダウンロードいただきご確認ください。

OpsAIページを見る :https://x-opg.com/opsai/

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/273_3_972f91d6fc73d938b3bdce4e17d2fec1.jpg?v=202601231221 ]

株式会社クロス・オペレーショングループ（xOperation Group, Inc.）

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-6-5 WeWork丸の内北口ビルディング 9F

拠 点 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 10F

代表者 ：代表取締役 田中 亮大

設立月 ：2016年9月

事業開始：2022年10月（2022年9月にSaaS事業を売却し、翌月に現社名に変更し現事業を開始）

事業内容：先端技術の業務（Ops）融合支援

【AI solution】法人向けChatGPT「Ops（オプス）AI」開発、SaaSaaSプラットフォーム開発

【Ops solution】BizOps/xOps構築コンサルティング、Ops分析SaaS「オペレーションクラウド」開発

日本AI業務(Ops)活用協会【JAO】（Japan AI x Operation Association）

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-6-5-9F（株式会社クロス・オペレーショングループ内）

発足日 ：2024年10月1日

会社HP ：https://x-opg.com/

OpsAI ：https://x-opg.com/opsai/

協会HP ：https://x-opg.com/ai-xops/