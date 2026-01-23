ベネッセの介護付きホーム『グランダ小石川』 文京区の閑静な高級住宅地に2026年3月開設（予定） 「完成披露内覧会」を2月４日より開催

株式会社ベネッセスタイルケアグループ

株式会社ベネッセスタイルケアグループ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：小林 仁）のグループ会社である株式会社ベネッセスタイルケア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：滝山 真也）は、2026年3月、ベネッセの介護付きホーム（介護付有料老人ホーム）『グランダ小石川』を新規開設いたします。

グランダ小石川／外観（完成予想CG）［土地建物の所有形態：事業主体非所有]

ベネッセスタイルケアは、現在、高齢者向けホームを364拠点運営（2026年1月時点）しています。

このたび開設する『グランダ小石川』は、日々の暮らしをサポートする介護職員を24時間、看護職員を日中365日配置し、ご入居者様のこれまでの生活スタイルやこだわりを大切に、ご自分らしく毎日を過ごしていただけるようお手伝いいたします。本ホームは、かつて徳川家別邸「白山御殿」があったエリアに立地、「小石川植物園」に隣接しており、四季折々の緑を堪能できリハビリに取り組めるスペースも設けている中庭、中庭を眺めることができる開放感のあるダイニングルーム、趣味を楽しんでいただけるプレイラウンジなど、日々の暮らしに彩りを感じていただけるよう、趣向を凝らしたさまざまな共用スペースを設けております。居室は20.１m²～93.5 m²の12タイプ計56室で、ミニキッチンのあるお部屋や、ユニットバスを配備したお二人での入居も可能な広めのお部屋もございます。

その開設に先立ち、入居を検討されている方を対象に、「完成披露内覧会（入居相談会）」を2月4日より現地にて開催いたしますので、併せてお知らせいたします。

「完成披露内覧会（入居相談会）」

●開催日 2月４日（水）～2月28日（土）

●時間 各日１.10:00～ ２.13:00～ ３.15:00～（事前予約制）＊ご希望の日時を前日までにご予約ください。

●内覧会のお問い合わせ・ご予約

ベネッセスタイルケアお客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-17-1165 受付時間9:00～18:00（土・日・祝日含む毎日）

『グランダ小石川』では、ベネッセが30年以上にわたり培ってきた介護事業運営の経験と、多くのご入居者様・ご家族様から教えていただいた学びをもとに、地域にお住まいの皆様にとって心地よい住まいとは何か、より良い人生をお過ごしいただくためにどのようなことができるかを常に考えてまいります。そして、ご入居者様お一人おひとりの「その方らしさに、深く寄りそう。」ことを大切に、サービスをご提供してまいります。

― ベネッセの介護付きホーム 『グランダ小石川』 施設概要 ―

（介護付有料老人ホーム 一般型特定施設入居者生活介護 指定申請予定）

https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_tokyo/bunkyo/home_gd-koishikawa(https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_tokyo/bunkyo/home_gd-koishikawa)

■開設日：2026年3月1日予定

■住所：東京都文京区白山4ｰ8ｰ17

■アクセス：都営地下鉄三田線「千石駅」A2出口より徒歩9分（約680ｍ）

■敷地面積／延床面積︓5,125.01 m²／4,953.43 m²

■建物構造：鉄筋コンクリート造 地上３階建１棟

■居室数：56室（定員71名／全室個室）

■土地建物の所有形態：事業主体非所有

■居住の権利形態：利用権方式

■利用料の支払方式：選択方式

■入居時要件：入居時自立・要支援・要介護、契約時原則満65歳以上

■利用料金

-入居金型プラン：

入居金 1,700万円～10,674万円（非課税）／月額利用料23万8,920円～89万160円（税込）

-月額支払い型プラン：

月額利用料63万320円～263万9,160円（税込）

＊月額利用料のほか、介護保険自己負担分が毎月かかります。

グランダ小石川／1階ラウンジ（完成予想CG）

■ホームの特徴

・日々の暮らしをサポートする介護職員を24時間、看護職員を日中365日配置。

・居室は全室個室で20.1m²～93.5m²の12タイプ計56室。31.9m²～33.3m²の36室にはミニキッチンを配備。お二人での入居が可能な44.4m²～93.5m²の15室にはミニキッチンはもちろん、ユニットバスも配備。

・居室のほかに、広々とした緑いっぱいの中庭、陽光が降り注ぐ開放感があるダイニングルーム、食後に談笑しながらくつろいでいただける1階ラウンジ、ご家族様と心おきなく過ごせるファミリールーム、ちょっとした憩いのスペースとしてご利用可能なインナーテラス、読書や歓談などしながらおくつろぎいただけるティールーム（2階ティールームはアトリエとしてもご利用可能）など、暮らしを彩る共用スペースをご用意。

・暮らしにハリや潤いを添える、さまざまなアクティビティを企画。

・四季折々の食材を使用したこだわりの食事をご提供。塩分・エネルギー制限や食形態の変更など、

ご入居者様のお身体の状態に合わせた対応も可能。季節を感じられる「食のイベント」も定期的に企画。

・デジタル技術を活用した自社開発の「マジ神AI」（業務支援・人財育成システム）を導入し、ご入居者様のQOL向上と人財育成につなげます。

■居室付帯設備

・ナースコール・介護用電動ベッド・クローゼット・温水洗浄機能付トイレ・洗面・冷暖房設備・テレビ配線・電話配線

＊全居室にない設備もございます。

＊概要（面積等）は開設時に一部変更になる場合があります。

＊完成予想 CG の内容は一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜ベネッセスタイルケアグループについて＞

ベネッセグループでは、不変の企業哲学「Benesse（=よく生きる）」の元、30 年以上にわたり、入居・在宅介護事業、保育・学童事業を通じてその方らしさに深く寄りそい、お一人おひとりの「よく生きる」の実現に取り組んでいます。急速に進む少子高齢化と介護人材不足などの介護・保育を取り巻く環境の大きな変化の中でも、誰もが人生の節目を楽しみながら、自分らしく豊かに生きられる世界を実現できるよう、介護・保育領域を中心とした「人」に関わる社会課題に今まで以上に積極的に挑戦を続けていきます。持続可能な介護・保育事業の推進のほか、介護食事業・介護 HR 事業の取り組み、さらに働き手が不足する日本における介護・育児と仕事との両立支援サービス等、社会課題の解決に向けた取り組みを一層加速させていきます。（ベネッセスタイルケアグループ企業サイト https://benesse-scg.co.jp/）