理想のお部屋を探す人必見！～REISMと人気キャンパー・YURIEがコラボレーション～限られた空間を工夫次第で広げるワンルームの提案新リノベーションシリーズ 「cozy（コージー）」 プロジェクト始動

リズム株式会社

リノベーション賃貸ブランド「REISM（リズム）」を運営するリズム株式会社（渋谷区、代表取締役社長 齋藤信勝、以下REISM）は、人気女性キャンパー・YURIEさん監修のもと、37個目となる新リノベーションシリーズ 「cozy（コージー）」 のプロジェクトを開始いたします。

「cozy」は、コンパクトなワンルームでありながら、思わず人を招きたくなる居心地の良さと“狭さ”をポジティブに楽しむための発想とギミックを取り入れた、新しい暮らしのあり方を探るシリーズです。

■ 新シリーズ「cozy」とは

REISMはこれまで、東京で暮らす人それぞれの価値観やライフスタイルに寄り添い、「自分らしく暮らすための部屋」をテーマに、数多くのリノベーションシリーズを展開してきました。

住まいを“完成されたもの”としてではなく、工夫し、育てていくものとして楽しむ。そんな視点を大切にするREISMの思想と、暮らしの中で「好き」をかたちにしてきたYURIEさんの感性が重なり、「cozy」プロジェクトは動き始めました。

今回スタートする「cozy」は、ワンルームという限られた空間を、ひとりの時間も、誰かと過ごす時間も心地よく受け止める場所として捉え直すシリーズです。

限られた面積だからこそ、暮らし方にはさまざまな工夫が生まれます。 「どう使いこなすか」「どう切り替えるか」「どう工夫するか」…。「cozy」は、そうした日々の工夫やひらめきによって表情を変えていく空間を通して、暮らしの可能性を、心地よく広げていくことを目指しています。

■「狭さ」から広がる、使いこなす暮らし

「cozy」が目指しているのは、ワンルームという限られた空間を、ひとりの時間も、誰かと過ごす時間も、心地よく受け止める“居場所”として捉え直すことです。コンパクトだからこそ生まれる工夫やひらめきに目を向け、空間を使いこなすことで、暮らしの可能性を広げていきたいと考えています。

木の温もりに包まれた居心地の良い空間に、上下左右へと発想を広げる設計を取り入れることで、限られた面積の中にも、暮らしの余白を感じられるように。ワークと趣味、オンとオフを気分で切り替えられる可変性や、“基地感”のある空間づくりによって、ひとりの時間も、誰かと過ごす時間も、どちらも心地よく楽しめるワンルームを目指しています。

「cozy」が大切にしているのは、完成された空間を一方的に受け取るのではなく、住む人自身が工夫し、ひらめき、少しずつ育てていく余白です。追加したり、組み替えたり、試してみたり。そうした小さな工夫の積み重ねが、忙しない日々の中で、ふと立ち止まれる“居場所”をつくり、暮らしを“使いこなす楽しさ”へとつながっていきます。

■ REISM×YURIEの"工夫が広がる”ワンルームとは！？

現在、「cozy」シリーズは制作進行中です。工事の進捗や空間づくりの過程は、REISM公式Instagramにて随時発信していきます。

新リノベーションシリーズ「cozy」は3月に竣工予定です。物件完成後には、スタイリングした空間を実際に体感できる内覧会の実施も予定しています。詳細は順次発表いたしますので、ぜひ今後の展開にご注目ください。

■ YURIE（ユリエ）さん プロフィール

1988年6月7日群馬生まれ。キャンプや旅、アウトドアを楽しみながら、その魅力を「ソトアソビ」というライフスタイルとして発信。空間スタイリングや執筆のほか、ファッションや雑貨の商品企画・プロデュースも手がける。インスタグラム(@yuriexx67) のフォロワー数は約12万人。愛車の VAN(愛称:サンシー号)で日本各地を旅することが好き。書籍に『THE GLAMPING STYLE ~YURIE の週末ソトアソビ~』(KADOKAWA)がある。



■リズム株式会社について

会社名：リズム株式会社（代表取締役社長：齋藤 信勝）

資本金：1億円

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町13-3

事業内容：国内外の不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介並びに保有、運用

URL：http://www.re-ism.jp/

2005年設立当時より手掛ける“中古不動産リノベーションを強みに、「住む人(入居者）」と「持つ人(投資家)」に対して、“LIFE PLAN”(豊かに暮らす)と“LIFE STYLE” (楽しく暮らす)の両軸から人生が豊かになるようなサービスを、不動産の枠を越えて提供します。当社が運営するリノベーション賃貸ブランド「REISM」では、コンセプトに基づいたデザインと素材にこだわった住環境だけでなく、ファッションやアート、インテリアを日々の生活に取り入れることで、自分なりのこだわりをインストールした自分らしい東京ライフを形づくることを提案しています。2026年1月現在、東京23区でテーマの異なる36個のリノベーションシリーズを展開し、手掛けた空間は1000戸（※工事中の物件を含む）を突破しております。