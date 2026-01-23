AUBA、イノベーションプラットフォームとして国内初 ※ イノベーション・マネジメントシステムの国際規格「ISO 56001」認証を取得

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、このたび、AUBA（有償プラン）において、イノベーション・マネジメントに関する国際規格 ISO 56001 の認証を取得したことをお知らせいたします。

BSIグループ内において、イノベーションプラットフォームとして初のISO 56001 BSI Kitemark(TM)認証取得となります。

AUBA 3.0への進化と認証取得の背景

当社はこれまで、企業間の出会いを促進するプラットフォームとしてAUBAを提供してきましたが、2025年8月のリニューアルにより「AUBA 3.0」として刷新し、出会いにとどまらず、企業が継続的に事業を生み出すためのプラットフォームへと進化させました。

AUBA 3.0では、事業創出に向けた方針の明確化からテーマ設計、パートナー探索、事業化進捗の管理、共創事業の具体化といった一連のプロセスを、組織的かつ継続的に運用できる仕組みを提供しています。

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」全面リニューアル

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000775.000037194.html

国際規格の要求事項を満たす仕組みへ

認証書授与式（2026年1月22日）

こうした「事業創出プラットフォーム」としてのAUBA 3.0の設計・運用を進めた結果、当社のイノベーション・マネジメントの在り方が、ISO 56001が定める国際規格の要求事項を満たすものとなっていることが確認され、今回のBSI Kitemark(TM)認証取得に至りました。

本認証は、特定の国際規格への対応を目的として構築したものではなく、実務に根ざした事業創出の取り組みが、結果として国際標準に合致していたことを示すものです。

今後の展望

イノベーション・マネジメントの基盤が整ったことを踏まえ、AUBA 3.0を起点として、意図的に事業が生まれる環境づくりを社会全体へと広げていきます。

当社は、AUBAを単一のプラットフォームとして提供するだけでなく、イノベーション創出を支援する多様なプレイヤーと連携しながら、企業が継続的に事業を生み出すための考え方や実践の枠組みを共有・発展させていくことを目指します。

これにより、偶発的な出会いや個別施策に依存するのではなく、組織が自らの意思で事業創出に取り組み、新たな価値を生み出し続ける――そのような当たり前とする社会の実現に貢献してまいります。

注記

（注1）ISO 56001：イノベーション・マネジメントシステムに関する国際規格。組織が継続的に価値を創出するための枠組みを定めている。

（注2）BSI Kitemark(TM)：英国規格協会（BSI）が提供する第三者認証制度。国際規格への適合性を示す信頼性の高い認証マーク。

■ AUBAについて

AUBA（アウバ）は、企業が新たなパートナーと出会い、共創によって事業を創り出すための日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム。新規事業創出におけるコンセプトの策定から、共創パートナーとのマッチング、事業創出の具体化まで、事業成長に必要な支援をワンストップで提供しています。

また、AUBA有償プランでは、国際規格ISO 56001の認証を取得しています。

URL： https://auba.eiicon.net/

eiicon 会社概要

※有償プランにおいてISO 56001:2024を取得しております。

https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※国内初：当社調べ